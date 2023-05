“Por mis valores estoy soltera”, la polémica frase de Jossmery Toledo para justificar escándalo de infidelidad con Paolo Hurtado

Jossmery Toledo y la polémica frase que usó para justificar escándalo de infidelidad con Paolo Hurtado.

Jossmery Toledo generó gran controversia en las redes sociales cuando declaró, por primera vez, con respecto a su relación clandestina que tenía con el futbolista Paolo Hurtado. La exsuboficial señaló para el programa ‘Amor y Fuego’ que el jugador del club Cienciano, le habría mentido y que, por sus principios y valores, tomó la decisión de estar soltera.

Esto, luego de que la esposa del jugador, Rosa Fuentes, retornó a Lima con sus hijos y comenzó a promocionar su reciente negocio de rehabilitación física, mediante diferentes programas de televisión. Además de afirmar que sigue en pie su proceso de divorcio y mantiene una relación, solo de padre, con el jugador.

Los ampays que delataron a la pareja

La expolicia fue captada en gestos muy cariñosos en dos oportunidades con Paolo Hurtado, demostrando que esto no sería reciente, sino que tendría meses.

El 21 de marzo, el programa de Magaly Medina emitió unas imágenes, donde se veía a Jossmery Toledo salir del departamento del futbolista en Cusco, para luego pasear encapuchados por diferentes atractivos turísticos de la ciudad imperial.

En un momento, la modelo le roba un beso al futbolista y él no opone resistencia. Luego de estas imágenes se conoció que Paolo estaba casado con Rosa Fuentes; tenía un matrimonio de diez años, dos niños y está embarazada.

En quincena de abril, la influencer y el deportista fueron captados una vez más. En esta oportunidad, los acompañaban el padre y las hermanas del futbolista, demostrando que estarían al tanto del nuevo romance de Hurtado.

La pareja decidió disfrutar un fin de semana en unos bungalow en Santa Eulalia, Chosica. De acuerdo a las imágenes de Willax, Jossmery Toledo no tenía temor a que la gente la vea y sin ningún reparo besaba al popular ‘caballito’ frente a toda su familia.

El ampay de Jossmery junto a Paolo Hurtado | Magaly TV: La Firme

Rosa Fuentes: “No se puede ser tan miserable”

Rápidamente, Rosa Fuentes publicó un comunicado en sus redes sociales, señalando que iniciaba los papeles de su divorcio y que por sus hijos saldría adelante. Luego de ello, tomó un vuelo, con los menores, a Estados Unidos. Estuvo cerca de un mes alejada del escándalo que protagonizó su esposo con la deportista.

“A Paolo Hurtado solo me queda desearle suerte y decirle que no se puede ser tan miserable en la vida... Nuestro futuro no se verá empañado por las ineptitudes de una persona que no sabía el significado de la palabra lealtad”, indicó.

Tras el segundo ampay, Rosa comentó que su exesposo se merecía estar con una persona así, pero le pedía no interrumpir su paz y tranquilidad. “La verdad no me sorprende, son 2 personas que no tienen vergüenza y ni siquiera un poco de respeto hacia los niños y a una mujer embarazada”, dijo.

“Son tal para cual, ellos sí se merecen. Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé”, agregó.

Comunicado de Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado.

Jossmery Toledo publica indirectas a Rosa Fuentes

Jossmery Toledo no declaraba a los medios de comunicación, pero sí publicaba mensajes reflexivos que muchos interpretaron que sería una clara indirecta a Rosa Fuentes.

“Hay gente que tiene auto, pero no tiene dirección. Hay gente que tiene casa, pero no tiene hogar. Hay gente que tiene hijos, pero no tiene familia. Hay gente que tiene los bolsillos llenos, pero corazones vacíos. Hay gente que está rodeada de gente, pero vive en soledad”, escribió.

Rosa Fuentes regresó a Lima y relanzó su negocio

Rosa Fuentes regresó a Lima en medio del escándalo que protagonizó su esposo y la modelo. Sin embargo, el miércoles 3 de mayo reapareció ante las cámaras del programa de YouTube de Cuto Guadalupe llamado ‘El show de Cuto Guadalupe’.

La joven empresaria comentó que recargó energías para continuar trabajando por su familia mediante su centro de rehabilitación física. Indicó que ya no hay tiempo para llorar y le toca seguir avanzando.

“Continuar, seguir trabajando, seguir viviendo, hay que facturar, no nos podemos quedarnos a llorar, tenemos que seguir avanzando”, señaló.

Rosa Fuentes reapareció en el canal del 'Cuto' Guadalupe

Rosa se muestra firme con su divorcio

Rosa Fuentes se presentó en el programa de Magaly Medina el lunes 8 de mayo. Dijo que firmó una conciliación con su todavía esposo Paolo Hurtado para luego iniciar el proceso de divorcio.

Además, no negó que el futbolista le haya enviado 100 rosas y un mensaje de arrepentimiento con la intención de obtener su perdón, como lo mencionó la conductora de espectáculos.

“Han llegado cosas a la casa, pero dar detalle no vienen al caso”, dijo la emprendedora.

Luego, Magaly Medina le pidió dar algunas palabras a las mujeres que se meten en matrimonios constituidos. Fuentes comentó que se trata de personas que carecen de una formación en casa.

“Yo he actuado en base a mis valores y principios, en base a que soy madre y tengo que ser ejemplo. No puedo perder el tiempo, pensando en el daño que ya está hecho, no puedo pensar en el pasado... tengo que pensar en lo que se viene y en mis hijos”, acotó.

Rosa Fuentes cuenta los detalles de la conciliación que firmó con Paolo Hurtado. ATV.

Jossmery Toledo se pronunció por primera vez

Ante, la sorpresa de varios, Jossmery Toledo respondió acerca de su romance con Paolo Hurtado y dejo atónitos con sus respuestas. Indicó que estaba soltera hace un tiempo; que había tomado esa decisión porque tiene principios y valore.

“Yo estoy soltera desde hace un buen tiempo, feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo, por mis valores, estoy soltera, las mentiras tienen patas cortas”, expresó.

Además, dejo entrever que Paolo Hurtado estaría intentando regresar con su esposa porque se lo ha visto ingresar a su casa donde están sus hijos o entrando al emprendimiento de Fuentes.

“Creo que ustedes tienen unas imágenes, donde él entra a su casa, se queda ahí con ella, comparte también muchas cosas con ella, va también a su nuevo local. Creo que la gente se da cuenta de todo, yo voy a seguir con lo mío, haciendo mis eventos, enfocada en mis cosas y habrá otra Jossmery”, resaltó.

Asimismo, Jossmery Toledo precisó que el romance que vivió con Paolo Hurtado no califica como una relación sentimental, pues lo que vivieron se construyó a base de mentiras, dando entender que el futbolista le engañó varias veces.

“No sé si, en verdad, fue una relación, porque todo fue una mentira. Nada, simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar todo en el pasado, si me equivoqué, ya no voy a caer en lo mismo y las mentiras tienen patas cortas”, añadió.

Jossmery Toledo declara sobre su vínculo con Paolo Hurtado: “Por mis valores estoy soltera”. | Amor y Fuego.

Cibernautas critican a Jossmery Toledo

Las palabras de la exchica reality indignaron totalmente a los cibernautas. En Twitter, los usuarios arremetieron contra Jossmery Toledo por hablar “valores”, después de haber sido captada con un hombre casado y con hijos.

“Cómo Jossmery Toledo va a hablar de valores. Cómo diría Peluchín, un poquito de por favor”, escribió una internauta. En tanto, un segundo usuario aseguró que la excompetidora de ‘Esto es Guerra’ perdió sus “valores” cuando “prefirió formar parte del mundo de la farándula que pertenecer a la Policía.

Jossmery Toledo causó revuelo en redes. (Twitter)

Jossmery Toledo causó revuelo en redes. (Twitter)