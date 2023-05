Karen Schwarz y el tierno gesto que tuvo con Magdyel Ugaz en su boda: actriz no pudo contener el llanto

Magdyel Ugaz no pudo contener el llanto por tierno gesto de Karen Schwarz. Le dio su bouquet el día de su boda. Instagram.

Karen Schwarz y Ezio Oliva se casaron por tercera vez. En esta oportundiad, en compañía de sus dos hijas, amigos y familiares. La pareja disfrutó de una romántica velada, donde el cantante no dudó en dedicarle un tema. Además de bailar hasta las últimas consecuencias.

La pareja fue noticia este sábado 13 de mayo al reconfirmar su amor a través de una mágica ceremonia, en la cual no faltó el tradicional lanzamiento de bouquet. Después de ver reunidas a todas sus invitadas, Karen Schwarz hizo el ademán de que lanzaría el ramo, acto seguido se volteó y caminó hacia su amiga y actriz Magdyel Ugaz.

Muy sorprendida, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no pudo contener el llanto y la abrazó muy fuerte. Este momento fue uno de los momentos más conmoverdores de la noche.

La propia Magdyel Ugaz se encargó de compartir el video a través de sus redes sociales. “Mi buquéee”, escribió la artista, etiquetando a Karen y a Ezio Oliva.

Hermano de Magdyel Ugaz quiere conocer a su cuñado

La actriz también compartió un video de una broma que le hizo su hermano al ver su ramo de novia. “Bueno, como verán, mi hermana agarró el bouquet y se va a la fila de las casadas. Muchas felidades, cuñado, quiero conocerte”, dijo el ocurrente familiar de Magdyel Ugaz.

De fondo se escuchaba la risa de la artista, quien bailó y disfrutó de la boda de Karen Schwarz y Ezio Oliva junto a más compañeros de televisión.

Para esta ocasión, Magdyel llegó con un elegante vestido negro, los cuales combinó con unos lentes del mismo color. El atuendo fue diseñado por Amaro Casanova.

Dúo colombiano cantó en boda de Karen Schwarz y Ezio Oliva

Los esposos tuvieron en su fiesta a artistas nacionales e internacionales que pusieron a bailar a los invitados. Norlam y La Gran Orquesta (exvocalista de Los 4 de Cuba) y Lil Silvio & El Vega estuvieron presentes en la reunión, mientras que Paloma Fiuza y Brenda Carvalho pusieron a bailar a la pareja y a los invitados con los temas de Axe Bahía.

Ambos se encargaron de publicar lo bien que la pasarona través de sus redes sociales. Karen indicó que no tuvo fuerzas ni para quitarse el maquillaje, pero eso no le importó, pues disfrutó de una “noche mágica”.

“No puedo ni con mi vida... sobreviviendo a una noche mágica, feliz y más enamorada de mi familia, de mis amigos, de todo”, dijo Karen Schwarz tras culminar su reunión.

Ezio Oliva dedicó una canción a Karen Schwarz el día de su boda

No es la primera vez que Ezio Oliva le dedica una de sus canciones a Karen Schwarz. La primera fue ‘Siempre has sido tú’. En esta ocasión especial, el cantante pidió la palabra para decirle que le había escrito un nuevo tema, la cual bailaron en la pista delante de sus invitados.

“Esta canción (‘Siempre has sido tú’) que bailamos Karen y yo marcó hace 7 años nuestra vida, luego pasaron cosas maravillosas después de esta canción, pero sobre todo marcó el inicio de una relación que espero dure toda la vida. Tengo una sorpresa, estoy nervioso y así como esta canción es importante, espero que esto que he escrito marque (nuestra vida) de hoy para adelante”, dijo Ezio bastante emocionado.

Karen Schwarz publicó este momento en su red social. “El amor de mi vida”, escribió la exconductora de Latina.

Como se recuerda, hace unos meses, Karen Schwarz anunció retiro de la televisión para dedicarse a sus emprendimientos.

“Cerrando capítulos. Gracias Latina. Y así han pasado 11 años desde que empecé en la TV. Llegué siendo Karen y me voy llamándome Mamá, llegué sola al canal y ahora me voy acompañada de mis gordas, llegué soltera y me voy de la mano del amor de mi vida. Llegué como comunicadora y hoy le sumo a esta pasión de la conducción mi sueño empresarial más grande llamado Valente. En resumen gracias Latina, por estos lindos 11 años. Nos reencontraremos en cualquier momento”, el pasado 15 de enero del 2023.