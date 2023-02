Guty Carrera y Brenda Zambrano terminaron su relación a pocos meses de cumplir 4 años

Guty Carrera y Brenda Zambrano terminaron su relación. (Instagram)

¡Terminaron! Guty Carerra y Brenda Zambrano pusieron punto final a su relación de poco más de 3 años. La influencer mexicana fue la encargada de anunciar en sus redes sociales que su romance con el modelo peruano había culminado hace algunos días.

Como se sabe, los chicos reality son considerados como una de las parejas más sólidas de la farándula nacional y extranjera. Pese a los conflictos que han atravesado durante el tiempo que han estado juntos, su historia de amor continuó hasta este 13 de febrero, día en que la modelo compartió con sus seguidores la lamentable noticia.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Brenda Zambrano dejó a más de uno sorprendido al revelar que había terminado con Guty Carrera. Y es que, ambos se mostraban muy unidos hasta inicios del presente mes, que fueron invitados a un programa de México para participar de una secuencia con respecto al Día de San Valentín.

Según señaló la figura de internet, varias personas le han estado preguntando sobre su situación sentimental, por lo que decidió salir al frente a confesar que está soltera.

“Me han estado preguntando que si estoy soltera y quiero decirles que sí. Les pido por favor a mis seguidores respeto para ambos lados”, se lee en las primeras líneas de su comunicado.

Asimismo, Brenda Zambrano aseguró que no hablará más del tema ni brindará más detalles acerca del fin de su romance. “No hablaré más del tema por el momento. Saludos”, concluyó.

Infobae.

La radical decisión de Brenda Zambrano

Brenda Zambrano ha tomado la decisión de dejar de seguir a Guty Carrera en su cuenta de Instagram, limitar los comentarios en sus posts y eliminar todas las fotografías que publicó en los últimos meses donde aparecen juntos. Caso contrario pasa con el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, quien aún conserva las fotos con la mexicana y aún no le ha quitado el ‘follow’.

Hasta el momento el popular ‘Potro’ no se ha pronunciado al respecto, pese a que se mantiene muy activo en sus plataformas digitales. Cabe mencionar que, algunos usuarios indican que todo habría acabado por una infidelidad por parte de Zambrano. Se espera que el peruano aclare la situación.

Recordemos que, su relación sentimental se hizo pública en julio del 2019 cuando ambos compartieron en sus cuentas de Instagram una serie de románticas imágenes de su viaje a una isla mexicana, confirmando que decidieron darse una nueva oportunidad en el amor.

Brenda Zambrano deja de seguir a Guty Carrera en Instagram. (Captura)

Cabe resaltar que Brenda Zambrano comenzó a ser conocida en su país cuando se hizo famosa en Instagram y con su participación en el show de telerrealidad ‘Acapulco Shore’ en el 2015. Además, empezó una carrera como youtuber y participó en el reality de Televisa, Guerreros 2020. Posteriormente, continuó en varios programas de competencia junto a Guty Carrera, como ‘Inseparables: Amor al Límite’ y ‘Resistiré’.

Guty Carrera no perdonaría una infidelidad

En octubre de 2021, Guty Carrera brindó una entrevista al programa ‘América Hoy’ y habló de su relación con Brenda Zambrano. En medio de la conversación, el hijo de Edith Tapia aseguró que no perdonaría una infidelidad, pues señaló que no podría volver con su pareja luego de un engaño.

“Yo no perdono, y a mi no me han perdonado, porque yo termino, a mí me han fallado. Volver tras una infidelidad no se puede. Cuenta nueva no se puede”, dijo en aquel entonces, tras publicar un vídeo donde indicaba que otro motivo que podría ponerle punto final a su vínculo amoroso eran los celos excesivos de la influencer.