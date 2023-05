Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los amistosos ante Corea del Sur y Japón

La 'bicolor' se enfrentará a dos selecciones asiáticas en el mes de junio.

El último ensayo de la selección peruana previo al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas serán los amistosos que tendrá frente Corea del Sur y Japón el próximo 16 y 20 de junio, respectivamente. Queda menos de un mes para los choques que se llevará a cabo en Asia, y muchos se preguntan cuándo Juan Reynoso dará conocer la lista de convocados, pues hay mucha expectativa al respecto.

Infobae Perú conoció que la nómina saldrá a fines de mayo o a más tardar a inicios de junio, ese es el plazo en la que dará conocer los nombres de los jugadores que viajarán al país asiático a través de la acostumbrada conferencia de prensa. El técnico de la ‘blanquirroja’ dio varias entrevistas a diferentes medios de comunicación donde resaltó que uno de sus objetivos principales es el cambio generacional, lo que hace suponer que habrían algunas novedades en la lista.

El ‘Cabezón’ se refirió sobre algunos futbolistas del torneo local que están destacando en la Liga 1, lo que aumentarían sus chances para estar en los choques de junio. “Jhilmar Lora no jugaba el en torneo pasado. Hoy juega y te das cuenta que tiene que seguir jugando. Pierito (Quispe) es un distinto y lo de Bryan (Reyna) es una grata sorpresa. Hay talento”, aseguró.

La selección peruana competirá ante Japón y Corea el 16 y 20 de junio. (Foto: Federación Peruana de Fútbol)

¿Paolo Guerrero será convocado?

Mucho se especula sobre el regreso del ‘Depredador’ a la selección peruana, Juan Reynoso se pronunció al respecto y dejó en claro que primero quiere tener una reunión con Paolo Guerrero y el técnico de Racing Club, Fernando Gago, para conocer cómo está físicamente y sus deseos del jugador. Pasa que el delantero peruano tuvo un golpe en la rodilla y lo alejó de las canchas por dos fechas, pero todo hace indicar que regresará frente Vélez de Ricardo Gareca, el viernes 19 de mayo a las 19:30 horas en el estadio de Avellaneda.

“Nunca lo he dirigido, pero me pongo en su situación: está terminando de recuperarse y seguir con los viajes que viene haciendo hace 20 años lo puede hacer retroceder. Si Paolo me dice que sí, estará en la lista, él no necesita filtros ni pruebas”, aseguró el técnico de la ‘bicolor’ en el programa ‘Al Ángulo’.

Paolo Guerrero lleva anotados tres goles con camiseta de Racing Club. (Getty)

El plan con Oliver Sonne

El técnico de la selección peruana se reunió con el defensa de Dinamarca con raíces peruanas y se quedó entusiasmado con la posibilidad de que se ponga la camiseta ‘blanquirroja’. Hay predisposición de ambas partes, y lo único que prolongaría su llegada a la Videna sería el tema de papeles: su nacionalización está en proceso y no se sabe si saldrán a tiempo, pero Juan Reynoso tiene un plan con el danés.

“Oliver Sonne pregunta mucho por Perú. Me lo imagino peleando el puesto con Luis Advíncula. ‘Lucho’ necesita que alguien le compita de cerca. Si es que los papeles no salen para junio, igual queremos que entrene con nosotros. Es un buen chico”, comentó.

Oliver Sonne estaría cerca de vestir la camiseta de la selección peruana. (Getty Images)

Calendario de la Selección peruana para las Eliminatorias

Setiembre 2023

- Fecha 1: Paraguay vs. Perú

- Fecha 2: Perú vs. Brasil

Octubre 2023

- Fecha 3: Chile vs. Perú

- Fecha 4: Perú vs. Argentina

Noviembre 2023

- Fecha 5: Bolivia vs. Perú

- Fecha 6: Perú vs. Venezuela

Setiembre 2024

- Fecha 7: Perú vs. Colombia

- Fecha 8: Ecuador vs. Perú

Octubre 2024

- Fecha 9: Perú vs. Uruguay

- Fecha 10: Brasil vs. Perú

Noviembre 2024

- Fecha 11: Perú vs. Chile

- Fecha 12: Argentina vs. Perú

Marzo 2025

- Fecha 13: Perú vs. Bolivia

- Fecha 14: Venezuela vs. Perú

Junio 2025

- Fecha 15: Colombia vs. Perú

- Fecha 16: Perú vs. Ecuador

Septiembre 2025

- Fecha 17: Uruguay vs. Perú

- Fecha 18: Perú vs. Paraguay