Mafer Reyes, la niña que se enamoró del surf mientras su mamá vendía raspadillas en la playa y hoy es subcampeona Mundial de Longboard ISA

Mafer Reyes en el Mundial de Longboard ISA 2023 en El Salvador. (Foto: Difusión)

María Fernanda Reyes acaba de consagrarse subcampeona del Mundial de Longboard ISA 2023 y gracias a ello, ha logrado acceder a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y también a los World Beach Games Bali 2023.

La fiesta recién empieza. El último fin de semana, ‘Mafer’ logró alcanzar un segundo puesto que vale como oro en El Salvador. Sin duda alguna, un resultado histórico para el Perú. Y pese a que el surf se ha encargado de darnos alegrías, nunca antes alguien había llegado tan alto en este deporte.

Ya en suelo peruano, la joven tablista se tomó unos minutos para dar detalles sobre lo vivido en el certamen, analizar lo que significó este logro para su carrera y recordar lo que se viene para esta temporada.

Reyes sabía a lo que se enfrentaba en el Mundial, motivo por el cual, decidió viajar anticipadamente a El Salvador para tener una mejor preparación. Instalada en el país centroamericano, se encontró con más de 80 competidoras, entre ellas, Chloe Calmon, brasileña que le arrebató la presea dorada en los Panamericanos de Lima 2019.

Como todo deporte, el surf le dio a María Fernanda una revancha ante su clásica rival. En la gran final, se encontró nuevamente con Calmon y las francesas Zoe Grospiron y Alice Le Moigne, esta última se quedó con el primer puesto por una diferencia de 0.86.

Algo que no olvidará nunca fue que ese día tuvo una motivación extra, pues su mentor y compañero Piccolo Clemente sufrió un accidente que terminó dejándolo fuera de carrera. Más que una preocupación, esto terminó motivando a ‘Mafer’ para que pueda salir a por todo.

- ¿Qué significa este logro para tu carrera como deportista?

Para mí, significa que todo el esfuerzo y todo el trabajo que he venido haciendo ha tenido sus frutos. Todo lo que he tenido que pasar para poder lograr esta medalla mundial ha sido increíble, quiero ir por más y seguir avanzando. Además, me ha motivado a seguir luchando por mis sueños y a seguir mejorando día a día, porque la idea no es conformarme con este título, sino seguir buscando más y ahora que se ha ingresado la solicitud para que mi modalidad ingrese a las Olimpiadas sería espectacular.

La surfista peruana se convirtió en subcampeona Mundial de Longboard ISA en El Salvador. (Foto: Mafer Reyes)

- ¿Qué se sintió vencer a Chloe Calmon, la brasileña que te arrebató el oro en los Panamericanos de Lima 2019?

Antes de llegar a la final, corrí con ella y con la francesa que se llevó el oro. Ese hit lo gané pasando de frente a la final, las tres veces que corrí con ella pude ganarle y ese era uno de mis objetivos, quedar como la mejor de Sudamérica. Ser la segunda mejor del mundo me generó muchos sentimientos encontrados, estaba tan feliz de haber roto mi propio récord que lo primero que pensé fue que me había superado a mí misma.

- ¿La derrota en los Panamericanos te sirvió de experiencia para volver más fuerte y convertirte en subcampeona mundial?

Yo creo que sí, porque Dios tenía algo mejor preparado para mí y haber perdido en el Panamericano fue algo muy fuerte. Ser de las favoritas para medalla y no poder llegar al objetivo fue duro. Traté de darle vuelta a la página y tener cabeza fría para seguir adelante, fue un momento bastante complicado pero tuve el apoyo de mi entrenador, de mi mamá y de Piccolo fue clave. Hasta los mejores caen, las derrotas nos ayudan a ser más fuertes.

- ¿Cómo manejas tus emociones antes de entrar al mar?

Manejar las emociones es algo que toma bastante tiempo, aparte es muy importante trabajar con el psicólogo. Yo compito desde los nueve años y surfeo desde los cinco, entonces es algo que se ha ido desarrollando con el paso de los años y también con la experiencia. Trabajar la parte mental es fundamental, no siempre vas a saber cómo manejar lo que sientes, ya sea felicidad, tristeza o ansiedad.

La joven tablista nacional durante su participación del Mundial Longboard ISA 2023. (Foto: Mafer Reyes)

- ¿Sería un sueño cumplido participar en unos Juegos Olímpicos?

Todos los deportistas soñamos con competir en unas Olimpiadas y me parece espectacular que ya estemos en la mira de poder ingresar para la edición en Los Ángeles 2028. Por ahora, mi modalidad ha logrado ingresar a los Juegos Mundiales de Playa en Bali, ahí participan todos los deportes no olímpicos. Ya le di el cupo a Perú para estos Juegos y también para los de Santiago. Es algo histórico lo que venimos haciendo.

- ¿Cuáles son tus objetivos a futuro?

Mi objetivo a corto plazo son los Panamericanos de Santiago 2023, espero poder traer una medalla al Perú. El siguiente es quedar entre las mejores en los Juegos Mundiales en Bali y finalmente, poder estar dentro del top 8 en el ranking. A largo plazo, sería buscar ser la mejor del mundo.

- ¿Cómo crees que sería tu vida sin el surf, alguna vez pensaste en dedicarte a otra cosa?

Lo primero que conocí de la playa después de las raspadillas de mi mamá fue el surf. Crecí en el mar, no me imagino hacer otra cosa que no sea surfear, estudio y todo, pero el mar es mi vida. Me encanta competir, soy una persona súper competitiva y siempre me gusta ponerme nuevos retos. En algún momento también me gustaría volverme gestora deportiva para poder ayudar a varios deportistas. Siento que aún falta mucho en cuanto a gestión deportiva en nuestro país y también, más adelante tener mi escuela y poder ayudar a nuevas generaciones y a niños de bajos recursos, porque así como yo vine de abajo y pude lograr muchas cosas, me siento en el deber de poder ayudar a los niños y niñas que quieran salir adelante en el deporte.

- ¿Qué significa el surf en tu vida?

El surf es lo más lindo que me ha pasado en la vida, es un deporte que me ha abierto muchas puertas y a la vez, me ha dado la oportunidad de apoyar a mi familia. De este deporte se aprende muchísimo y sinceramente, no me imagino una vida sin practicarlo a diario.