Carlos Desio reveló que Alianza Atlético lo despidió por teléfono y no le permitieron fichar jugadores

Carlos Desio dirigió a Alianza Atlético durante 13 partidos de Liga 1 2023. (AAS)

Alianza Atlético comenzó el Torneo Apertura 2023 de forma fulgurante, con cuatro triunfos y un empate en seis fechas, postulándose como uno de los animadores del certamen. La ilusión de los piuranos se esfumó cuando ingresaron en una dinámica negativa y no saben lo que es ganar hace siete encuentros.

Te puede interesar: Entradas de Universitario vs Alianza Atlético: los exorbitantes precios para duelo por Liga 1

La derrota más reciente fue un 5-2 ante Cienciano en Cusco y como suele suceder en el mundo fútbol, la pita se cortó por el lado más delgado. Ante la racha negativa la directiva del ‘vendaval’ decidió rescindir contrato con el entrenador argentino Carlos Desio.

Horas después de su salida de los ‘churres’, el director técnico argentino conversó con Infobae Perú y analizó su paso por la institución, los jugadores que potenció y el delantero que considera preparado para dar el salto a un equipo grande.

Con los 'churres', Carlos Desio consiguió cuatro victorias, la misma cantidad de empates y cinco derrotas. (Alianza Atlético)

Su trabajo en Alianza Atlético

¿Considera que se apresuraron en cortar su proceso en Alianza Atlético?

Te puede interesar: Cienciano vs Alianza Atlético 5-2: goles y resumen del triunfo cusqueño por la Liga 1

Eso es relativo. Uno al no dar resultados, el proyecto no funciona. Hoy en día, los proyectos se basan un poco más en los resultados que en aguantar a las personas. Si no consigues los números eres una víctima más y si se apuraron o no, no sabría decirte. Lamentablemente las últimas siete fechas no tuvimos una victoria y era un poco insostenible.

Pero un par de victorias los hubiese catapultado hasta el sexto puesto del campeonato...

Te puede interesar: Cienciano apabulló 5-2 a Alianza Atlético con hat-trick de Carlos Garcés por la fecha pendiente de la Liga 1

Sí, hoy está muy apretado el campeonato. Los dos de arriba, Alianza Lima y la ‘U’ son los que marcan la diferencia y de ahí el resto estamos todos en una bolsa donde hay tres o cuatro puntos de diferencia entre el cuarto y el décimo tercero. Un par de triunfos te vuelve a colocar en los objetivos. El nuestro era estar entre los ocho primeros, pero uno es empleado del club y el que toma las decisiones es el presidente. Uno como empleado del club tiene que aceptar las resoluciones que tomen, más allá de si esté de acuerdo o no.

Es junto a Universitario el segundo equipo con más goles a favor (23), pero a la par también son el que más recibían (25) ¿Por qué no se llegó a encontrar un equilibrio?

La verdad que sí, nosotros fallamos un poco en la fase defensiva. Si bien en la ofensiva estamos un gol debajo de Alianza que ganó ayer (2-0 a César Vallejo) somos uno de los equipos con más goles a favor. Lamentablemente no sabíamos sostener esos resultados que influyen en eso. Ir ganando casi siempre en todos los partidos y no poder mantenerlos. Faltaba esa jerarquía, ese saber mantener la ventaja.

Los equipos que salen campeones son los que menos goles reciben y hoy los punteros son Alianza y la ‘U’, que cumplen con ello. Al no anotarte puedes sumar puntos. Nosotros somos un equipo ofensivo, que juega alto, es protagonista y pensando en el campo contrario. Sabíamos que las transiciones era lo que nos podía dañar, trabajamos todas las semanas lo mismo, pero no podíamos mantener los resultados.

¿Es cierto que se enteró por llamada telefónica que no seguía? ¿Cómo fue su relación con Lánder Aleman?

El presidente conmigo se portó bien, no tengo nada que reprocharle. Cada vez que yo necesitaba algo lo llamé y tenía contacto directo con él. A mi me echa cuando termina el partido con Cienciano, me llama y me dice que iba a rescindirme el contrato y así me dan la noticia. Le dije que estaba bien.

¿Tuvo la oportunidad de elegir los refuerzos que llegaron al equipo este 2023?

Yo hasta ahora, en los equipos que estuve, no tuve la oportunidad de elegir jugadores. Aquí se manejan mucho con los dueños de los clubes, ellos toman las decisiones y eligen. Pero bueno, uno trabaja y los jugadores que uno veía estaban aptos. Yo creo que Sullana tiene un buen plantel. Quizás falta un poco más de experiencia, teníamos muchos chicos, que en los momentos difíciles como ahora, de no ganar en siete fechas, puede repercutir más. Nosotros en Alianza Atlético contamos con 15 jugadores menores de 23 o 24 años. Teníamos intensidad, pero faltaba eso (experiencia). Me di cuenta que en Perú la edad importa, los jugadores veteranos son los que marcan la diferencia acá.

En su estancia en Sullana potenció a jugadores como Joaquín Aguirre, Piero Serra y Miguel Cornejo... ¿Cómo fue el trabajo individual con ellos?

Mi comando técnico y yo llegamos al fútbol para tratar de potenciar al jugador individualmente, pero eso va en base al equipo. Uno va viendo en las prácticas que opciones te pueden dar los jugadores. Teníamos déficit en la defensa, contábamos con Ángelo Pizzorno, José Ganoza y yo necesitaba convertir a alguien y creo que Piero era el que nos daba esas condiciones y esa calidad a la hora de la salida.

Miguel Cornejo es un jugador de mucha calidad y veíamos en él esa faceta de claridad en el juego, buen pase, entonces lo decidimos poner como un volante más ofensivo. Joaquín tiene mucha calidad en controles, en servicios, muy buena visión de juego y lo transformamos de lateral a mediocampista para que al salir jugando nos de ese salto de calidad y le de la libertad de llegar al arco contrario.

Piero Serra, Miguel Cornejo y Joaquín Aguirre, los jugadores que Carlos Desio potenció. (Alianza Atlético)

Adrián Fernández: listo para llegar a Alianza, Universitario o Cristal

¿Uno de los mejores delanteros de la Liga 1 como Adrián Fernández está listo para llegar a uno de los tres grandes?

Sí, Adrián tiene mucha jerarquía, es un delantero que está continuamente evolucionando, ahora está agregándole bastante gol (nueve en 2023), ya que el año pasado no tuvo muchos. Es el arma fundamental de nosotros en el ataque, cuenta con un juego aéreo increíble, tiene experiencia y calidad. Creo que no va a pasar mucho para que vaya a un equipo grande. Obviamente hoy el más necesitado es Sporting Cristal, le está faltando ese ‘9′ de área que está buscando. Puede jugar en cualquiera de los tres.

Adrián Fernández, goleador y capitán de Alianza Atlético. Tiene nueve goles en Torneo Apertura 2023. (Liga 1)

Su balance del fútbol peruano

Ya pasó por tres clubes de la Liga 1, ¿Cuál es su diagnóstico del fútbol peruano?

A mi me gusta la liga peruana, hay muy buenos jugadores, de muy buena calidad, creo que año tras año está mejorando y eso es muy importante. Todos los equipos contrataron bien, es un torneo muy fuerte. Lo positivo pasa por eso. Lo negativo es que falta la implementación del VAR (videoarbitraje) porque eso va a darle a los equipos no grandes una chance de obtener algunos cobros que se ven últimamente. Para que sea una liga mucho más competitiva falta mejorar el estado de los campos de juego y ahí está el déficit. Hay pocas canchas en muy buen estado.

¿Qué le parecieron las críticas al Campeones del 36 cuando fue Alianza Lima de visita?

Las inundaciones en Piura influyeron mucho en eso de no tener agua, creo que pasó por eso. El campo de juego no era el adecuado, el estadio Campeones del 36 no está en sus mejores condiciones. El calor es parte del clima de Perú como la altura que es algo muy fuerte. Todos los equipos quieren mejorar y por ahí se quejan con o sin razón, pero todo queremos lo mejor.