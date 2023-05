Christian Thorsen tras revelar que padece de cáncer: “Nunca me asusté, mis amigos han estado ahí”

El pasado 6 de mayo, una revelación de Christian Thorsen causó gran conmoción entre sus fans y amigos. El artista reveló que tenía cáncer de próstata, y que éste ya había hecho metástasis. Asimismo, indicó que los doctores le dijeron que las quimioterapias ya no harían efecto en su cuerpo por lo avanzada que estaba la enfermedad, y que tenía entre 12 a 36 meses de vida.

De inmediato, actores y seguidores no dudaron en expresar su sentir en las redes sociales. Muchos le brindaron su apoyo y le pidieron que siga adelante, mientras que otros lamentaron esta triste noticia y recordaron su paso por la televisión.

Después de esta revelación, Christian Thorsen brindó una entrevista a Día D, donde no solo contó detalles de su estado de salud, sino que también agradeció las muestras de cariño, y a los propios actores que son como su familia.

Salvo a un par de primos a los que no frecuenta, el artista contó que no tiene otro tipo de parentesco con otra persona en Perú. Es por ello que sus amigos han sido un gran respaldo para él. Asimismo, señaló que se siente mucho mejor con el tratamiento alternativo que está llevando.

“Me siento muy bien, que es lo importante, finalmente, es una situación compleja, pero que hay que enfrentarla y afrontarla, y en eso estoy”, señaló Christian Thorsen.

Consultado por cómo tomó este diagnóstico, que su cáncer había hecho metástasis en hueso y pulmón, el recordado Rául del Prado de ‘Al Fondo Hay Sitio’ señaló que fue como renacer.

“Te va a parecer bien loco, pero nunca me asusté y nunca dije: ‘Ay, ¿por qué a mí?”. Más bien, dije, “esto es un regalo”. Y hoy en día me doy cuenta por qué lo dije. Porque estoy acá sentado y creo que se puede, de esta forma, ayudar a mucha gente. Por un lado, por el cariño maravilloso que he recibido de la gente que quiero y me quiere, que es tan bonito, es tan halagador y además te potencia, te da ganas de enfrentar las cosas, de enfrentar la vida, de hacer cosas, de no rendirte. Es como un renacer, además cuando te dicen que ya te vas a ir, te da algo... no sé cómo será nacer, pero este volver a nacer es una cosa bien bonita, bien diferente”, explicó.

El actor señaló que considera que todo pasó muy rápido. Sin embargo, lo que tenía muy claro es que no quería someterse a quimioterapias. Tiempos después, le dijeron que ni con este tratamiento podría salvar su vida. Esta noticia hizo que buscara muchas alternativas, hasta que llegó a uno que le están haciendo efecto. Se trata del muérdago.

Christian Thorsen resaltó que no sabe qué pasará más adelante, pero tras hacerse unos exámenes, ha visto mejoras y retrocesos en su cáncer. Hecho que le hace sentir mucho mejor. Asimismo, aseguró que esta alternativa tiene sustento científico.

Agradece el apoyo de sus amigos

Christian Thorsen confesó que no contó antes lo que estaba pasando con su salud para no preocupar a los demás. Ahora que tiene muchas expectativa sobre su mejoría, decidió contar su testimonio.

”Quiero aprovechar para agradecer a mis amigos tan bellos que han estado ahí de una manera increíble. Tengo un par de primos, pero no nos vemos mucho, pero sí tengo amigos que son familias. No estoy solo, para nada. Agradecerles enormemente, esa vibra es la cereza en la torta que uno necesita para ir empujando esto, porque es una carrera muy larga. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros, pero he empezado muy bien y me siento muy bien”, detalló.

Cuando se enteró que tenía cáncer se fue de viaje

El actor reveló que cuando supo que tenía cáncer no le contó a nadie, solo decidió irse de viaje. “No llamé a nadie. Me fui de viaje. Cuando regresé, me fui con un amigo, para que él escuchara también (el diagnóstico), para estar seguro de lo que me estaban diciendo, no me quedaba todo nada muy claro”, contó.

“Creo que había un poco de inconsciencia también de mi parte, pero cuando recibí la noticia, siempre fue, ‘ya, ¿y después qué tengo que hacer?’. No era que, ‘Ya, ahí se termina’. (Siempre fue) ‘¿De ahí qué? ¿en qué hay? No me puedo quedar acá. No hay forma’”, acotó Christian Thorsen.