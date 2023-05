Los TikTok de Charlene Castro antes de su ampay en hotel: las indirectas a ‘Cuto’ Guadalupe y su fijación con la infidelidad

Los Tiktoks que grabó Charlene Castro, esposa de 'Cuto' Guadalupe, antes de ampay. ATV.

Charlene Castro, la expareja de ‘Cuto’ Guadalupe, sorprendió a varios por la gran cantidad de videos que tiene en su cuenta de TikTok que vaticinarían la supuesta infidelidad que habría cometido con un hombre identificado como Luis Ticona.

Ella fue captada saliendo de un hotel con el mencionado sujeto en Barranco, para luego acudir como si nada hubiera pasado a su casa que comparte con el empresario merengue en San Miguel. El polémico ampay desató un ola de críticas y el conductor de ‘El Show de Cuto’ salió a decir que perdonaba a la madre de su hijo, pero responsabilizaba del escarnio público a la conductora de espectáculos.

Por su lado, Magaly Medina continúa revelando detalles de la infidelidad de Charlene Castro, por eso esta vez, difundió en su programa de la noche del 17 de mayo algunos videos que la madre del hijo del excapitán de Universitario publicó en su plataforma digital.

De acuerdo a la conductora de ‘Magaly TV: La Firme’, Charlene estaría enviando indirectas al deportista mediante sus publicaciones, pues hablaba de infidelidad e incluso de desamor que sentía mientras tenían una relación.

Algunos de los peculiares videos dicen lo siguiente; “Hermana piensa en grande, organízate como la Samantha Batallanos, uno en el día y otro en la noche, cada quien con su cariñito y problema resuelto. Al final amar es compartir”, “Por qué me dicen que me vaya con el otro, si tú eres el otro”.

“Quise cultivar un amor y me salieron como cinco”,”¿Por qué no presumes a tu novio?, porque no es mío, es prestado, después lo subo a la red y la dueña se da cuenta y me lo quita, no señor”, fueron otros contenidos.

Agregado a ello, en algunos videos se lucía con amigas, quienes parecían ser cómplices de lo que pasaba. “Cuando me muera quiero que le digan a mi marido que fue el amor de mi vida, pero se aguantan la risa”, mencionó.

Los TikToks que publicaba Charlene Castro, esposa de ‘Cuto’ Guadalupe, antes de protagonizar ampay. TikTok.

Magaly Medina asegura que Charlene Castro usaba sus videos para enviar indirectas

Magaly Medina comentó que le parece extraño que ‘Cuto’ Guadalupe no se haya dado cuenta del contenido que publicaba en sus plataformas Charlene Castro.

“Los mensajes que enviaba en sus tiktok eran unas indirectas fulminantes, como es posible que Cuto Guadalupe no se haya percatado de las redes sociales de su mujer. Y haya visto que hace rato, ella le estaba enviando puñales y él ni cuenta se daba”

Charle Castro se muestra cariñosa con hombre en Colombia

En septiembre del año pasado, Charlene Castro se fue de viaje a Colombia con varias amigas y se lucía como soltera porque de acuerdo a las imágenes que emitió Magaly Medina en su programa fue vista bailando de forma sexy con un hombre que no era ‘Cuto’ Guadalupe.

Charlene habría estado por 3 días en Colombia. Y por las noches salía a divertirse junto a sus amigas, pero también bien acompañada. En un clip se puede verla en una discoteca, acompañada de un hombre alto y moreno, con quien no dudó en bailar pegado.

Ambos tuvieron movimientos muy sensuales que llegaron a ser eróticos en un momento de la noche. Bailaban reggaetón e incluso se abrazaban, dejando ver que había confianza entre ellos. Todo esto sucedía cuando aún tenía una sólida relación con Guadalupe.

Tras ver las imágenes, la figura de ATV emitió su opinión. Señaló que una mujer casada no tendría problema en hacer algún viaje junto a sus amigas para divertirse y relajarse, pero hay límites de comportamiento que cómo mujer comprometida debió respetar y para ella no lo hizo.

“Si bien es cierto, se va a vacacionar como cualquier persona puede ir con sus amigas, un viaje de amigas. Pero ella, en este baile se comportaba como si fuera una mujer soltera. Además, es una mujer que tiene buen cuerpo, luce lo que tiene. Pero ese perreo, ya bien confianzudo, ¿no?”, comentó la comunicadora.