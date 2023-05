Enrique ‘Yuca’ Espejo fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida por tocamientos indebidos a Clara Seminara

Enrique ‘Yuca’ Espejo se encuentra en el ojo de la tormenta. El Poder Judicial sentenció al comediante a 3 años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual.

Como se recuerda, Clara Seminara lo denunció por tocamientos indebidos. El caso estaba en investigación desde hace 4 años, cuando el popular ‘Yuca’ y Clara Seminara trabajan el programa ‘El wasap de JB’.

En aquella ocasión, la actriz denunció a Yuca por haberse sobrepasado con ella. Pese a que se quejó con Jorge Benavides, Seminara asegura que nunca tuvo el respaldo del actor, mucho menos de sus compañeros.

La denuncia de Clara Seminara a ‘Yuca’

El proceso legal contra Enrique Espejo, popularmente conocido como ‘Yuca’, inició en el 2019. A través de sus redes sociales, la actriz Clara Seminara contó que sufrió de tocamientos indebidos de parte de su excompañero del Wasap de JB.

“Muchos me preguntaron por qué salí de un programa de televisión en el que trabajaba y siempre respondí con la verdad: no me salí, me sacaron. No me renovaron el contrato. Pero, si me preguntan por qué no lo hicieron, también responderé con la verdad: no lo sé. Y no lo sé porque nunca me lo dijeron, nunca me aclararon los motivos”, dijo en aquel entonces.

Dicho esto, hizo un repaso de lo que ocurrió antes. “El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como “Yuca”, abusando de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? Me metió la mano. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos. No recuerdo bien mis palabras en ese momento, lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada”, contó.

Clara Seminara actualmente vive en España. Instagram

“En ese momento apareció Jorge Benavides y muy ofuscada me quejé con él pero muy calmado, seguramente acostumbrado a las faltas de respeto del señor Espejo, minimizó lo ocurrido y atinó a decirle: “Yuca, pídele disculpas”. La respuesta de este personaje fue: “Ya disculpa y agradece que no te devolví las cachetadas”. No puedo expresar el asco, la indignación y la impotencia que sentí, que aún siento”, detalló Clara, indicando que después de ello, sus apariciones en el programa fueron cada vez menores.

En aquel momento, la actriz respondió a los detractores, indicando que recién se decidió a hablar porque tenía el apoyo de su familia.

“Lo cuento ahora porque no creo que sea tarde. Nunca es tarde para denunciar si te sientes maltratada, abusada o irrespetada, nunca es tarde para decir la verdad. Solo quiero contar lo que me pasó porque me duele ser una más de las mujeres que son agredidas por sujetos que piensan que si usas minifalda estás provocándolos y pueden justificar sus bajezas. ¡Basta ya de eso! Las mujeres debemos unirnos y no callarnos ante una agresión. Que no nos paralice el miedo ni la vergüenza ni nada. Todos merecemos respeto”, escribió en su cuenta de Facebook.

Aunque pasó mucho tiempo desde que el Poder Judicial inició la respectiva investigación, finalmente Clara Seminara logró respuesta a su denuncia.

Clara Seminara celebra sentencia

Clara Seminara, quien vive actualmente en España, publicó una imagen donde expresaba su sentir ante el fallo contra Enrique ‘Yuca’ Espejo.

“La justicia tarda, pero llega”, escribió en una de sus historias de Instagram.

A través de una entrevista con La Encerrona, programa de YouTube de Marco Sifuentes, contó que ha presentado al Poder Judicial conversaciones contradictorias de los testigos, las pericias psicologicas que le hicieron tanto a ‘Yuca’ como a ella, además de whatsApp que tuvo con los integrantes del programa, donde se refiere a la situación que vivió. “En base a todas esas pruebas, el juez ha fallado a mi favor”, indicó.