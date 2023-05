“Con 35 años de pena llegaría a la edad de Matusalén”: Hermano de PPK afirma que fiscales son “injustos” con el expresidente

Miguel Kuczynski criticó condena que piden para su hermano PPK

Pedro Pablo Kuczynski (PPK) pasó a ser parte del grupo de expresidentes peruanos que se enfrentan a posibles condenas por el caso Odebrecht. La fiscalía solicita hasta 35 años de cárcel para el exmandatario por presuntamente recibir 12 millones de dólares de la constructora brasileña y otras empresas.

Miguel Kuczynski, hermano de PPK, criticó que el Equipo Especial Lava Jato, integrado por el fiscal José Domingo Pérez, vaya por una sentencia exagerada, pues el expresidente está camino a cumplir los 85 años de edad.

“De toda la investigación, de los testimonios y testigos no ha salido nada, pero cero que sostiene esta acusación formulada contra una persona de edad. Tiene elemenos que son a un cierto nivel errores, que parecen tener una intención de la fiscalía de esconder su propia incompetencia en conducir su investigación sobre los asuntos de la empresa Odebrecht”, declaró a Latina Noticias.

Dijo que su hermano ya lleva “bastante carga” por este proceso que se le sigue en el Ministerio Público, sumado a que tiene una avanzada edad y una serie de enfermedades propias de la vejez.

“Cuando uno ve una acusación así, a una persona de edad que ya lleva bastante carga de esta investigación, entonces eso pesa muchísimo... yendo a los 85, con 35 años de pena llegaría a la edad de Matusalén”, manifestó.

Además, indicó que como la acusación “no tiene sustento” es una “pérdida de tiempo y de recursos del Estado y del Poder Judicial que es enorme si se contempla el hecho que en Perú hay miles de personas paralizadas en el sistema judicial”.

Miguel Kuczynski considera que la investigación en contra del expresidente del Perú "es una pérdida de tiempo y de recursos del Estado". (Reuters)

“Me parece un desgaste y una injusticia no solo hacia mi hermano, sino también a todas las otras personas que podrían estar en un sistema judicial que se mueve poco”, expresó.

Agregó que la fiscalía “no quiere entender” que su hermano tuvo una carrera exitosa, antes de ser funcionario público, de donde proviene parte de su patrimonio.

“Siendo ministro y primer ministro no ha recibido ni un centavo de cualquier consultoría o directorio. Lo que no ha entendido la fiscalía es que cuando está en un directorio, da consejos... A un cierto nivel es ridículo decir que alguien no puede estar pagado por ir a dar consejos a una mesa directiva”, comentó.

Junto al expresidente también son acusados el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, su exsecretaria Gloria Kisic y su exchofer José Luis Bernaola.

“De una especie de ficción”

Para el hermano de PPK, esta acusación “sale de una especie de ficción” que habría reconstruido el Ministerio Público producto de “su imaginación”.

“Han hecho su trabajo en los asuntos de Odebrecht bastante mal y ahora tienen que sacar algo, así en desesperación. Los 12 millones de los que acusan a mi hermano son lo que él y otros asociados han recibido para dar consejos en todo el mundo por 10 o 15 años”, aseveró.

“Eso no tiene nada que ver con lavado de activos. Así que esa acusación es una desgracia y es un verguenza para la fiscalía, a cierto nivel me da un poco de pena por ellos. Me parece que no tienen suficientes consejos de los expertos”, acotó.

Conformación de una organización criminal

El Equipo Especial Lava Jato atribuye a PPK la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares Odebrecht y de más empresas, en consultorías y asesorías encubiertas por los proyectos Olmos, Interoceánica Sur, Rutas de Lima, entre otros.

Al tratarse de una presunta organización criminal, PPK no es el único acusado. El requerimiento apunta en total a cuatro personas acusadas y a cuatro empresas o personas jurídicas.

