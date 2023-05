En medio de cuestionamientos, Patricia Benavides asistió a fiesta con pista de baile y orquesta por aniversario de la fiscalía

Patricia Benavides fue captada siendo parte de celebración por el 42° aniversario del Ministerio Público. (Composición Infobae)

Como titular del Ministerio Público, Patricia Benavides participó -el pasado viernes 12 de mayo- de la ceremonia oficial por el 42 ° aniversario de la institución, a la que asistieron el presidente del Congreso de la República, José Williams, y la máxima autoridad del Poder Judicial, Javier Arévalo, y otras importantes autoridades.

Ese mismo día, Benavides también asistió a una gran fiesta de confraternidad que habría sido organizada para ella y los demás integrantes de las diversas fiscalías, quienes tuvieron a disposición una amplia pista de baile, una potente orquesta en vivo, mozos y una variedad de platos y bocaditos para degustar.

Una foto difundida en redes sociales dio cuenta de la presencia de la fiscal de la nación en dicha fiesta. En la imagen, Patricia Benavides posa al lado de una mujer que luego aparece bailando efusivamente junto a un abogado, al ritmo de un conocido tema de cumbia.

Celebración por el aniversario de la fiscalía con orquesta y pista de baile

En redes sociales se desató la polémica, pues algunos internautas cuestionaron que la fiscal “prefiera celebrar”, mientras se acrecenta el manto de dudas por su desaparecidas tesis de doctorado y maestría.

Sin embargo, a través de sus comentarios, también numerosos internautas defendieron a la titular del Ministerio Público y aseguraron que no tenía nada de malo en que celebre, pues viene haciendo “un trabajo intachable”.

“No las entregaré”

Durante su discurso en la actividad oficial por el aniversario del Ministerio Público, Benavides se refirió a los cuestionamientos en su contra por la ausencia de sus tesis en la Universidad Alas Peruanas (UAP) y aseguró que “siempre ha respetado las normas”.

“Se ha dicho que no tengo tesis, ante ello he guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción”, mencionó.

Patricia Benavides participó del 42° aniversario del Ministerio Público el pasado 12 de mayo.

Además, la fiscal de la nación negó cualquier irregularidad y afirmó que cumplió, “escrupulosamente”, la elaboración y sustentación de sus trabajos de investigación.

“Quiero zanjar de una vez ese tema (…) Quienes conocen mínimamente el sistema universitario, los que alguna vez en su vida ha escrito y sustentado una tesis, saben bien que la única manera de obtener el grado de académico, de maestro o doctor, es a través de la sustentación de ese trabajo de investigación. Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue, (…) el producto de largos meses de intenso trabajo, para que hagan escarnio de ellas”, acotó.

“Mintió” y “fraguó”

Durante una conferencia en la ciudad de Ginebra, en Suiza, Guido Croxatto, abogado del expresidente Pedro Castillo, lanzó unas duras expresiones en contra de Benavides, a quien ponen en tela de juicio por la no difusión de sus investigaciones para obtener los grados de maestría y doctorado.

“Patricia Benavides mintió, fraguó un concurso, no tiene los títulos que se requieren para el cargo y sigue siendo fiscal de la nación. Evidentemente es bastante frágil el estado de derecho y la democracia en Peru”, afirmó el letrado.

Abogado de Pedro Castillo arremete contra Patricia Benavides

Respuesta de las Alas Peruanas

La UAP ya admitió, a través de su secretario general Ilko Rogovich, que no cuentan con los documentos en el repositorio de la entidad. “Hemos hecho todos nuestros esfuerzos para poder localizar la tesis y no la hemos localizado. (...) debe existir”, le comentó a Hildebrandt en sus Trece.

En tanto, Alejandro Cruzata, rector de esa misma casa de estudios, indicó: “Estamos hablando de una exestudiante nuestra, no de una fiscal, sino de la estudiante Patricia Benavides, que sí estuvo en nuestra universidad entre el 2008 y 2009. Pero esta exestudiante hizo su maestría no en la Universidad Alas Peruanas e hizo su doctorado no en la Universidad Alas Peruanas”.