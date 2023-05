Magaly Medina le responde a la hermana del ‘Cuto’ Guadalupe: “Utiliza la fe para marketearse, para vender su programa”

Magaly Medina responde a las acusaciones de la hermana de 'Cuto' Guadalupe | Magaly TV La Firme

Magaly Medina le respondió de manera tajante a la hermana de Luis ‘Cuto’ Guadalupe, quien le pidió recientemente que respetara la fe él y deje de mezclarlo con la presunta infidelidad que vivió.

Inicialmente, en declaraciones para el programa “Préndete”, la hermana del exfutbolista le llamó la atención a la conductora de “Magaly Tv, la firme” por realizar juegos de palabras alrededor de su fe.

“Cuando ella se refiere a algo, que respete la religión, el sentimiento. Nada tiene que ver una cosa con otra. La fe no tiene nada que ver. Cuando das una noticia no tienes por qué meterte con lo más sagrado que es la fe que él tiene”, señaló en un primer momento.

“Cuando ‘Cuto’ habla de la fe, lo hace en todo el sentido de la palabra, en especial de Dios. Ella ha mezclado muchas cosas. ¿Cómo no le va a doler a él? Si va a dar una noticia, que respete algo que él quiere mucho”, añadió la hermana del exfutbolista.

Al respecto, Magaly Medina, en su programa de este jueves 18 de mayo, criticó en primer lugar la relevancia que se le está dando a sus comentarios cuando no es el tema principal de la coyuntura.

“[Dicen que] ‘Magaly se ha metido con lo más sagrado que él respeta’. Oye, otro hombre se metió con lo más sagrado que él tenía a su lado, que era su mujer”, mencionó la conductora.

Enseguida, señaló que la posición que tiene Luis ‘Cuto’ Guadalupe respecto a la fe no está tan cercana a fines religiosos, sino más a unos comerciales.

“El ‘Cuto’ Guadalupe utiliza su frase de la fe porque así se llama su canal de Youtube: “La fe de Cuto”. Lo utiliza para marketearse, como un eslogan comercial. No es que lo utilice para decir que tiene una gran fe. Podría ser, pero utiliza la frase para vender su programa, para vender su canal de Youtube y para venderse a sí mismo, para marketearse”, indicó.

Antes del ampay, Cuto Guadalupe y Charlene Castro se mostraban muy felices juntos

En esta línea, rechazó las críticas de la hermana del ‘Cuto’ Guadalupe por sobredimensionar sus comentarios respecto a la fe del exfutbolista.

“Así que a mí no me vengan a decir ahora que él es el representante máximo de la iglesia católica y que por eso yo tengo que respetar cuando él habla de fe. Tampoco me vengan con ‘huachafadas’ de esa naturaleza. Yo soy muy respetuosa de la fe que otros profesan, soy muy respetuosa de la religión católica que, además, he sido bautizada desde niña”, aseveró.

Por último, Magaly Medina recalcó que los comentarios de la hermana del ‘Cuto’ Guadalupe estaban fueran de lugar y que no “podían dar lecciones de espiritualidad”.

Sobre el ampay

Esta semana, el ‘Cuto’ Guadalupe fue el foco de las noticias de espectáculos, luego de que las cámaras de ‘Magaly Tv, la firme’ captaran a su pareja, Charlene Castro, saliendo de un hotel en Barranco con un hombre que no era él.

Las imágenes corresponden al último jueves. Aquel día, Charlene y él lo iniciaron haciendo rutina en el gimnasio juntos. Por la tarde, ella fue a recoger al hijo de ambos y lo dejó en el restaurante del exfutbolista. Luego de ello, tomó un taxi hasta Barranco donde estuvo con un hombre identificado como Luis Ticona. Él se desempeñaría en el rubro minero y, además, aparece como casado en el registro civil.

En una conferencia de prensa luego de emitido el ampay, Luis ‘Cuto’ Guadalupe dio a conocer que había perdonado a su pareja. El exfutbolista, además, pidió a la prensa y opinión púbica en general respeto para Charlene Castro.

“Pido respeto a la madre de mi hijo. Ella ha estado en mis peores momentos, le tengo mucho respeto a la madre de mis hijos”, comentó.