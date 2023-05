Milena Warthon reveló que antes de ganar en Viña del Mar había postulado, pero fue rechazada | YouTube

Milena Warthon enorgulleció a todo el Perú cuando fue nominada a la categoría Folclore de Viña del Mar. La artista peruana sorprendió al revelar que estaría en este importante escenario y lucharía por una Gaviota de Plata, como la que trajo Susan Ochoa en el 2019.

La joven cantante tenía sobre sus hombros la responsabilidad de representar a un país y con sus entonces 22 años, luchó para salir adelante y enfrentarse a artistas de otros países. Su participación fue seguida por todos los peruanos, quienes se conectaban en las redes sociales para seguir cada uno de los pasos de la cantante.

Su puesta en escena se dio durante tres días y finalmente se coronó con una Gaviota de Plata en la categoría competencia Folclórica como Mejor Canción. Sin embargo, recientemente la intérprete confesó que no fue la primera vez que postuló a este concurso.

En conversación con Carlos Orozco, para su canal de YouTube ‘Ventana de Emergencia’, la cantante relató cómo fue su proceso de postulación a este evento. Allí, terminó por revelar que esta era la segunda vez que se presentaba, pues en la primera fue rechazada.

“En mi caso mi proceso fue que me enteré que había postulación a Viña. Te cuento que postulé a Viña cuando recién estaba empezando mi carrera, obviamente no fui elegida, pero ya habíamos hecho este proceso. Antes tenías que mandar tu sobre a Chile, ahora ya fue virtual y dijimos que podíamos intentarlo, que perdemos, nadie se va a enterar si no me escogen y tenemos un proyecto mucho más hecho que en ese momento”, relató la cantante.

Por otro lado, señaló que en el concurso solo le piden que manden un tema, pero en aquel momento estaba pensando entre Warmisitay y Maravilloso; sin embargo, el primero fue el elegido porque sentía que tenía un contenido más fuerte, como el amor a su abuela.

“Estábamos entre Maravilloso y Warmisitay, pero escogimos Warmisitay. Te piden mandar solo una canción (a Viña). Warmisitay termina siendo más fuerte porque es el amor que yo le tengo a mi abuela”, finalizó Milena.

Milena Warthon se pronunció tras ganar Viña del Mar.

El mensaje de MIlena Warthon tras ganar Viña del Mar

Después de recibir su primera Gaviota de Plata, Milena Warthon expresó una reflexión conmovedora en sus plataformas de redes sociales. Enfatizó la invaluable ayuda que recibió del público y también mencionó los obstáculos y rechazos que tuvo que superar en el pasado antes de alcanzar el reconocimiento y el triunfo en el Festival Viña del Mar.

“Esta gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras. Esta gaviota es de esa Milena de 8 años que se subió a la tarima del colegio a cantar y es la confirmación de que las niñas andinas también podemos ser súper estrellas”, dice parte de su mensaje.

Milena Warthon luego de ganar en Viña del Mar 2023.

“Que esta gaviota sea el símbolo de reflexión de cuánto nos falta avanzar como sociedad. Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”, añadió la peruana.