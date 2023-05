El pueblo fantasma de Pedro Castillo: Gastó S/3 millones en módulos inhabitables para afectados de terremoto en Amazonas

Captura: Punto Final

Decenas de familias que fueron afectadas por el sismo que remeció Amazonas en el año 2021 y que fueron acogidas en una zona de módulos que costó al menos S/3 millones en el gobierno de Pedro Castillo, han decidido abandonar estos recintos al considerarlos “inhabitables”.

Te puede interesar: Keiko Fujimori reconoció victoria de Pedro Castillo a casi dos años de las elecciones

Un informe presentado por Punto Final revela que estos lugares se encuentran en malas condiciones y que al menos 91 familias se retiraron del lugar tras ver que las instalaciones no cuentan con los servicios básicos para habitar.

“Estaban viviendo varios acá, pero se fueron al ver que no había escuela, que no había jardín, no hay agua, no hay luz. No hay nada”, declaró una ciudadana para el dominical.

Te puede interesar: Las diferencias entre “disolver el Congreso” peruano y la “muerte cruzada” en Ecuador

La ausencia de personas en el lugar ha convertido a la zona de los módulos en “El pueblo fantasma de Pedro Castillo”. Por esta razón, los ciudadanos comenzaron a cuestionar cuál será el uso que se le dará a este lugar y criticaron el monto que se destinó a este proyecto en lamentables condiciones estructurales.

El dominical reveló que el Estado gastó más de S/3 millones para la construcción de estas casas prefabricadas. El precio de los módulos por unidad es de S/26 mil. También se gastó S/136 mil para la habilitación temporal de los servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, estos último no están operativos.

Te puede interesar: Josué Gutiérrez visitó a ministros de Pedro Castillo que son investigados por la Fiscalía

Este proyecto que se ejecutó en el gobierno de Castillo Terrones, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), entonces a cargo de Geiner Alvarado, tiene un área de 21m², cuenta con tres ambientes y según prometió este ministerio, contaba con condiciones óptimas de habitabilidad.

El proyecto estuvo planificado para albergar alrededor de 100 familias en pobreza extrema que hayan resultado damnificados por el fuerte terremoto de 7.5 grados.

Captura: Latina Noticias

Las familias que habían sido reubicadas en estos módulos decidieron volver a las viviendas donde residían anteriormente, sin embargo, estas construcciones también presentan condiciones de vulnerabilidad debido al fuerte movimiento telúrico registrado en noviembre de 2021.

El reportaje también menciona que solo 5 personas decidieron quedarse en este lugar. Al ser consultados el por qué, aludieron a que sus anteriores casas se encuentran en peores condiciones, por lo que no tienen más opción.

Menores afectados

El informe mostró también la condición en que los niños viven ante esta situación. Aseguran que se han visto afectados pues asisten a un jardín de infantes improvisado y debido a la falta de agua, deben caminar descalzos, lo que ha les ha causado problemas dérmicos en su piel.

Cabe mencionar que, la Contraloría General de la República ya inició una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Terremoto en Amazonas 2021

Pedro Castillo, por segundo día, recorre las zonas afectadas por el sismo en Amazonas. | Foto: Agencia Andina

El pasado 28 de noviembre del 2021, los pobladores de Amazonas experimentaron un triste episodio al registrarse un sismo de 7.5 grados que se produjo a las 05:52 horas y su epicentro se situó a 98 kilómetros al este de la localidad de Santa María de Nieva, distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, cerca de la frontera con Ecuador.

El terremoto causó que cientos de familias se quedaran en la nada. En aquel entonces, los afectados hicieron un llamado al gobierno central para que sean reubicados y tener un lugar dónde pernoctar y alimentarse.

La precariedad de este lugar ocasionó que muchas viviendas quedaran inhabitadas e, incluso, tengan que ser evacuadas en helicópteros.

“Perdí mi vivienda, mis cosas, todo he perdido”, indicó que una de las afectadas.

A dos años del sismo en Amazonas, varias viviendas que fueron afectadas continúan en el mismo estado. Se desconoce que por parte del Estado haya llegado alguna otra ayuda para mejorar las condiciones en que viven los afectados.