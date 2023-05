Yahaira Plasencia envía consejo a ‘Cuto’ Guadalupe tras ampay de su pareja: “Hay que seguir adelante”

Yahaira Plasencia se pronunció luego del ampay a la pareja de ‘Cuto ‘Guadalupe, Charlene Castro, saliendo de un hotel con un desconocido hombre en Barranco.

Como se recuerda, el exfutbolista siempre ha demostrado su desagrado con respecto a la cantante salsera, ya que cuando mantuvo una relación con su sobrino Jefferson Farfán, señaló que no lo conocía y que no había compartido ninguna reunión familiar con él.

Esto molesto tremendamente al ‘Cuto’ Guadalupe, quien señaló que a Yahaira Plasencia le faltaba humildad y sabía manejar a la prensa en ese entonces.

Sin embargo, luego del escándalo mediático del cual es parte el deportista, la intérprete de ‘Acaríciame’ olvidó las rencillas y se mostró bastante empática enviándole un consejo al excapitán de Universitario.

“Lo único que le puedo decir es que en mis momentos donde he sentido que el mundo se me venía encima y he sentido que nada tenía sentido y no sabía cómo salir de algo que me pasó muy fuerte, mi único respaldo ha sido Dios, mi familia y las personas que yo amo”, dijo inicialmente.

Yahaira Plasencia le dedicó una palabras a ‘Cuto’ Guadalupe y señaló que ella sabe muy bien que es ser blanco de las críticas a nivel nacional, por ese motivo le envió un mensaje mostrando su solidaridad al deportista.

“Creo que es el mejor mensaje para todas las personas que están pasando un mal momento. Creo que todo pasa en algún momento, desearle el bien a todo el mundo, incluso a Cuto”, expresó.

Además, indicó que lo que está viviendo el exfutbolista, ella lo entiende muy bien por qué lo ha vivido en carne propia cuando la señalaron como la responsable de romper la larga relación entre Jefferson Farfán y Melissa Klug.

“Eso no se le desea a nadie, yo he pasado momentos complicados a nivel nacional y no es nada fácil... era muy joven, tenía 22 años, no estaba preparada, pero yo le deseo lo mejor y hay que seguir adelante”, finalizó.

‘Cuto’ Guadalupe mandó estudiar canto a Yahaira Plasencia

El exfutbolista estuvo de invitado en el programa de entrevistas de Verónica Linares llamado ‘La Linares’ que se transmite a través de YouTube y allí comentó que a Yahaira Plasencia le faltaba humildad.

La conductora leyó una de las preguntas del público que decía: “¿Y por qué la odia Yahaira?” y el futbolista no fue ajeno y dio una extensa respuesta argumentando porque no le parecía una figura sencilla.

“Odiar es una palabra muy grande, se puede decir que no me caiga. Yo pienso que ella nunca supo lo que es la humildad, ni va a saber lo que es la humildad. Porque cuando tú eres humilde, tú tienes que ser siempre el mismo. Y si tú no respetas a la prensa o quieres que no te hagan preguntas y dices: que no, esto no”, comentó al inicio el exfutbolista.

Tras ello, dejó entrever que Yahaira Plasencia no es una artista que se prepare y que solo está viviendo el momento por la energía que tiene gracias a que es joven. “Creo que cuando ella se dé cuenta de que la juventud pasa volando y que todo el tiempo no va a tener ese físico. ¡Ay, mamá mía!”, señaló.

Seguido, comentó que su elección fue por Daniela Darcourt porque considera que es una artista que estudia y pule su talento. “Voy con Daniela porque ella se ha preparado, ha estudiado, habla como dos idiomas si no me equivoco, está en un nivel espectacular y espero que en algún momento Yahaira estudie para canto”, agregó el exfutbolista.

‘Cuto’ Guadalupe y su dura crítica a Yahaira Plasencia. (YouTube)

Usuarios le recuerdan a ‘Cuto’ Guadalupe cuando criticaba a Yahaira Plasencia

Los cibernautas comentaron que Cuto Guadalupe le llegó el karma por haber criticado a Yahaira Plasencua cuando ella se encontraba en el ojo de la tormenta, cuando fue acusando de haberle sido infiel a Jefferson Farfán.

“Por eso no es bueno hablar mal, mira como despotricaste contra Yahaira y ahora tu esposa es tremenda... Bueno es válido el aprendizaje, todo pasa por algo mejor”, “La Yahaira no me cae, pero me molesta que ahora tilden a ‘Cuto’ de caballero para arriba, por perdonarle los K*chos que le puso a su mujer y un poco más santificarla; pero cuando la Yaha le hizo lo mismo a Farfán, no paraba de hablar mal de ella en todas las entrevistas”, dijeron algunos usuarios.