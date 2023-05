Jossmery Toledo terminó su romance con Paolo Hurtado: “El amor es ciego y uno se equivoca”

Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”. | Amor y Fuego.

Jossmery Toledo se animó a conversar con el programa ‘Amor y Fuego’, donde dio algunos detalles del clandestino romance que mantuvo con el futbolista Paolo Hurtado, quien todavía se encuentra casado con Rosa Fuentes y tienen dos hijos.

La expolicía señaló que ya no la volverán a ver con el deportista, pues la relación sentimental que tenían llegó a su fin, pues el jugador del Cienciano le habría estado mintiendo en las últimas semanas.

Asimismo, Jossmery Toledo señaló que no considera que tuvo un romance con Paolo Hurtado, esto debido a que todo lo que vivieron se construyó a base de mentiras, por lo que aseguró que desde hace mucho tiempo se encuentra totalmente soltera.

“No sé si fue una relación porque fue todo mentira. No quiero hablar más del tema y dejar ahí el pasado. Sí me equivoqué, ya no voy a caer más en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, comentó.

De otro lado, la expolicía admitió que se enamoró profundamente de Paolo Hurtado, por lo que aceptó llevar una relación a escondidas, aunque reconoció que cometió un error. “Ustedes saben que el amor es ciego y uno se equivoca. Ya no estoy para estas cosas y simplemente desearle lo mejor a todos”, agregó.

En ese sentido, la exchica reality sostuvo que su romance con el jugador del Cienciano llegó a su fin de manera definitiva y que ahora se iba a enfocar en sus proyectos personales, por lo que ya no la volverán a ver junto a él.

“Él (por Paolo Hurtado) ya fue, eso es de tiempo atrás, así que yo ya estoy en otras cosas. Enfocada en lo mío”, dijo de manera tajante la modelo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo disfrutan de un fin de semana juntos.

Jossmery Toledo decepcionada de Paolo Hurtado

Jossmery Toledo no pudo ocultar la gran decepción que sintió por Paolo Hurtado, al punto de dejar entrever que el futbolista habría retomado su relación con Rosa Fuentes, pues dijo que existen imágenes en el que se le puede observar ingresando al hogar que compartían y quedándose con ella.

“Yo no voy a hablar nada de la señora. Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas, yo creo que ustedes tienen unas imágenes donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, dijo.

Ella también señaló que no iba a sentarse en ningún programa de televisión para lucrar con el romance que vivió con el futbolista, en clara alusión a Rosa Fuentes, quien ha aparecido en diferentes medios promocionando su negocio.

“No voy a sentarme a un programa, a lucrar de esto o sacar beneficio de algo porque la verdad no lo necesito y nada enfocarme en mis cosas y proyectos que se vienen”, comentó.