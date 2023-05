Reforma de pensiones: plantean que entidades financieras y AFP compitan por aportes de afiliados

Congreso busca que afiliados tengan más opciones para elegir entre las entidades que se encargan a administrar sus fondos de pensiones.

La reforma del sistema previsional que se está debatiendo en la Comisión de Economía del Congreso de la República plantea la posibilidad de que los bancos y demás entidades financieras puedan captar los fondos de pensiones de los afiliados.

Ante esta propuesta, el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, al ser consultado por la prensa, consideró que se debería considerar ampliar la competencia de las AFP para generar menos comisiones.

“Como parte de la reforma de pensiones también se tiene que ampliar la competencia, los detalles sobre qué instituciones participarán preferimos darlo más adelante. Estamos en coordinación con la comisión multisectorial, encargado de elaborar propuesta”, dijo el funcionario.

Más temprano sobre la reforma del sistema de pensiones, la legisladora Rosangella Barbarán, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, planteó que bancos y las AFP deben competir por aportes, por ello mencionó que el Congreso ya tendría listo su propuesta a principios de junio.

“Vamos a abrir la puerta para que las instituciones del sistema financiero puedan entrar a competir, pero con una exigencia: que ese fondo sea intangible y que funcione de la misma manera que un fondo manejado por una AFP”, declaró la congresista a Agencia Andina.

Asimismo, Barbarán indicó que esta iniciativa parte del derecho del consumidor de acceder a una gama de posibilidades que le permita escoger mejor la institución financiera que manejará su fondo.

“Si una institución diferente a un AFP me ofrece una rentabilidad, con plazo fijo, de 8% yo feliz me voy con esta entidad. Voy a poder elegir la mayor rentabilidad y estaré más seguro de saber cómo se está administrando mi dinero”, comentó la parlamentaria.

Congreso plantea que bancos y AFP compitan por aportes de afiliados.

Nuevos actores en el mercado de las AFP

Asimismo, la congresista señaló que dicha medida promoverá la competencia para beneficio de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a fin de que puedan elegir más opciones entre las entidades que se encargan a administrar sus fondos de pensiones.

“Considero que no puede haber competencia con solo cuatro o cinco actores administrando tanto dinero y de tantos peruanos. Entonces, en lo personal, considero que el peruano tiene que elegir quién le genera mayor rentabilidad, sea un banco, una caja o una financiera”, comentó la parlamentaria fujimorista.

Sin embargo, adelantó que crearán los mecanismos para que la entidad bancaria o financiera, que reciba aportes pensionarios, esté capacitada y pueda responder por la totalidad de los fondos y no solo por el monto resguardado por el Fondo de Seguro de Depósito.

“En caso de una crisis, las entidades bancarias o financieras deberán estar obligadas a devolver hasta el último sol de los aportes”, subrayó Rosángella Barbarán.

MEF, BCR y AFP fijan posturas sobre retiro de fondos y reforma pensionaria.

Comisiones

En relación a las comisiones que se pagarían por el manejo de los fondos previsionales, la congresista aseguró que “las AFP ya han aceptado que tiene que haber una comisión por desempeño”.

“Si existen dos actores (trabajador y AFP) frente a un dinero, no puede ser posible que el que no es dueño del dinero siempre ganes mientras que el dueño pierda. Cómo se le va a pagar a una AFP o banco si no me está dando rentabilidad y los fondos caen, no es justo”, expresó Barbarán.

En ese sentido, reveló que el proyecto de reforma establece ajuste a las comisiones.

Plazos

La presidenta de la Comisión de Economía adelantó que el 24 de mayo próximo se estarían presentando las líneas generales de lo que sería la reforma previsional, a fin de que se inicie el debate sobre el dictamen y se vaya perfeccionando. “En una semana debería estar listo porque ya tiene mucho tiempo y se ha conversado con autoridades técnicas”, añadió.

También, la legisladora dijo que a la par de estos debates se viene coordinando con la Comisión de Trabajo con el fin de que, una vez aprobado el dictamen, vaya rápido al Pleno.

“Tengo entendido que el proyecto de la Comisión de Trabajo fue archivado, pero hay una reconsideración que podría trabar la reforma. Por ello, el próximo miércoles nos reuniremos con los técnicos de la Comisión de Trabajo y el Ministerio de Economía y Finanzas para alcanzar los consensos necesarios”, puntualizó.