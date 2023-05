Dengue en Perú: pese a incremento de contagios y fallecidos, expertos del Minsa creen que no es momento de vacuna

Los casos de dengue se han disparado y el Perú se encuentra en emergencia por el aumento exponencial de los contagios, superando registros de los últimos 20 años. Para frenar la propagación de esta enfermedad, el Gobierno oficializó la ampliación del estado de emergencia sanitaria en 222 distritos de 20 regiones.

De acuerdo a las cifras proporcionadas por el Ministerio de Salud (Minsa) a la fecha se han detectado 76 mil 863 casos de dengue y 82 fallecidos a nivel nacional. Además, actualmente 798 pacientes se encuentran hospitalizados por complicaciones en su estado de salud tras el contagio de la enfermedad.

“El Perú se encuentra en situación epidémica por dengue y elevada letalidad, debido al comportamiento estacional de la enfermedad, que coincide con la temporada intensa de lluvias y elevación de la temperatura en varios departamentos del país, sumado a la presentación del ciclón Yaku y el fenómeno de El Niño Costero”, indicó el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades.

Vacuna no controlará brote

El Minsa anunció la conformación del Grupo de Expertos de Acompañamiento a las Políticas e Intervenciones de Control Frente al Dengue. Entre sus principales acciones se encuentra el fortalecimiento de capacidades, soporte técnico, abastecimiento de insumos de los laboratorios para el diagnóstico de dengue, leptospirosis e influenza A H1N1, fortalecimiento de capacidades a los profesionales de la salud en el manejo clínico en pacientes por dengue; acciones de promoción y sensibilización, trabajo en conjunto con la ciudadanía, gobiernos locales y regionales, entre otras.

El past decano nacional del colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, integrante de este grupo especial, se pronunció sobre un eventual proceso de vacunación contra el dengue y recomendó que la aplicación de la misma debe ser analizada críticamente. “Las vacunas nunca se han usado en brote. No se debe exigir, ahorita, que se compre sin tener opinión técnica favorable”, puntualizó.

Por su parte, el epidemiólogo y exviceministro de Salud, Percy Minaya dijo que la vacuna no va a permitir brote, porque no son para controlar, sino para prevenir. “La vacuna no es la única condición que tenemos que impulsar como país”, dijo en entrevista con Radio Exitosa y agregó que la vacuna está en la agenda nacional.

Más de 7 mil viviendas del distrito de La Esperanza serán fumigadas para controlar el dengue| GORE La Libertad.

La ministra de Salud, Rosa Gutiérrez sostuvo que los expertos están en conversaciones y analizando la opción de incorporar la vacuna contra el dengue en nuestro país. “Perú tiene el mejor esquema de vacunación, tenemos las vacunas más seguras para prevenir enfermedades. En ese escenario, lo hemos considerado en el tema presupuestal, pero la OPS todavía no ha acreditado aún la vacuna para que podamos incorporarla. Es decir, las vacunas contra el dengue no tienen una acreditación. Pero, las vacunas por sí solas no resuelven los problemas”, sostuvo en RPP Noticias.

¿Qué vacunas existen contra el dengue?

La vacuna DENGVAXIA está elaborada por microbios vivos debilitados (atenuados) que previene el dengue, causado por cuatro virus de esa enfermedad y está aprobada para su uso en menores de 9 a 16 años que tengan antecedentes de contagio.

La vacuna Qdenga está elaborada de versiones atenuadas (debilitadas) de los serotipos (variedades) 1, 2, 3 y 4 del virus del dengue y puede administrarse en adultos, adolescentes y niños a partir de los 4 años.

Cifras superadas en los últimos 20 años

De acuerdo a los datos proporcionados por el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Minsa las cifras de dengue han superado el total de casos detectados cada año desde el 2000.

En el 2017, año en el que se desarrolló el fenómeno de El Niño costero, que sumergió en una profunda crisis a las regiones del norte del país, se reportó un total de 68 mil 698 casos. En poco más de cuatro meses esa cifra ya ha sido superada.