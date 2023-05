Milena Zárate se quebró al recordar que crió como una hija a su hermana Greissy Ortega

Milena Zárate lloró al recordar que crió como una hija a Greissy Ortega. | Magaly TV La Firme.

Milena Zárate se quebró al recordar episodios de cuando criaba a su hermana Greissy Ortega como si fuera su hija y observar el presente que viven.

En el programa de este miércoles 24 de mayo de “Magaly TV, la firme”, Milena Zárate fue entrevistada y detalló los motivos que consideró le impedirían alejarse totalmente de su hermana, en lo que llamó también una “relación tóxica”.

“Es una relación tóxica. Yo te voy a decir algo que quizás muchas personas no conocen, pero la relación que yo tengo con ella y, digamos, la manera en cómo yo la veo a ella, es porque yo tuve un hijo a los 15 años y se me murió a los 8 meses. Greissy tenía como dos años y yo la adopté. Hasta el día de hoy es mi hija”, narró la colombiana entre lágrimas en el programa de Magaly Medina.

A partir de estas vivencias, Milena Zárate explicó que se le dificulta cortar el vínculo con ella, pero que habría llegado ya a un punto límite y decidido finalmente hacerlo.

“Entonces, es tan difícil que ella ingrese a mi casa con sus bebés, una vez diciéndome que tiene cáncer, otra vez que está así [en condiciones financieras delicadas], otra vez gritándome que me van a matar. Es tan difícil para mí decirle que no, pero ahorita al darme cuenta de todo esto, sentía una vergüenza como si yo lo estuviera haciendo”, agregó la modelo.

En este contexto, Milena Zárate también relató que viene viviendo un delicado momento de salud, el cual podría complicarse ante eventuales nuevas disputas con Greissy Ortega. Sin embargo, indicó que, de su parte, dicha etapa llegó a su fin.

Greissy Ortega acusa a Milena Zárate de armar amenazas en su contra para promocionar autobiografía.

“Yo vengo luchando con una enfermedad hace muchos años, una enfermedad que afecta mi salud, muchísimo, porque yo no produzco cortisol, tengo problemas de tiroides, tengo muchos problemas hormonales, que mi cuerpo no los puede controlar. Estoy en manos de una endocrinóloga hace mucho tiempo ya y estoy cansada [de estas peleas con Greissy Ortega]”, señaló.

“¿Sabes cuánto tiempo me ha costado estar estable? ¿Sabes cuánto tiempo he tenido cosas que hacer para estar cuerda, para estar tranquila? ¿Por qué la recibí en mi casa [a Greissy Ortega]? Por mi familia, porque es familia y la familia se cuida y es lo que yo he hecho con ella. Desgraciadamente lo hice con una persona [como ella]”, complementó.

Una historia de peleas

Recientemente, Greissy Ortega acusó a Milena Zárate de armar amenazas en su contra para promocionar su autobiografía.

En detalle, también en el programa de Magaly Medina, se conoció que la modelo colombiana denunció a su hermana menor y a la familia de su esposo Ítalo Villaseca por enviarle audios con amenazas de muerte.

Esto determinó que Milena Zárate se acercara a la Dirincri de Lima para interponer una denuncia contra Greissy Ortega y la familia de su esposo.

En respuesta a ello, Greissy Ortega indicó que su hermana es capaz de todo, debido a que no ha superado los conflictos que han tenido antes.

“Yo le creo capaz de todo. En este caso ya se fue más allá de las cosas normales. Yo puedo esperar de ella que me insulte y de todo. El día que yo me siente en un programa y diga la realidad de todo, ahí van a saber realmente la verdadera historia y que ahí que muera y termine todo”, dijo Greissy Ortega para las cámaras de “Magaly TV: La Firme”

Además, negó que sea ella quien esté detrás de las amenazas que recibe su hermana. También indicó que esta nuevo episodio de peleas se debería a que Milena Zárate está próxima a publicar un libro con su autobiografía.

“Ahora está todo claro. Es por publicidad barata, de ella ya nada me sorprende”, apuntó.