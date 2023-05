Dengue se expande por todo el Perú y casos aumentan

Los casos de contagios por dengue van en aumento en todo el país, siendo Piura la región más afectada | ANDINA

Ninguna región se salva. Los contagios por dengue siguen en aumento y la presencia del mal ya está en todas las regiones del Perú. El departamento de Piura registra la mayor tasa de afectados, al registrar alrededor del 27% del total de casos, con 23 mil 356 contagios y 14 fallecidos. Le siguen Loreto y Ucayali, así como Ica, que concentra el mayor número de defunciones (19). En quinto lugar de esta preocupante lista se encuentra Lima con más de 7 mil casos.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud informó que, en lo que va del año, se han diagnosticado 82 mil 487 casos de dengue a nivel nacional, 67 fallecidos confirmados y 23 fallecidos en investigación.

Diversos especialistas aseguran que estamos ante un nivel de epidemia no visto en los últimos años. Y las cifras no mienten. El Perú no ha vivido una ola tan grave de dengue ni siquiera cuando ocurrió el Fenómeno El Niño del 2017, año en el que se identificaron 76 mil casos.

Para el doctor Manuel Espinoza, infectólogo del Instituto de Medicina Tropical Daniel Alcides Carrión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el pico de la epidemia todavía duraría de tres a cuatro semanas. “El dengue no baja de un día para otro, ni en una semana. Estamos en el pico máximo de transmisión”, aseveró.

Emergencia sanitaria

Sobre las causas de esta emergencia sanitaria, es claro que existe una relación con el Fenómeno de El Niño Costero, sus intensas lluvias, las altas temperaturas y la falta de acceso a los servicios básicos. Este escenario favorece la proliferación del zancudo Aedes aegypti, responsable de la transmisión del vector del dengue.

“En estas condiciones de temperaturas altas, el mosquito se desarrolla más rápido. Pasa de huevo a larva y luego adulto en una semana, pero con el calor se reduce el proceso de incubación a desarrollo a 3 o 4 días. Se genera el vector adulto rápido y se incrementan los casos”, indicó el doctor César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

Casos de dengue entre el 2010 - 2013 (Minsa)

Debido al disparo del número de casos, el Gobierno ha declarado en emergencia sanitaria a 222 distritos de 20 regiones del país, para redoblar las acciones de prevención y control. Sin embargo, los reportes indican que la enfermedad ya está presente en todos los departamentos, sin excepción.

Se habilitan laboratorios

Para acelerar el diagnóstico oportuno, el Minsa ha habilitado 49 laboratorios en todo el país para realizar el diagnóstico de dengue y ha activado una campaña intensiva de fumigación y de información para que la población de las zonas de mayor riesgo se proteja de las picaduras de mosquitos y eviten estar expuestos a aguas estancadas, pues hasta el momento “no existe una vacuna y tampoco un tratamiento específico”.

“La vacuna todavía no ha sido aprobada por el comité técnico de la Organización Panamericana de la Salud. Inmediatamente la aprueben, se va a poner a disposición a través del fondo rotatorio y el país va a adquirir las vacunas”, comentó el director del CDC.

Se habilitó 49 laboratorios en todo el país para el diagnóstico de dengue | ANDINA

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha realizado un llamado a los gobiernos regionales, a fin de que estos refuercen las acciones de prevención y atención a través de campañas, diagnóstico y tratamiento oportuno. Esto con el objetivo de controlar el incremento de casos y evitar la pérdida de más vidas.

Casos en Lima

La capital del Perú no es ajena a la emergencia por dengue. Lima ya bordea los 7 mil casos de dengue, casi siete veces más que lo registrado en todo el año pasado.

En Lima Metropolitana, los distritos que más casos registran son San Juan de Lurigancho (1,746 casos), San Juan de Miraflores (1,125), Ate (543) y Comas (413).