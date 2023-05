Christian Thorsen padece de cáncer de próstata: su revelación, el apoyo y la lucha para recuperarse

Christian Thorsen y su lucha contra el cáncer de próstata.

Christian Thorsen es uno de los actores peruanos más recordados por su público. El artista le dio vida a Raúl Del Prado en ‘Al Fondo Hay Sitio’, un peculiar personaje que supo robarse los corazones con su forma de ser, su amor incondicional a Charito y su particular forma de cantar ‘La Malagueña’.

Te puede interesar: Christian Thorsen tras revelar que padece de cáncer: “Nunca me asusté, mis amigos han estado ahí”

Pero el regreso de la serie a América Televisión no significó la vuelta del popular ‘Platanazo’ a esta nueva historia que envuelve a los Maldini y los Gonzales. Sin embargo, el público no dejaba de pedir que esté nuevamente en la pantalla chica.

Mientras todo esto sucedía, Christian Thorsen se encontraba en una batalla silenciosa que nadie, públicamente hablando, conocía. No aparecía en redes sociales y prefería estar en el campo, pero nadie imaginaba el diagnóstico que más tarde revelaría.

Te puede interesar: Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizaron nostálgico video tras reciente confesión del actor

El viernes 5 de mayo, el artista contó su testimonio y lo hizo para el centro médico en el cual viene atendiendo su enfermedad. Relató que, a mediados del 2022, fue diagnosticado con cáncer de próstata y que sus células cancerígenas afectaron otros órganos que dañaban su salud, siendo su primer efecto un fuerte dolor en las caderas.

“Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón. Bueno, yo no sabía muy bien qué hacer porque me estaba doliendo la cadera y había un dolor más o menos intenso”, relató Thorsen.

Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata. (YouTube)

Luego de conocer el diagnóstico, los médicos especialistas le dijeron que tenía entre 12 y 36 meses de vida e incluso le señalaron que el tratamiento de quimioterapias no lo ayudarían a recuperarse, ya que su cáncer estaba muy avanzado.

Te puede interesar: Christian Thorsen: “Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente”

“El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica, me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio, y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada”, continuó detallando el artista peruano.

Con esta esperanza casi nula, Christian Thorsen pensó en no hacerle pelea al cáncer, pero en su búsqueda encontró a un médico que le comentó sobre el tratamiento que se llama ‘Muérdago’, con el que podría fortalecer su sistema inmunológico y de esa forma sentirse mejor.

“Yo quería dejar de lado completamente la quimio y esto era una forma de tratar la enfermedad sin tener que hacer eso. Y creo que hicimos buena química desde un principio (con el doctor) y empecé con el tratamiento en octubre del año pasado. Continué usando el antihormonal para bajar la testosterona, ya que la testosterona es el alimento del cáncer”, señaló.

Christian Thorsen contó su testimonio tras luchar contra el cáncer. (YouTube)

Recientemente, ha tenido un examen para ver su avance y tuvo un resultado favorable para su recuperación, por lo que se animó a dar su testimonio. “Parece que la cosa ha funcionado muy bien. Además del muérdago me están poniendo la serucita, que entiendo que es algo para atacar el cáncer en los huesos”, relató Thorsen.

¿Cómo recibió la noticia Christian Thorsen?

Luego de unos días de anunciar su enfermedad, Christian Thorsen se presentó en el dominical Día D para contar los detalles de cómo vivió el recibir este fuerte diagnóstico. El actor no tiene familia, solo dos primos lejanos con los que no mantiene comunicación. Pese a ello, reveló que sigue en la lucha contra el cáncer.

“Me siento muy bien, que es lo importante, finalmente, es una situación compleja, pero que hay que enfrentarla y afrontarla, y en eso estoy”, comentó para el programa de ATV.

En otro momento, recordó que tuvo una reacción completamente diferente a la que la mayoría de personas tiene cuando es diagnosticada con algún tipo de cáncer. Confesó que no se culpó ni mucho menos buscó razones por las que le había tocado a él, sino que lo tomó como un ‘regalo’, pues ha sido el móvil para descubrir todo el amor que la gente puede tener con él.

“Te va a parecer bien loco, pero nunca me asusté y nunca dije: ‘Ay, ¿por qué a mí?”. Más bien, dije, ‘esto es un regalo’. Y hoy en día me doy cuenta por qué lo dije. Porque estoy acá sentado y creo que se puede, de esta forma, ayudar a mucha gente. Por un lado, por el cariño maravilloso que he recibido de la gente que quiero y me quiere, que es tan bonito, es tan halagador y además te potencia, te da ganas de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida, de hacer cosas, de no rendirte. Es como un renacer, además cuando te dicen que ya te vas a ir, te da algo... no sé cómo será nacer, pero este volver a nacer es una cosa bien bonita, bien diferente”, dijo.

En una reciente entrevista para El Comercio, Christian Thorsen comentó que no le teme a la muerte y que, mientras siga viviendo, continúa ganando experiencias. Asimismo, señaló que si la muerte le gana en la lucha, siente que se despide de una forma bonita de todo su público.

“No le temo a la muerte. Posiblemente de chico le tenía miedo. Por eso quería ser doctor para inventar una pastilla y que mis viejos nunca se mueran. (...) La vida viene siendo una gran experiencia para mí. Me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente”, manifestó.

El reencuentro con Natalia Salas, quien también padece de cáncer

La actriz peruana Natalia Salas reveló en setiembre del 2022 que fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces, sus redes sociales se han convertido en la ventana para mostrarles a sus seguidores todo el camino que viene recorriendo en pro de mejorar su salud.

En este contexto, la actriz publicó el último 8 de mayo un video en el que se reencuentra con Christian Thorsen, actor con el que compartió papeles en ‘Al Fondo Hay Sitio’. Ambos artistas padecen de cáncer y esta aparición conmovió a sus miles de seguidores.

“Vengo a desbloquear un recuerdo. Te quiero mucho, Christian Thorsen”, escribió la actriz como descripción del clip.

Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizan nostálgico video. Actores revivieron su papel en 'Al Fondo Hay Sitio. Instagram

Natalia Salas tenía el papel de Andrea Aguirre en ‘Al Fondo hay Sitio’ mientras que Thorsen interpretaba a Raúl del Prado. Él era dueño de una productora audiovisual en la que Andrea trabajaba. Ella era una de sus mejores colaboradoras a tal punto que Raúl se convirtió en una figura paterna. Por ello es que ambos actores lograron gran cercanía.

En conversación con Infobae, la actriz reveló que su colega y amigo le había confesado lo que padecía, pero lo mantuvo en privado porque no le correspondía revelarlo: “Sí, lo sabía desde el año pasado. Nosotros hemos conversado de ello, pero era parte de su privacidad y solo le correspondía a él contarlo”.

Natalia Salas y Christian Thorsen se reencontraron con emotivo video.

Efraín Aguilar también le deseó pronta recuperación

Efraín Aguilar y Christian Thorsen trabajaron por varios años juntos en ‘Al Fondo Hay Sitio’, serie en la que el actor ganó gran popularidad con su público. Sin embargo, el desarrollo de su personaje parecía ya tener fecha de caducidad.

Tiempo después del fin de la serie, el actor contó que no tenía cercanía con el director debido a que el fin de su relación laboral no se dio de la mejor manera. Según contó el popular ‘Platanazo’, solo recibió una llamada de parte del director en la que le decía que no iba más en la ficción.

Recientemente, el popular ‘Betito’ afirmó que le tiene cariño al actor pese a que se encuentran un poco distanciados por todo lo sucedido. Por otro lado, Infobae se comunicó con Efraín Aguilar, quien le envió sus mejores deseos al artista para su próxima recuperación.

“Va a salir de esta, le tengo mucho cariño por los años que trabajamos juntos. Si Natalia Salas pudo, él también. Es un luchador más. No quiero hablar de recuerdos porque no viene al caso, él sigue aquí”, señaló.