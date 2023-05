Natalie Vértiz entrevistó a Jennifer López y se lució con su idioma en inglés: “Es buenísima gente”

Natalie Vértiz entrevistó a Jennifer López y se lució con su idioma en inglés. 'Estás en Todas'. América TV.

Natalie Vértiz tuvo la gran oportunidad de entrevistar a la estrella internacional Jennifer López, quien se encuentra promocionando su nueva película ‘The Mother’ que se emitirá por la plataforma de Netflix.

La conductora de ‘Estás en Todas’ destacó por su gran desenvolvimiento y habilidad para entrevistar en inglés. El video de dicho encuentro entre la peruana y la cantante de bronx se pudo ver en dicho magazine sabatino la mañana del 13 de mayo.

Natalie Vértiz no solo entrevistó con gran soltura a JLO sino también a la joven protagonista Lucy Paez. Agregado a ello, les comentó que le encantó su film porque se identificó mucho como mamá, ya que el personaje principal es una madre que lucha por proteger a su hija.

La modelo le consultó a Jennifer López, cómo pudo conectar con su papel, puesto que ella es una madre de dos niños en edad adolescente. “¿Qué grandes similitudes encontraste entre su personaje y Jennifer como mamá en la vida real?”, consultó Vértiz.

“Todos los padres tienen el instinto protector, es como un instinto natural y entiendo eso. Pero también, como mis hijos son de la misma edad que Lucy en ese tiempo, son como medios contestones y en casa están que me contestan y me retan y digo ok”, confesó JLO.

Jennifer López aconsejó a Natalie Vértiz

En otro momento, Natalie Vértiz comentó, ama a sus hijos y está obsesionada con ellos, ahora que son pequeños, pero que debe ser “difícil” tener adolescentes en casa y educarlos. La actual novia de Ben Affleck comentó que si lo era porque sobre todo considera que es una nueva etapa que vive todo niño.

“¿Cuál es la mejor manera de ser mamá de adolescentes?, pues es una era. Es una nueva era que pasarás con tus bebés y pensarás que cuando eran bebés, lo fácil que era de amarlos y ahora que se están convirtiendo en adultos es diferente”, explicó.

JLO aconsejó sobre la maternidad a Natalie Vértiz. América TV.

Natalie Vértiz de JLO: “Es buenísima gente”

Por otro lado, Yaco Eskenazi no pudo evitar preguntar a su esposa cómo era la estrella de Hollywood, ante lo cual la ex reina de belleza comentó que le cayó muy bien porque es muy amable y agradable. Además de mostrarse bastante locuaz en responder sus preguntas.

“Es buenísima gente y se explayó un montón”, contestó Vértiz quien ya ha tenido la oportunidad de conversar con otras figuras de cine mundial como Adam Sandler y Jennifer Aniston.

Natalie Vértiz entrevistó a jennifer López. América TV

Natalie Vértiz explicó el motivo de sus gestos serios al entrevistar a las candidatas del Miss Perú

Muchos seguidores del concurso del ‘Miss Perú’ criticaron duramente a Natalie Vértiz por la supuesta mala actitud que tiene con las candidatas, pues su rostro denota incomodidad cuando escuchaba las respuestas de las aspirantes a la corona.

Ante las fuertes críticas que vino recibiendo en los últimos días, la esposa de Yaco Eskenazi decidió aclarar por qué se la veía bastante seria cuando la enfocaban las cámaras.

“Amores, tomo muy en serio mi trabajo. Siempre que tengo que calificar, estoy súper concentrada porque necesito poner puntaje y observar claramente a la persona que se está presentando”, escribió la exreina de belleza.

Asimismo, para defenderse de sus detractores, la exmodelo publicó una fotografía de ella cuando fue jurado en otro concurso de belleza, en el que su rostro luce totalmente serio, asegurando que no es una persona muy expresiva.

“Aquí estaba en Trujillo en un casting de modeloftheyearperu. No es novedad mi cara, no soy una persona muy expresiva y en todo caso si debo ser juzgada por algo debería ser por mis acciones, no por mi cara. Paz y amor para todos”, acotó.