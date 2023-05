Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata y lucha por recuperarse

Christian Thorsen fue diagnosticado con cáncer de próstata. (YouTube)

Christian Thorsen reveló que fue diagnosticado con cáncer de próstata en julio de 2022. El actor peruano se animó a contar su testimonio para el centro médico donde se viene atendiendo. A través de las redes sociales, se difundió una entrevista donde el recordado ‘Rapul del Prado’ de Al Fondo Hay Sitio contó su lucha por superar esta enfermedad.

El artista nacional dejó a más de uno sorprendido al relatar los terribles momentos que vivió cuando se enteró de que las células cancerígenas de su cuerpo habían afectado a otros órganos, empeorando su salud. El popular ‘Platanazo’ comenzó revelando que todo comenzó con un dolor intenso en su cadera.

“Fui diagnosticado en junio del 2022 con un cáncer de próstata que hizo metástasis en hueso y pulmón. Bueno, yo no sabía muy bien qué hacer porque me estaba doliendo la cadera y había un dolor más o menos intenso”, empezó diciendo Thorsen.

Tras enterarse de que padecía de cáncer, Christian Thorsen acudió a varios especialistas para encontrar la mejor solución. Sin embargo, nunca imaginó que los doctores le dirían que tenía entre 12 a 36 meses de vida y que las quimioterapias no iban a servirle para recuperarse, pues el cáncer había avanzado bastante.

“El primer doctor que me vio, el oncólogo de la clínica, me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. El último oncólogo me dijo sobre unas inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesaria la quimio, que no iba a servir de nada”, agregó.

Christian Thorsen contó su testimonio tras luchar contra el cáncer. (Captura)

Luchas por recuperarse

Christian Thorsen contó que quería dejar las quimioterapias y no enfrentar al cáncer. Sin embargo, encontró a un médico que le habló de un tratamiento llamado ‘Muérdago’, el cual fortaleció su sistema inmunológico y lo ayudó a sentirse mejor.

“Yo quería dejar de lado completamente la quimio, entonces esto era una forma de tratar la enfermedad sin tener que hacer eso. Y creo que hicimos buena química desde un principio (con el doctor) y empecé con el tratamiento en octubre del año pasado. Continué usando el antihormonal para bajar la testosterona, ya que la testosterona es el alimento del cáncer”, señaló.

Asimismo, una tomografía realizada hace algunas semanas ha dado como resultado un avance favorable en su recuperación. “Parece que la cosa ha funcionado muy bien. Además del muérdago me están poniendo la serucita, que entiendo yo como me explicó el doctor, algo para atacar el cáncer en los huesos. Y la combinación parece que está dando muy buen resultado. Había hecho metástasis en cadera, en toda la columna, en costillas y hasta había llegado a la mandíbula. Y eso ya no está más, todo se ha reducido aparentemente”.

El actor peruano resaltó que actualmente puede hacer deportes como el golf y que se siente un hombre más joven, en comparación a algunos meses atrás. Además, resaltó que el dolor en su cadera ha desaparecido y que no hay efectos adversos en su tratamiento, por lo que se encuentra muy animado a seguir combatiendo la enfermedad.