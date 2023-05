Jorge Luna y Ricardo Mendoza sueñan con presentar “Hablando huevadas” en el Madison Square Garden: “Haremos historia”

Los cómicos peruanos esperan llegar con su gira de “Hablando huevadas” hasta el Madison Square Garden en Nueva York.

“Hablando huevadas” es uno de los shows más polémicos que se han presentado en el Perú, pues muchos disfrutan de su humor y otros los critican. Sin embargo, no se puede negar que tienen miles de visualizaciones cada vez que Jorge Luna y Ricardo Mendoza publican sus videos. Conscientes del éxito que están teniendo, y con el que se fueron de gira por algunos países de Europa y de Latinoamérica, ahora expresaron su sueño por presentarse en el Madison Square Garden, en Estados Unidos.

Los comediantes anunciaron que la internacionalización llegó y están trabajando para que su show llegue a diferentes países. Una de sus metas es que el espectáculo —que lleva el mismo nombre de su canal de YouTube— llegue a los escenarios más grandes del mundo, ya que desean hacer “historia”. Incluso, confesaron que ya empezaron a averiguar el precio para alquilar el escenario de la Gran Manzana.

“Ya mandé a pedir la cotización para separar el Madison Square Garden”, confesó Jorge Luna en una de sus presentaciones. Luego, el sobrino de Carlos Alcántara le pidió a su compañero que si podrían hacer “Hablando huevadas” en el coloso. “Listo ya está, ya está prometido Jorge y Ricardo en el Madison Square Garden haciendo ‘Hablando huevadas’ y stand-up comedy para ustedes”, finalizó Ricardo Mendoza.

Jorge Luna sortea un sol

En los últimos días, mucho se habló sobre el sorteo que hizo el youtuber MrBeast, donde rifaba 50 mil dólares entre cinco de sus seguidores. A raíz de este boom, varios influencers tomaron con humor esta situación y también empezaron a usar esta estrategia y empezaron a sortear diferentes productos en sus cuentas.

Aunque no lo hizo de manera directa, Jorge Luna hizo una publicación en cuenta Instagram en el que sortea un sol para todos sus seguidores. “SORTEO 1 SOL. 1. Comenta y etiqueta a una persona 2. Comparte este post en historias. Listo!! El ganador tiene que recoger el sol en el Teatro Canout y sale con foto. Resultados: Mañana Jueves 4PM”, se lee.

Al ver este posteo, muchos de sus seguidores, que estaban al tanto de todo lo que pasa en redes sociales, lo compararon con el sorteo viral de MrBeast y tomaron con humor el concurso virtual. Además, señalaron que ganarlo les ayudaría para pagar sus pasajes.

El conductor de Hablando Huevadas hizo de las suyas y no dudó en hacer este peculiar sorteo al que todos sus fanáticos se han unido.

“Para el pasaje”, “Vamos por nuestra luca (un sol)”, “Con fe”, “¿Nos hacemos millonarios?”, “Para las fijas (apuestas)”, “Siempre preocupándose por los demás, grande Jorge”, “De sol en sol se llega al éxito”, “Este sorteo si vale la pena”, “un sol para la rellenita”, fueron los comentarios de algunos usuarios.

Andrés Hurtado se arrodilló ante Jorge Luna y Ricardo Mendoza

Los conductores de “Hablando Huevadas”, visitaron el programa de Andrés Hurtado, “Porque hoy es sábado con Andrés”, para hacer de las suyas en la señal de Panamericana. Durante esta juntada el presentador de televisión fue muy agradecido que hasta se arrodilló ante ellos por visitarlo cuando no suelen hacerlo con ningún canal de televisión. No obstante, los cómicos le pidieron que se levante.

“Estoy feliz. No saben cuánto les he dicho al público que íbamos a tener la dicha de tenerlos aquí. Qué orgullo como peruano que viajen por Europa. Siento que el Perú y yo les demos todo”, expresó Hurtado. Pero esto no fue suficiente para Andrés que hizo una reverencia otra vez, lo que provocó más risas entre los asistentes.