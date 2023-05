Hija de Waldir Sáenz estudia medicina en Estados Unidos: goleador histórico de Alianza Lima contó orgulloso que la aceptaron en cinco universidades

Hija de Waldir Sáenz estudia medicina en Estados Unidos. (América TV)

Waldir Sáenz se mostró muy emocionado al hablar de su hija mayor Tais. El exfutbolista estuvo como invitado en el set de ‘Mande quien mande’ para celebrar su cumpleaños número 50, sin imaginar que viviría un conmovedor momento al hablar de los logros profesionales de su primogénita.

Todo comenzó cuando María Pía Copello le pidió al expelotero que explique la frase “doctora en casa”. Rápidamente, el goleador histórico de Alianza Lima contó orgulloso que su hija mayor decidió estudiar la carrera de medicina y que pudo ingresar a cinco universidades del extranjero.

“Mi hija la mayor está estudiando medicina”, comenzó diciendo Waldir Sáenz, para luego explicar los motivos de Tais para convertirse en doctora. Según explicó el deportista, su decisión se dio tras la muerte de su abuelo, cuando ella era más pequeña.

“Yo llego a la conclusión que la marcó fue mi papá, porque era muy allegada a él y muere cuando ella tenía 9 años. Entonces, se inclinó por la medicina desde ese momento. Le gustaba indagar. Tuvimos una sobrina que estaba mal y comenzó a investigar. Mi mamá estaba preocupada y ella (Tais) le decía lo que estaba pasando”, expresó.

Waldir Sáenz y su hija Tais. (Instagram)

Asimismo, el exfutbolista dejó a más de uno sorprendido al revelar que su primogénita de 20 años postuló a tres universidades en Estados Unidos y dos en Canadá. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró ser aceptada en todas las facultades. Sin embargo, optó por estudiar en Miami.

“Estuvo estudiando en Lima en la UPC, pero creo que no le bastó. Se preparó para ingresar a cinco universidades, tres de Estados Unidos y dos de Canadá y las cinco las agarró. Al final, decidió irse a estudiar a Miami”, agregó.

Su hija lo sorprendió en vivo

Cuando Waldir Sáenz se encontraba hablando de su hija, la producción del programa invitó a Tais a ingresar al set. La joven y su padre protagonizaron un emotivo momento al darse un fuerte abrazo. “Mi papá es un montón de cosas. Bueno, amoroso, cariñoso”, dijo la estudiante de medicina, estremeciendo a su progenitor.

“Sí (es detallista). Cuando estoy en Miami, a veces y de la nada, me manda un mensaje de ‘hija, te extraño’. A veces, estoy en mi cuarto y me aburro, entonces voy a su cuarto y estoy ahí, lo molesto, me echo con él”, agregó.

Waldir Sáenz orgulloso de su hija. (Captura)

La vez que Waldir Saenz habló de sus ampays y Magaly Medina le contestó

Waldir Sáenz contó a un medio local que Magaly Medina le pidió que vaya a su set luego de haber sido ampayado en varias oportunidades. Sin embargo, el exfutbolista aseguró que no iría jamás. Asimismo, confesó que en dos ocasiones se había cruzado con la ‘Urraca’, pero que ella lo ignoró.

“Es de la que agacha la cara”, dijo a La República y a lo que la conductora no se quedó callada. “¿En qué momento me habré cruzado contigo, que ni me di cuenta? Pero yo nunca agacho la cara; para empezar es muy probable que ni siquiera lo haya visto y si me lo crucé, ni siquiera lo habré mirado porque para mí, Waldir Sáenz, no me causa ningún respeto, este tipo para mí, era uno más de mis ampayados”.

“Oye, alucinado, bien igualado este Waldir Sáenz, ¿Le dije? ¿Cuándo, a ver?, que me diga un entrevistado que yo he llamado, algunos sí, digamos Jaime Bayly, Beto Ortiz, pero yo nunca hablo con los jugadores de fútbol, nunca hablo con los entrevistados, para eso están mis señores productores, ellos hablan con todos”, agregó.

En otro momento, la presentadora también se refirió a las acusaciones de Waldir Sáenz sobre sus ampays. Y es que, el expelotero comentó que algunas imágenes que se emitían en la televisión eran armados y que él solo salía con grupos de amigos. Ante ello, Magaly Medina aseguró que nunca emitiría información errónea.