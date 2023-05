‘Chiquito’ Flores reveló la táctica que utilizó para conquistar a Tula Rodríguez. | Mande quien mande.

Juan ‘Chiquito’ Flores fue invitado al programa ‘Mande quien mande’ junto a otros exfutbolistas. Durante su estadía en este magazine de América Televisión, no pudieron evitar preguntarle, una vez más, sobre el romance que mantuvo con Tula Rodríguez, pues como se recuerda, ellos estuvieron cinco años juntos.

En medio de su conversación con María Pía Copello, al exfutbolista le preguntaron cómo logró conquistar a la exvedette. El exarquero de Universitario de Deportes sorprendió al revelar la táctica que utilizó para acercarse a su expareja, quien en ese entonces ya era una reconocida figura de la televisión.

De acuerdo a ‘Chiquito’ Flores, todo sucedió cuando se encontraba de fiesta en una discoteca de Barranco. Él aseguró que en todo momento estuvo atento a Tula Rodríguez, pues la vio pasar en varias ocasiones por la zona en la que estaba.

Tula Rodríguez. (Instagram)

“Entonces la señorita pasaba y pasaba, bueno la señora, en ese tiempo era señorita. Yo estaba sentado con ‘Melcochita’ conversando. ‘¿Quien es ella?’, le pregunté. Me dijo: ‘vaya no más que ella está sola’. ‘No, que me palteo’.’ Vaya señor’, me respondió. Entonces le invité a bailar, le dije donde vives, me dijo que en El Agustino”, comentó.

Tras esta primera conversación, el exfutbolista se animó a invitarla a comer ceviche, por lo que acordaron en verse al día siguiente. Cuando ellos se encontraron, lo primero que hizo el deportista fue darle un beso, empezando de esta manera su relación sentimental.

“Le dije ‘vamos a comer ceviche’. Entonces al día siguiente nomás, fuimos a comer un ceviche y le di un beso”, reveló, dejando bastante sorprendida a María Pía Copello y a todos los que se encontraban presentes en ese momento.

Tula Rodríguez. América TV

¿Cómo fue de ‘Chiquito’ Flores y Tula Rodríguez?

Juan ‘Chiquito’ Flores se animó a contar detalles de esta relación cuando se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’. Según el exfutbolista, los primeros años que estuvieron juntos, todo fue felicidad entre ambos, hasta que cumplieron tres años de romance.

“Los primeros dos años tratamos de conocernos, aventuras, cosas bonitas y ya el tercer año uno estaba pensando en casarnos, tener hijo o vivir juntos, pero el tema de jugar en provincias complicó mucho la relación”, dijo.

Además, en una ocasión, ‘Chiquito’ Flores aseguró que fue el único que se enamoró, dejando entrever que no habría sido así por parte de la exconductora de ‘En Boca de Todos’. “Hemos tenido altos y bajas, para mantener una relación donde lo mínimo que hagas explota, es complicado. En los 5 años hubo problemitas”, dijo.

'Chiquito' Flores y sus confesiones en 'El valor de la verdad'.

Sin embargo, pese a los años que estuvieron juntos, la relación llegó a su fin por una infidelidad del deportista, quien decidió llevar dos romances a la vez, pues en ese entonces el exfutbolista era un personaje bastante conocido.

“Yo estuve con Tula... pero también mantuve una relación en paralelo con Maribel. En su momento le pedí disculpas a Tula, ya que no fue mi intención. En esa época tenía mi fama no supe controlarme. Yo feliz porque son pocos los que pueden estar con ese tipo de chicas”, manifestó años atrás.