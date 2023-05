José Arriola: denuncian que habría llegado a ocupar una curul en el Congreso con “votos golondrinos”

A inicios de mayo de este año, el legislador José Arriola fue involucrado en un presunto caso de recorte de sueldo a trabajadores. (La República)

El congresista José Arriola, de Acción Popular, vuelve a estar inmerso en una seria denuncia periodística. Esto a menos de dos semanas de haber sido involucrado en un presunto caso de recorte de sueldo a un trabajador, quien habría dado parte de su remuneración para que este entregue donaciones en el distrito de Ate.

Te puede interesar: “Yo compro mi gasolina”: Patricia Juárez reprueba que colegas congresistas pidan reembolso por combustible

Según Cuarto Poder, el nuevo cuestionamiento al legislador acciopopulista tiene que ver con que habría llegado a ocupar una curul en el Parlamento, gracias a “votos golondrinos” de un total de 500 trabajadores de la Municipalidad de Ate, donde laboraba como gerente.

El dominical reveló que trabajadores de dicha comuna, durante la gestión del entonces alcalde Edde Cuéllar, se inscribieron al llamado ‘partido de la lampa’, apenas meses antes de que se realicen las elecciones internas de dicha agrupación política.

José Arriola habría hecho firmar declaraciones juradas a sus colaboradores para que entreguen parte de sus sueldo.

Esto, de acuerdo al citado medio, no sería un hecho menor, pues la cantidad de votos habría sido determinante para que Arriola, quien es uno de los investigados por el denominado caso ‘Los Niños’, gane esos comicios internos y participe con el número ‘1′ por Lima en las últimas elecciones generales del 2021.

Manejaba programas sociales

Por registros se sabe que el ahora congresista es militante de Acción Popular desde el 2019 y laboró por una década en la comuna de Ate, manejando tres programas sociales: el vaso de leche, comedores populares y un programa de alimentación complementaria para ciudadanos con tuberculosis (TBC). Se detalló que el presupuesto manejado por Arriola era de 10 millones de soles anules.

Te puede interesar: Juan Lizarzaburu es reprochado: “La falta de conocimiento [sobre la wyhipala] es lo que nos lleva a decir este tipo de cosas”

De acuerdo a Cuarto Poder, cerca de 500 trabajadores, entre ellos serenos, operadores de cámaras de seguridad, motorizados, choferes, jardineros, barrenderos, asistentes administrativos, especialistas, gestores de cobranza, cajeros, técnicos, entre otros, se afiliaron al partido un año antes de que Arriola participe en las elecciones internas.

Cabe precisar que estos comicios se realizaron el pasado 9 de noviembre del 2020 para elegir a los candidatos al Congreso.

Te puede interesar: Congresista cita por error artículo de la Constitución Política de Colombia para rechazar a familias diversas

Estos trabajadores de la gestión de Cuéllar se inscribieron, sobre todo, en cuatro fechas: 105 el 24 de julio del 2019, 66 el 1 de julio del 2019, 92 el 16 de agosto del 2019 y 112 el 14 de octubre del 2019.

También cuestionado por recorte de sueldo

Al abordado por el dominical, que también hizo el destape del presunto caso de recorte de sueldo a trabajadores en su contra, Arriola se mostró reacio a dar declaraciones. Pero, tras la insistencia del medio, respondió que “hay un comando de campaña que se dedica a todo el tema de distribuciones”.

Un nuevo caso de recorte de sueldos involucra al congresista de Acción Popular, José Arriola. (Caretas)

Agregó que “en todos los distritos hay trabajadores que se afilian al partido y hay personas que son trabajadores y también se afilian, tienen su libertad”.

El exregidor de la Municipalidad de Ate Alfredo Falcón afirmó a Cuarto Poder que la propuesta de Arriola para postular al cargo de congresista no nació de él, sino “que es propuesta del alcalde de entonces, Cuéllar. Porque si no tenías la venia del alcalde, no ibas a ser congresista”.

Arriola obtuvo como resultado 425 votos en las internas de Lima, de los cuales 419 fueron de Ate. Este número de adhesiones le permitió obtener el número 1 en la lista de candidatos al Congreso por Lima de Acción Popular.

José Arriola llegó al Parlamento por la agrupación Acción Popular, con 34,982 votos.

Ya le pidieron que renuncie al partido

El parlamentario acciopopulista, a quien el propio presidente del partido, Mesías Guevara, le ha pedido que renuncie, fue al que se le halló dentro de su casa 71,950 dólares y 33,570 soles en efectivo, durante un allanamiento a su inmueble por el caso ‘Los Niños’.

Todas las denuncias en su contra han sido rechazadas tajantemente por Arriola, quien tiene vigente una investigación preliminar en su contra por presuntamente ser parte del grupo de congresistas que ayudaba al entonces presidente Pedro Castillo con sus votos a cambio -según la fiscalía- de dádivas.