Lo que piensa Rosa Fuentes de su exsuegro tras aparecer en ampay de Paolo Hurtado con Jossemery Toledo

Rosa Fuentes brindó una entrevista a ‘América Hoy’, donde la aún esposa de Paolo Hurtado reveló detalles de cómo se encuentra. La dueña de un centro de terapias físicas indicó que está trabajando para que su relación de padres con el futbolista mejore. Sin embargo, señaló que no hay marcha atrás con su decisión de separarse.

“Yo estoy enfocada más que nada en recuperar la relación de padres, que eso no tiene por qué terminar. La conciliación continúa, por un lado, los trámites del divorcio y la conciliación, todo continúa igual. Por otro lado, yo mantengo la relación de padres con el papá de mis hijos y eso va a continuar siempre, lo que era o no, eso va a seguir”, señaló Rosa Fuentes.

La madre de dos hijos y otro que viene en camino resaltó que, pese a la infidelidad de Paolo Hurtado, no puede negar que siempre ha sido buen padre. Es por ello que tanto ella como él están trabajando de la mano de la psicóloga para mejorar su relación.

“Nosotros estamos tratando de llevar una relación de padres sana por mis hijos. Ahorita, realmente, lo que pase a tema personal queda a un segundo plano, lo más importante son los bebés. Tampoco puedo negar que él como papá siempre ha estado al 100 % con sus hijos. De repente esta distancia hizo que todo acomoden las cosas, ahora él está a cargo de sus hijos, me está ayudando con ellos. Está haciendo su vida normal (con sus pequeños), como siempre lo ha hecho”, explicó.

Rosa Fuentes habla del segundo ampay de Paolo Hurtado.

Ampay de Paolo Hurtado la ayuda a promocionar su negocio

Hoy en día, Rosa Fuentes está saliendo adelante con su negocio. Después de estar un mes en el extranjero tras difundirse el primer ampay de Paolo Hurtado, la expareja del futbolista regresó para “ordenar” su vida.

“(Viaje) Por mis hijos, lo hice por el mayorcito más que nada, porque yo tenía que cuidarlo. Por eso agarré mis cosas de un día para otro y me fui. Estuve allá con mi familia que me ha apoyado allá. Me tomó un mes para poder pensar, ordenar un poco este desorden que había dejado aquí, y bueno, me sirvió de mucho, vine proyectada en levantar mi negocio, por eso estoy aquí. Pero bueno, aprovechando esta situación que realmente no la busqué, yo no la pedí, pero sí la necesito para poder seguir avanzando”, resaltó.

Rosa Fuentes remarcó que no solo ella fue sorprendida con el ampay del padre de sus hijos, sino también su familia. Bajo esa línea, Janet Barboza le preguntó si fue inesperado el vínculo entre Paolo Hurtado y Jossmery Toledo.

“Sí, claro, realmente fue una sorpresa. No me gustaría ahondar en los detalles, pero sí, pues, yo fui sorprendida. No podía entender hasta ese momento lo que pasaba”, dijo Rosa Fuentes.

Lo que piensa de la familia de Paolo Hurtado

Janet Barboza continuó con un cuestionamiento más. “¿Qué has sentido al ver a tu exsuegro con la tercera en discordia?”, señaló la conductora, en clara referencia a Jossmery Toledo.

Muy incómoda, Rosa Fuentes respondió: “No tengo nada que hablar de ese tema, me reservo mis opiniones”.

Consultada sobre qué piensa sobre las terceras personas que se meten en una relación, la empresaria optó por contestar sin decir nombres ni apellidos.

“En general, ¿qué podría decirte? Bueno, todo lo que han dicho ustedes, todos los conductores, los programas, es gente que no tiene ningún tipo de valores, no tendrán una buena base en casa, porque hay muchas cosas que vienen desde casa y se ven reflejados ya de grandes. No tengo nada que hablar puntualmente de nadie”, concluyó.