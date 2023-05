Natalia Salas habla de su emotivo encuentro con Christian Thorsen: “Fue como si el tiempo no hubiera pasado”

Natalia Salas y Christian Thorsen se reencontraron con emotivo video.

Natalia Salas y Christian Thorsen publicaron un video que emocionó a sus seguidores, mucho más a quienes pudieron verlos en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. De inmediato, los buenos comentarios no se hicieron esperar. Ante ello, la actriz aclaró que mantiene comunicación con el artista desde hace mucho, y era una reunión que tenían pendiente.

En conversación con Infobae, Natalia Salas resaltó lo mucho que quiere al actor. Asimismo, señaló que si bien es cierto, no se frecuentaban, ella estaba al tanto de la salud del artista. Como se recuerda, Christian Thorsen reveló en la primera semana de mayo que padece cáncer de próstata.

El video que publicaste con Christian Thorsen emocionó mucho a los fans...

Sí, la gente ha delirado en redes con el video. De hecho, Christian y yo hemos estado en conversaciones todo este tiempo, desde el año pasado más. Es más, me fue a ver al teatro y todo, pero no habíamos podido tener el tiempo de sentarnos a tomar un café o conversar largamente de lo que estábamos viviendo.

¿Cómo fue ese esperado encuentro con Christian Thorsen?

Ayer (8 de mayo) me hice un tiempo, porque me parecía que era importante. Nosotros, más allá de haber sido compañeros de trabajo, hemos sido muy amigos. Parábamos juntos todos los días, todo el día. Yo lo quiero mucho. Encontrarnos ayer ha sido como si el tiempo no hubiera pasado. Eso que pasa cuando tienes una amiga, un amigo que quieres un montón, que te matas de la risa y pasa el tiempo y es como si no hubiese pasado el tiempo. Fue exactamente igual. Me sentí súper bien al hablar con él, me sentí tranquila.

Natalia Salas y Christian Thorsen protagonizan nostálgico video. Actores revivieron su papel en 'Al Fondo Hay Sitio. Instagram

Él dijo que veía la vida de otra manera, fue una forma de renacer...

Justo le conté sobre mi viaje a Orlando, que hice con mi hermana, me subí a todas las montañas rusas, con permiso de mi cardiólogo, evidentemente. Porque claro, la vida es ahora, para qué me voy a estar deteniendo. Esa fue la gran coincidencia que tenemos los dos.

¿Tú ya sabías de su enfermedad?

Sí, lo sabía desde el año pasado. Nosotros hemos conversado de ello, pero era parte de su privacidad y solo le correspondía a él contarlo.

Christian ha resaltado la importancia de visibilizar el cáncer, igual que tú...

Sí, con Christian coincidimos en eso, para que las personas puedan, entre comillas, aprender de los errores ajenos, ayudar a concientizar, hacer mucho más intensa la necesidad de la prevención.

¿Tienes algo que decir sobre la medicina alternativa que está siguiendo Christian?

Ojo, no es que él no quiso llevar la medicina cotidiana y decidió la alternativa. No es así, es importante aclarar ello porque si no, toda la gente va a empezar a comer, no sé, ‘cuerno de unicornio’ en lugar de recibir sus quimioterapias y está comprobado científicamente que las quimioterapias son lo que te ayudan a revertir un cáncer o a prevenirlo.

Yo también consumo medicina alternativa, me hago Reiki, hago constelaciones familiares, además de la psicóloga y de recibir mis quimioterapias, mis radioterapias y todo lo que me ha mandado mi oncólogo como medicina tradicional. Si hay algo que recalcar y que creo que es importante, es que nuestros casos son totalmente diferentes.

Christian Thorsen y el muérdago, el tratamiento que aplicó para el cáncer de próstata | ATV Noticias

Las etapas...

Sí, si bien es cierto, ambos son cánceres, han sido encontrados en estadios totalmente diferentes, y ahí tiene mucho que ver el tema de la prevención. Entonces, evidentemente, Christian ha ido a médicos de medicina tradicional y, en su caso, le dijeron que no iba a hacer mucho efecto. Entonces, cuando - digamos- no tienes que perder, pruebas (alternativas). Por eso es que él decidió someterse a este tratamiento, y hay muchos pacientes oncológicos que mientras llevan sus quimioterapias, utilizan el muérdago como una ayuda para el sistema inmunológico.

¿Hablaste sobre este tema con él?

Sí, desde el año pasado. Yo le decía que iba a averiguar, pero como a mí las quimios no me chocaban tanto, preferí evitarlo. Es importante aclarar que no es que Christian no crea en la medicina tradicional, solo que le dijeron que no se podía hacer mucho. Por eso, decidió probar la medicina alternativa, para por lo menos intentar. Grato es saber que le está yendo bien, pero no tiene el mismo resultado en todos, todos los casos son distintos.

Christian dijo que sus amigos le han dado mucha fuerza para seguir adelante...

Esa es la red de apoyo que uno siempre necesita, que no necesariamente tiene que estar físicamente en un país, mi madrina siempre está presente, hemos hablado vía virtual. Tengo una amiga que ahorita está recibiendo un tratamiento en New Jersey y nos hablamos un montón. Considero que esta red no necesariamente tiene que estar físicamente, con saber que hay alguien que está pendiente de ti, con un mensaje, con una llamada, es importante. Te hace sentir acompañado, aquí te das cuenta de quiénes están para ti y quiénes nunca estuvieron. Gente que tú considerabas mucho y te terminas dando cuenta que no era recíproco. Es una enfermedad con mucho aprendizaje.

¿Tú cómo te sientes actualmente?

Yo estoy bien, me siento contenta, me siento como repotenciada, con mucha energía. He venido de un viaje maravilloso con mi hermana, ella no vive acá, vive en Madrid. Vino de visita y aprovechamos para irnos de viaje juntas, y la hemos pasado hermoso. En estas ganas de disfrutar, de vivir y de agradecer, me subí a todas las montañas rusas, con permiso de mi oncólogo y de mi cardiólogo, pero disfruté, disfruté mucho.

¿Iniciaste tus radioterapias?

Ayer (8 de mayo) tuve mi primera radio y era más tranquila de lo que imaginaba. Igual te da nervios porque todo lo desconocido te da nervios, pero me fue bien. Mi madrina es radióloga, me escribió y me dijo que de esto no va a pasar, confío en ella.