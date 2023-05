Las razones de Clara Seminara para demandar a ‘Yuca’ por tocamientos indebidos: “Me metió la mano”

Enrique Espejo 'Yuca' afronta una dura batalla legal tras las acusaciones de Clara Seminara, su excompañera de Latina TV.

Luego de más de cuatro años de investigaciones, el Poder Judicial falló a favor de Clara Seminara y sentenció a Enrique Espejo, conocido artísticamente como ‘Yuca’, a 3 años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual.

Según las declaraciones que dio a ‘La Encerrona’, Claro presentó ante la justicia conversaciones contradictorias de los testigos y chats de WhatsApp que tuvo con los integrantes del programa. Asimismo, las pericias psicologicas que le hicieron tanto a ‘Yuca’ como a ella.

¿De qué acusan a Enrique Espejo, ‘Yuca’?

En mayo de 2019, Clara Seminara aseguró que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Enrique Espejo. Según la cómica, ‘Yuca’ abusó de su confianza y se propasó con ella. “¿En cristiano? Me metió la mano”, escribió en Facebook, donde aseguró que dicho episodio sucedió el 25 de octubre de 2018.

La versión de Clara Seminara

En una extensa publicación, Clara Seminara relató qué fue lo que pasó con ‘Yuca’ el día que, supuestamente, sufrió tocamientos indebidos. Según recordó la actriz nacional, Enrique Espejo le “metió la mano” delante de sus compañeros y cuando estaban a punto de grabar un segmento de ‘El Wasap de JB’.

Ante lo sucedido, Seminara le propinó dos cachetadas. “Lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada”. Fue en ese momento que Jorge Benavides intervino y le pidió a ‘Yuca’ que se disculpara con su compañera; sin embargo, este minimizó los hechos.

“La respuesta de este personaje fue: ‘Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas’. No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento. A la semana siguiente, tuve una reunión con el Sr. Benavides, su esposa y Yuca. Sinceramente, sentí que lo defendían. Hasta lo justificaron diciendo: ‘No lo hizo con esa intención’. El “señor” no tuvo ningún tipo de sanción ni suspensión”, manifestó en su plataforma.

Clara Seminara señaló que, después de su queja, empezó a aparecer cada vez menos en ‘El Wasap de JB’. “No me tocaba ni un texto ni un personaje, nada”. Esto hasta que un día le retiraron del programa de Latina TV. “Me quedé sin trabajo y sin una justificafción clara del porqué. Solamente yo de todo el elenco. Fui la única que no renovó”, contó.

El 31 de mayo ded 2019, Clara Seminara denunció formalmente a ‘Yuca’ en una comisaría de Jesús María por tocamientos indebidos.

‘Yuca’ jura que es inocente

Luego que se viralizara la publicación de Clara Seminara, el popular ‘Yuca’ apareció en ‘Válgame Dios’ para desmentir a su excompañera y para contar su versión de los hechos. Según el comediante, solo le dio un “palmazo” en la cintura, pues estaban “jugando” a practicar boxeo.

“Ella me dijo que boxeaba, yo le dije que no sabía, pero que había peleado en las calles. Comenzó a darme en el estómago y yo atiné a defenderme. De repente, en una de esas, me mandó un puñete y le paré la mano. Sin pensarlo, y para protegerme, le di un manazo, lo cual reconozco que no debió haber sido así. Fue todo jugando”, expresó.

¿Qué dijo Jorge Benavides sobre la denuncia?

Como director del espacio cómico, Jorge Benavides señaló en un comunicado que “jamás he permitido ni permitiré faltas de respeto a ninguna mujer ni mucho menos a las colegas artistas que trabajan conmigo”. Asimismo, negó que no se le renovara el contrato a Clara Seminara por el incidente con ‘Yuca’.

En ‘Válgame Dios’, Benavides se pronunció sobre el tema y contó su propia versión de la historia.

Relató que observó, a lo lejos, que Clara Seminara y ‘Yuca’ estaban “jugándose de manos”. Una vez ella cacheteó a su entonces compañero, Benavides se acercó a ella para preguntarle qué había pasado. Ella le dijo que Enrique Espejo le había dado un “palmazo”. Según dijo Jorge, él pidió la versión de los presentes porque temía que se tratara de un caso de acoso sexual; sin embargo, sus trabajadores le dijeron que solo estaban “jugando”.

“Le pregunté qué pasó a cada uno. Ella entonces dice ‘¿Por qué pongo en duda la palabra de una mujer?’. Yo preguntaba porque no le creía a Yuca, yo dudaba de él, pensé que algo más (una mañosería) había pasado, pero me dijeron que estaban jugándose de manos”, aseveró.

Según Jorge Benavides, Carlos Vílchez y Lucy Cabrera vieron la “supuesta palmada” y que ellos le afirmaron que, así como dijo ‘Yuca’, solo se trató de un “palmazo”.