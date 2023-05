Dictan prisión preliminar contra padres por muerte de bebé de 11 meses en Iquitos

Durante la pericia de la reconstrucción del crimen, los padres del menor presuntamente apuñalado en asalto evidenciaron contradicciones.

El caso del bebé de apenas 11 meses, que murió tras ser apuñalado en Iquitos, Loreto, ha dado un terrible giro. Y es que la Quinta Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Maynas solicitó la detención preliminar de ambos padres del menor, luego de las contradicciones encontradas en las declaraciones de los progenitores.

Te puede interesar: Asesinan a mujer de 20 balazos y dejan mensaje en Puente Piedra: “Esto les sucede a todos los sapos”

Se conoció que este viernes 19 de mayo Jesús Bautista, un suboficial de tercera del Ejército, quedó en calidad de detenido en la sede de la Depincri de Iquitos y las autoridades esperan la llegada de su esposa Vanessa Cachique, quien se halla en la división de Medicina Legal.

Ambos progenitores son investigados formalmente por los presuntos delitos de la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, y sicariato, en agravio de su menor hijo en Iquitos, de acuerdo a una publicación del Ministerio Público.

Reporte de los padres de bebé fallecido a quienes se les dictó prisión preventiva en Iquitos. Canal N

Las mentiras de los padres

Según la primera versión de los padres del bebé, el 6 de mayo dos sujetos, a bordo de una motocicleta, los asaltaron pese a que estaban con el bebé en brazos, en el puente Bellavista Nanay. Los ahora imputados por el crimen del infante señalaron que durante el forcejeo uno de los delincuentes hirió al bebé de 11 meses con un cuchillo.

Te puede interesar: Estudiantes de la Universidad de Lima revelan qué casa de estudios es la más cara para ellos

“Me jalan hacia la pista y yo me arrodillo. En ese momento me da un manazo en la cara, me bota al piso. Yo no he soltado a mi hijo de la mano. Saca el cuchillo, o ya lo tenía en la mano, y le pica a mi hijo”, había dicho Vanessa Cachique.

El menor fue trasladado de inmediato al área de Emergencias del Hospital Regional de Loreto y sometido a una cirugía por el doctor Marco Adriazén. El especialista refirió que el infante sufrió un Trauma Abdominal (TA) y, por lo tanto, fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un diagnóstico reservado.

Te puede interesar: Linea 2 del Metro de Lima: avenidas y calles que estarán cerradas por obras desde este 15 de mayo

Incluso, tras la noticia de la muerte del menor, el Ministerio del Interior (Mininter), a través del Programa de Recompensas, decidió ofrecer una recompensa de S/150,000 por información relevante que permita ubicar y capturar a quienes resulten responsables de la muerte de un bebé de 11 meses, quien habría sido acuchillado según la versión de los padres.

Sin embargo, en la diligencia de reconstrucción del crimen ambos padres fueron interrogados de forma individual ahí realizaron manifestaciones contradictorias.

Ya después, hace un par de días la madre del menor culpó directamente al progenitor del menor, alegando que este nunca quiso hacerse cargo de la pensión alimenticia del menor. Cachique sorprendió a la Policía al increparle a su esposo: “Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo (…) Tú le has hecho esto”.

“¿Por qué no me mataron a mí? Si querían matarme a mí lo hubieran hecho. Tú has matado a mi hijo para no darme la pensión, yo sé. Para irte con tu mujer que tienes en Lima”, le increpó a Jesús Bautista, según medios locales.

El día del crimen

De acuerdo a Hildebrant en sus Trece, entre el 1 y 6 de mayo Bautista insistió mucho en querer ver al niño, pues quería llegar a un acuerdo con su madre respecto a la pensión alimenticia, que había subido de 1000 a 1600 soles.

Según su abogado, que renunció tras conocer las sospechas contra los padres, se encontraron la noche del 6 de mayo y después de comer, ambos padres fueron juntos a sacar dinero de un cajero, pero Bautista insistió en ir hacia un lugar apartado. Fue cuando propuso el puente Nanay, en Punchucana.

Llegaron a esta zona oscura y peligrosa al promediar las 10 de la noche y encontraron el lugar cerrado con una tranquera. Incluso, el vigilante de la zona, asegura, que les explicó la situación, pero estos insistieron y mintieron al señalar que tenían que cruzar para llegar a su caserío.

El trabajador narró que cerca de las 11.00 p.m. la pareja volvió apurada por la tranquera. “La mujer me dijo: ‘abre la tranquera’. No pidieron auxilio. No gritaron”, dijo. Además, asegura que en esos momentos pasó un patrullero de Serenazo y que los padres del menos no les pidieron ayuda.

Después de varios minutos recién llegaron al Hospital Regional de Loreto con el bebé desangrándose, pero ya era muy tarde para ser salvado. Aunque los especialistas médicos intentaron estabilizarlo y cosieron la herida que tenía en la espalda el bebé murió cinco días después de un “shock hipovolémico”.