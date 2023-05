Los románticos mensajes que ‘Cuto’ Guadalupe le dedicaba a Charlene Castro: “El amor de mi vida”

'Cuto' Guadalupe no dudaba en elogiar a su pareja en redes sociales. (Instagram)

Charlene Castro, pareja oficial del ‘Cuto’ Guadalupe, ha sido captada saliendo de un hotel de Barranco con un hombre que no es el exfutbolista. Todo parece indicar que el conductor de ‘El Show de Cuto’ está pasando por un duro momento a nivel sentimental, pues la madre de su último hijo le habría sido infiel.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe está separado de Charlene Castro, según Gonzalo Núñez: “La desgracia ajena vende”

Desde que se emitieron las imágenes, los usuarios no han dejado de “enviarle fuerzas” al exdeportista. “No la perdones”, le escriben en redes, donde aún conserva fotos y videos al lado de Charlene Castro, con quien lleva más de cinco años de relación amorosa.

Tanto en Instagram y Facebook, ‘Cuto’ Guadalupe ha gritado su amor por Charlene, calificándola como el gran “amor de su vida” y agradeciéndole por haberlo acompañado en los momentos más duros de su vida.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe se pronuncia EN VIVO sobre el ampay de su pareja Charlene Castro

“Feliz Día del Amor, mi corazoncito, Charlene. Hoy no solo se celebra el Día de la Amistad y del Amor, sino que es una fecha muy especial para nosotros. Todo empezó un 14. Solo tengo palabras de elogios para ti, llegaste a mi vida en un momento complicado, al final de mi carrera profesional, pero con tu apoyo y fortaleza haces que todo sea más llevadero. Muchas gracias por darme un hijo maravilloso. Gracias por ayudarme a consolidar nuestra familia”, escribió el exdeportista por el 14 de febrero.

Los tiernos mensaje de 'Cuto' Guadalupe para su esposa. (Instagram)

En otra ocasión, Luis Alberto Guadalupe le dedicó el siguiente mensaje: “Con mi corazoncito Charlene, el amor de mi vida. Siempre le agradezco a Dios por ponerte en mi camino en el momento que más lo necesitaba. Ella es la mujer que me hace brillar, como sus mismos ojos”.

Los tiernos mensaje de 'Cuto' Guadalupe para su esposa. (Instagram)

‘Cuto’ Guadalupe no dudaba en compartir imágenes de los momentos especiales con Charlene Castro y el hijo de ambos. “Disfrutando de la vida con mi amorcito y con mi hijo” y “Nadie como ella”, describía en su plataforma.

Los tiernos mensaje de 'Cuto' Guadalupe para su esposa. (Instagram)

Los tiernos mensaje de 'Cuto' Guadalupe para su esposa. (Instagram)

El último mensaje de ‘Cuto’ Guadalupe

“Feliz día a todas las mamitas del Perú, a las mamás del restaurante Cuto 16 y en especial para mi mamá Prince y mi esposa Charlene. Dios las bendiga siempre”, escribió el exdeportista por el domingo 14 de mayo.

Te puede interesar: ‘Cuto’ Guadalupe y la vez que reveló cuál era su máximo sueño: “Casarme por civil y por la iglesia”

Este mensaje se dio tres días después del encuentro clandestino entre su pareja con el tercero en discordia. El jueves 11 de mayo, el equipo de Magaly Medina grabó a Charlene Castro saliendo de un hotel de Barranco al lado de un hombre de indentidad desconocida. Ese mismo día, la mujer se fue al gimnasio con ‘Cuto’ y luego de compras.

Los tiernos mensaje de 'Cuto' Guadalupe para su esposa. (Instagram)

Magaly Medina tiene más imágenes comprometedoras

Luego de emitido el sonado ampay, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ informó al público que tiene imágenes comprometedoras entre Charlene Castro con el tercero en discordia. Sin embargo, por cuestiones legales, no las puede emitir. “Tengo otras tomas que no utilizo por ciertas consideraciones de orden legal, no las usaré, pero las tengo”, señaló.