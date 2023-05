Brenda Zambrano confesó cómo es su actual relación con Guty Carrera: “Él no quiere saber de mí y yo tampoco de él”

Brenda Zambrano confesó cómo es su actual relación con Guty Carrera. Instagram.

Brenda Zambrano no tiene reparos en responder a sus seguidores cuando se trata de hablar de su expareja Guty Carrera. En esta oportunidad la influencer mexicana respondió sin tapujos a una de las dudas de sus followers y resaltó que no es amiga del peruano.

A la pregunta si es amiga de su ex, la bella modelo contestó que retomar una amistad con quien fue su novio no es buena idea y menos cuando terminaron super mal como lo fue con el popular ‘potro’.

“No soy su amiga, soy su exnovia y aparte esas amistades de exnovio no funcionan, así que estamos bien así”, respondió la exintegrante de Acapulco Shore.

En ese momento aprovechó para aclarar su actual relación con Guty Carrera. “Él no quiere saber de mí, yo no quiero saber tampoco de él, así que o sea todo bien, cada quien por su lado, cada quien en lo suyo”, manifestó.

(Instagram/@brendazambranoc y @gutycarrera)

Brenda Zambrano contó las razones de su rompimiento con Guty

Como se recuerda, Brenda Zambrano señaló que su relación con Guty se tornó un infierno luego que el modelo comenzó a celarla y controlarla. Además, sintió que siempre le recriminaba su pasado en ‘playboy’ y su participación en Acapulco Shore.

Zambrano en conversación con el youtuber Gusgri en su canal Doble G comentó que la pareja que llegó a formar con el modelo no era lo que aparentaban en redes sociales y la relación perfecta de casi cuatro años no existía en la vida real.

“No era nada detallista, ojalá que con la próxima novia que tenga sea detallista y vea los errores que tuvo conmigo, pero yo siempre di una imagen de que mi relación era perfecta, las redes sociales son para inventarte una vida que no tienes”, indicó.

La exuberante cantidad de dinero que solicitaría Brenda Zambrano por regresar a ‘Acapulco Shore’ (Foto: Instagram/@brendazambranoc)

Brenda comentó que Guty le propuso matrimonio sin su consentimiento

Brenda Zambrano señaló que fue ella la que decidió terminar con la relación, pues ya no se encontraba enamorada del exintegrante de ‘Esto es Guerra’. La parejita puso fin a su relación el pasado mes de febrero y ambos lo confirmaron mediante un comunicado en sus plataformas digitales.

Ella también reveló que cuando su relación estaba a punto de llegar a su fin, él intentó pedirle matrimonio mediante su madre, ocasionando que su progenitora se ponga en su contra.

“Él hizo cosas para recuperar la relación, que en lugar de hacer cosas bien, las hacía para cagar***. Entonces, como decir que ahora sí se quería casar, ir a pedirle la mano a mi mamá sin mi consentimiento. Cosas así que no estaban padre, pues dije ya no quiero vivir contigo, a chingar su madre. Ya no quiero, no te quiero, me amas, pero yo no. No puedes obligar a una persona a que te quiera”, señaló.

Brenda Zambrano había contado que tras cuatro años de relación sentimental con el ‘Potro’, ella se empezó a preguntar por qué seguía con él, si es que no tenía las cosas claras, pues no sabía si se quería casar o tener hijos.

“Qué estoy haciendo con un cabrón que no tiene las cosas claras, eso va para 4 años, no sabes si se quiere casar, si tener hijos, qué futuro te espera, qué quieres”, comentó la modelo mexicana al recordar su ruptura.