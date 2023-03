Alejandra Baigorria se pronunció tras las declaraciones de Brenda Zambrano, expareja de Guty Carrera

Qué dijo Alejandra Baigorria tras las declaraciones de Brenda Zambrano, expareja de Guty Carrera | Willax

La separación de Guty Carrera y Brenda Zambrano ha dado de qué hablar. Sobre todo por las declaraciones de la influencer sobre el fin de su relación en la que no se sintió cómoda y aseguró que no fue como la mostraban en las redes sociales.

Te puede interesar: Brenda Zambrano reveló que Guty Carrera pidió su mano sin su consentimiento: “Ahora sí se quería casar”

“Me puedo vestir como yo quiera, nadie me dice nada, puedo llegar a la hora que quiera, viajar donde quiera, y me siento feliz siendo yo. En esa relación sentía que no era yo”, expresó al inicio.

Además, comentó que tuvo varios problemas por su trabajo en televisión en el pasado, por lo que Guty Carrera no dejaba de criticarla por ello. “Le molestaba mucho mi pasado en Acapulco Shore, que si hice Playboy, siempre estaba criticándome mi pasado. En Resistiré lo vieron y yo no me sentía cómoda porque a mí me incomoda, me da pena muchas cosas de las que hice como para que me las esté sacando cada vez que algo le incomoda”, agregó.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria?

Como se recuerda, Alejandra Baigorria y Guty Carrera mantuvieron una larga relación. Ambos se mostraban felices en redes sociales y en televisión, pero con el paso de los años la exchica reality reveló que vivió un calvario con su expareja.

Te puede interesar: Por qué Brenda Zambrano terminó con Guty Carrera

Ante el fin del romance de Guty y Brenda Zambrano, Alejandra Baigorria fue consultada sobre que opinaba de esta pareja. La empresaria señaló que no le desea el mal y prefiere mantenerse al margen de esta situación.

Alejandra Baigorria habló del fin de la relación de Guty y Brenda.

“No le deseo el mal porque yo no soy una mala persona. Ni me alegro si terminó o no su relación, ni enterada, ni me importa, pero tampoco le deseo el mal, pero tampoco me interesa saber de él”, comentó al inicio para ‘Amor y Fuego’.

Incluso, denunció al hijo de Edith Tapia por agresión física y psicológica, pero este proceso quedó archivado. Por eso, la joven lamentó la decisión de las autoridades y prefirió pasar la página.

Te puede interesar: Seguidores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ emocionados por nuevo videoclip al estilo ‘El rap del gringo atrasador’

“El tema sí (quedó ahí). Y en realidad yo ya estoy harta con las leyes del Perú porque en realidad demuestran a veces que uno ¿para qué demanda? Al final para estar gastando plata, estar dando vueltas y nunca salga nada. No quiero saber, para mí las cosas que en mi vida no me sumaron y me hicieron daño que creo que todo el Perú escucho y supo. Ahí quedó.

Sin embargo, por las declaraciones de Zambrano, comentó que esto servirá para que su abogado pueda volver a ver el tema de la demanda que ella tenía contra Guty. Además, señaló que servirá para que no vuelvan a poner en tela de juicio sus palabras.

“Esto va a ayudar mucho. Más bien le voy a decir a mi abogado que chequee porque yo no he visto nada mucho me atacaron, muchas personas no sé lo pusieron en tela de juicio yo la verdad, simplemente se lo dejo a la justicia, al de arriba. Ya que las cosas sean lo que tengan que ser. Ya cada uno sacará sus propias conclusiones”, finalizó.