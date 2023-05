Tenso debate en ‘Al Ángulo’ por informe del árbitro Augusto Menéndez tras revelar por qué expulsó a Nelson Cabanillas

La CONAR solicitó que el juez principal del Universitario vs Alianza Atlético aclare la expulsión del lateral ‘crema’.

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) solicitó a Augusto Menéndez, árbitro FIFA, aclare lo plasmado en el informe arbitral del partido que dirigió entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana, en donde los de Ate perdieron el invicto luego de nueve partidos sin conocer la derrota en el torneo local.

En dicho encuentro, tres futbolistas del cuadro ‘crema’ fueron expulsados, entre ellos, Nelson Cabanillas. El defensor vio la tarjeta roja de manera directa cuando se jugaba el minuto 44, esto debido a que aplaudió una decisión del árbitro Augusto Menéndez tras un supuesto mal saque de banda.

“Se expulsó al jugador del club Universitario, Nelson Cabanillas, al minuto 44 por actuar de modo ofensivo al aplaudir las decisiones del equipo arbitral tras una reanudación”, señaló el árbitro en la primera parte de aclaración ante la CONAR.

En ese sentido, los panelistas del programa deportivo ‘Al Ángulo’ no dudaron en debatir sobre la explicación dada por Menéndez luego de ser consultado sobre la decisión que tomó después de evidenciar la acción realizada por el jugador de Universitario.

“Hay un tema que es bien delicado que es el informe de Augusto Menéndez sobre la expulsión de Cabanillas. Él dijo que había sido por un insulto y cuando le pidieron que aclare lo que había sucedido, dijo que el aplauso era un insulto no verbal”, sostuvo en un inicio Diego Rebagliati.

Asimismo, añadió que “igual el árbitro podría interpretar otras acciones, que no necesariamente son insultos, como por ejemplo gestos. Un jugador puede estar caminando de espaldas y no necesariamente lo insulta, pero sí le levanta la mano o tira la pelota sería otra cosa”.

Pedro García se sumó a la conversación y se mostró en desacuerdo con la decisión tomada por el árbitro. “Para mi hay aplausos y hay aplausos, si yo le aplaudo en la cara al línea obviamente va a estar mal. El tema es que se ve que Cabanillas se pertuba con la jugada y aplaude como señal de frustración, sacándose la ‘bronca’ en el calor del partido”.

Posterior a ello, Jóse Chavarri también aprovechó en dar a conocer su postura y aseguró que el reglamento está para cumplirse. “A los árbitros no se les aplaude y si no te gusta lo que está cobrando, te guardas el malestar. Un aplauso es un aplauso, no me vengan con tonterías. Hay que aprender a cumplir las normas”.

Finalmente, García volvió a intervenir y se puso nuevamente del lado de los futbolistas. “Hay que considerar que los jugadores tampoco son robots, son personas al igual que todos nosotros y reacciones como esas, son comunes en un partido”.

El jugador recibió la roja por aplaudir a árbitro en Sullana. (Video: Liga 1 Max).

¿Qué dijo Augusto Menéndez sobre la expulsión de Nelson Cabanillas?

Tras el polémico partido entre Universitario de Deportes y Alianza Atlético de Sullana, Augusto Menéndez, árbitro del compromiso en mención, realizó el informe correspondiente ante la CONAR y explicó lo siguiente:

“Las causales de expulsión en sistema COMET están específicamente predeterminadas, teniendo la obligatoriedad de elegirse alguna opción para poder consignar la expulsión y poder cerrar el informe. Por otro lado, el hecho ocurrido que dio mérito a la expulsión del jugador en cuestión, no se encuadra en ninguna de las otras causales predeterminadas en el formato, ya que la acción realizada por el jugador corresponde a una conducta de carácter irrespetuosa y ofensivo hacia la autoridad del partido, por lo que decidí encuadrarla en la causal predeterminada de INSULTO. Sin embargo, debo aclarar que el hecho de insulto o humillar no sólo es una acción que se hace de manera verbal, sino también a través de gestos u otro tipo de acciones corporales”.