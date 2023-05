Yahaira Plasencia explicó los motivos por los que no declaró para las cámaras de Magaly Medina

Yahaira Plasencia explica los motivos por los que no declaró para las cámaras de Magaly Medina. Canal de Youtube: Carlín en La Red.

Yahaira Plasencia contó los verdaderos motivos, por los que no quiso declarar para las cámaras de Magaly Medina y se retiró de una entrevista con una radio local porque estaban los reporteros de ATV.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe y la vez que se burló de Jefferson Farfán por perdonar infidelidad de Yahaira Plasencia

La cantante salsera dio una entrevista al programa de Youtube ‘Carlín en La Red’ del actor Carlos Carlín y ahí explicó por qué ha tomado la decisión de ya no hablar más para ‘La reina del ampay’.

Al inicio de la conversación, Yahaira Plasencia explicó que en esa ocasión había quedado con Radio Panamericana brindarles una entrevista conversar sobre sus proyectos y de su recientemente lanzamiento musical con el tema Acaríciame.

Te puede interesar: Por qué Yahaira Plasencia quiso demandar al ‘Cuto’ Guadalupe

Sin embargo, suspendió su entrevista porque vio un micrófono de ‘Magaly TV La Firme’, al percatarse de ello, salió y conversó con su equipo y con la producción del espacio radial, diciendo finalmente que ya no saldrá en vivo porque no habían acordado que ingresaría otro medio de comunicación a la cabina radial.

Al respeto, Carlos Carlín le consultó porque se había detenido dicha entrevista al ver el micrófono de Magaly Medina, a lo que ‘La Rosada del Rímac’ indicó que por su tranquilidad había decidido no conversar con ellos porque de hacerlo o no, la actitud de la conductora sería la misma con ella.

“En este caso, yo opté por mi paz mental, por mi tranquilidad y simplemente me sentí tranquila haciendo eso. Si yo no estoy contenta con algo, hablo con mi equipo, lo programo para otro día y listo”, manifestó.

Yahaira Plasencia explica los motivos por los que no declaró para las cámaras de Magaly Medina. Captura de Carlín en la Red.

Yahaira Plasencia acusó a la radio de no cumplir con entrevista

En otro momento del programa, Yahaira Plasencia comentó que Radio Panamericana fue la que no cumplió con lo acordado y eso la habría molestado totalmente, además de generar incomodidad en su equipo.

Te puede interesar: Yahaira Plasencia envía consejo a ‘Cuto’ Guadalupe tras ampay de su pareja: “Hay que seguir adelante”

“Primero se iba a hacer un enlace y no se logró hacer, segundo se había quedado algo con la radio y tampoco lo cumplieron, mi equipo ya estaba disgustado y tercero la entrevista era con Radio Panamericana y se aparecen las cámaras de Magaly Medina”, explicó en un inicio.

“Entonces cada vez que hago cosas buenas o actúo mal, siempre veo la misma reacción de tal persona en ese programa. Por qué voy a estar sentada ahí con cámaras de un programa, donde siempre están denigrándome, criticándome por absolutamente todo”, continuó.

Además, indicó que así haya accedido a hablar con el reportero de Magaly Medina, de todas formas iban a hablar mal de ella. La intérprete de ‘Y le dijo no’ comentó que como artista profesional que se hace respetar, ella está en toda la libertad de no aceptar conversar con quien ella no desee.

“No di la entrevista, igual me hicieron leña. Prefiero ahorrármelo, y creo que tengo todo el derecho como artista de hacerme respetar como ser y no por ser artista que siempre te estén denigrando y hablando mal”, dijo.

Asimismo, indicó que por el hecho de ser una artista o cantante y necesite de los medios de comunicación para promocionar sus canciones, no significa que permita que la critiquen de forma burlesca y denigrante.

“Soy artista me debo a los medios, al público, pero por ser artista no tengo que tolerar todo el tiempo que me estén chancando. Discúlpame, tengo todo el derecho de decir que no quiero hacer esto”, aclaró.

Por otro lado, Yahaira Plasencia aclaró que si bien ese día no se pudo concretar la entrevista con la emisora radial; sin embargo, al día siguiente cumplió y acudió a la Radio Panamericana para escuchar a todos sus oyentes y fanáticos que estuvieron esperándola.

Yahaira Plasencia en Carlín en la Red. Captura de Youtube.

Magaly Medina criticó actitud de Yahaira por abandonar entrevista al ver sus cámaras

Magaly Medina comentó que su urraco llegó a la Radio Panamericana porque fueron invitados por la propia emisora local, donde Yahaira Plasencia iba a dar una entrevista para promocionar su reciente tema ‘Acaríciame’; sin embargo, al ver sus cámaras, ella decidió abandonar el lugar y retirarse.

La comunicadora de ATV señaló que la expareja de Jefferson Farfán demostraría que se estaría dando ínfulas de diva y estrella de la música, además de importarle muy poco sus seguidores, al dejarlos plantados.

“Resulta que se puso en tono de diva. Yahaira Plasencia a estas alturas, se ve tan feo hacer esos berrinches y desplantes. No quiso entrar a la entrevista porque vio un micro de mi programa y le interesó tres rábanos dejar plantado a su público y se fue, no quiso dar la entrevista. Eso no lo hace nadie”, detalló.

La figura de ATV resaltó que ese tipo de actitudes veía en divas de la televisión como Gisela Valcárcel, pero le sorprende en Yahaira Plasencia porque a su parecer aún le falta recorrer y ascender en su carrera musical.

“Eso lo veía en las divas de antaño, en Gisela en la época que era bien malcriadaza, cuando era top. En Yahaira, una artista que con la justa suena últimamente, hay salseras que la han desplazado, que tienen mayor presencia musical, más conciertos y giras. Eso no se le hace a nadie”, terminó.