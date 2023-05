Ximena Moral revela que Diego Ubierna, ex Ádammo, la maltrató: “Me hizo sentir que sin él no valía nada”

Ximena Moral revela que Diego Ubierna, ex Ádammo, la maltrató psicológica y físicamente

Ximena Moral reveló fuertes episodios de su vida. La influencer, a través de una entrevista con ‘Manu Barrios’, contó que su expareja Diego Ubierna, quien era baterista del grupo Ádammo, la maltrató de manera física y psicológica. Además, que por culpa de esta relación tóxica su embarazo corrió peligro.

“Terminé con el papá de Noah a los dos días que él nació. Tuve una relación muy tormentosa, quedé traumada por muchos años, sentía que tenía corazón de piedra. Yo era muy chica, lo conocí cuando estaba vulnerable. Él es casi 10 años mayor que yo”, reveló en el podcast.

La también modelo, aunque al inicio no quiso detallar muchas cosas de su anterior relación porque siente que Ubierna ha cambiado en este tiempo, explicó que la manipuló hasta hacerla sentir “chiquita” y que no podía hacer nada sin la compañía de él.

“Es muy manipulador, hoy en día ha cambiado mucho, tenemos una relación buena. Pero en su momento, me hizo mucho daño psicológico. Me hizo sentir que sin él no valía nada. Cuando terminamos, fue mi mayor miedo ¿Cómo iba a existir? Me hizo sentir tan chiquita que cuando terminamos yo no era nadie”, dijo.

Moral se animó a contar que, durante su embarazo, el baterista le fue infiel más de una vez, situación que le causó mucho estrés y puso en peligro la vida de su bebé en el quinto mes de gestación.

“Fue super tóxica, muchos celos, muchas peleas fuertes. Tóxico y maltrato en todos los sentidos. Mi embarazo fue muy tormentoso, estuve a punto de perderlo, estuve en reposo por todo el estrés. Él estuvo con otras chicas mientras yo estaba embarazada, tenía 20 años. No tenía nada, no trabajaba, no tenía nada. Tenía ese poder de hablar, de manipulación. Cuando pasaba algo, venía y me pintaba todo color de rosa”, manifestó.

Sin embargo, aunque ella sentía que estaba en un hoyo en el que no podía salir, su amor de madre le hizo ver la realidad, pues con el nacimiento de su hijo Noah reconoció que no quería que su pequeño crezca rodeado de esas peleas y agresiones.

“Cuando Noah nació tuvimos una pelea, creo que la más fuerte, y fue muy feo porque antes yo aceptaba que me grite, me toque, me trate mal, me insulte. Aceptaba todas estas cosas. Como que yo ya lo tenía asumido. Estaba completamente deprimida, asumía que era la vida que me había tocado. Decía ok, Ximena esto es lo que te ha tocado, tú vas a tener un hijo con esta persona y ya, lo tienes que aceptar y tienes que vivir así por el resto de tu vida. Como que estaba en un hoyo muy heavy, pero cuando Noah nace y tenemos la pelea de esta magnitud y todo se da frente a Noah, saqué, no sé de dónde, la fuerza y mis garras de mamá y digo, me muero antes de que Noah crezca viendo este tipo de violencia en casa”, puntualizó.

Pero eso no fue todo lo que pasó. Ximena mencionó que, tras abrir los ojos y poner punto final a esta relación tormentosa, Ubierna desapareció de su vida y la de su hijo por un tiempo largo, donde ella, que no trabajaba y estaba vulnerable. Tuvo que hacerse cargo de toda la situación. “Es en ese momento en que decido terminar la relación y él se fue. Desapareció por bastante tiempo, o sea, yo me quedé como mamá soltera, sin saber nada de él y fue una época bien jodida, porque yo no trabajaba”, narró.

Canales de ayuda

Si eres víctima de cualquier tipo de agresión o conoces a alguien que sufre maltrato puedes comunicarte a la Línea 100 desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana.

Además, te puedes acercar a los Centros Emergencia Mujer (CEM) que atienden de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:15 p. m. y a los CEM en comisarías, las 24 horas del día, los 365 días del año.