Fiscal José Domingo Pérez busca retirarse del equipo especial Lava Jato

Fiscal José Domingo Pérez deberá inhibirse de casos vinculados a Lavajato de ser nombrado juez.

José Domingo Pérez ha sido uno de los rostros más representativos del equipo de fiscales encargado de investigar el caso Lavajato, el mismo que involucra expresidentes de la República y otros miembros de la clase política. El representante del Ministerio Público pretende dejar de lado sus labores para convertirse en juez; sin embargo, primero deberá superar el concurso público convocado por las autoridades correspondientes.

Domingo Pérez desea ser nombrado juez superior de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal. Se trata de 13 plazas de un concurso declarado apto el pasado 8 de mayo. De lograrlo pondrá fin a un trabajo de 18 años en el Ministerio Público. El fiscal debe pasar las evaluaciones de conocimientos, la evaluación curricular, el estudio de casos y una entrevista personal para lograr su objetivo.

Un informe de La República señala que existen grandes posibilidades de ver a Domingo Pérez como juez dado que cuenta con maestrías en Derecho Constitucional y en Derecho de la Empresa en la Universidad Católica de Santa María, y en Derecho con mención en Ciencias Penales en la Universidad José Carlos Mariátegui. De obtener el puesto deberá presentar su carta de renuncia al equipo que hoy integra.

José Domingo Pérez deberá abandonar al equipo que investiga el caso Lavajato de ser nombrado juez.

Su trabajo en el Ministerio Público inició como fiscal adjunto titular en la Fiscalía Provincial Mixta de Maynas ubicado en Loreto. En dicha entidad asumió la tarea de integrar el grupo de fiscales encargados del caso Lavajato; por ello, de ser juez y de llegar algunos de los expedientes deberá inhibirse y dejar que otro magistrado resuelva al respecto. Se espera que en los próximos meses se conozca el desenlace del concurso.

Fiscales procesados

A la llegada de Alejandro Toledo al Perú, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo su aparición durante el proceso de entrega del expresidente a las autoridades peruana. Esta llegó a apersonarse a la Dirección de Aviación Policial al detenido sus derechos fundamentales; sin embargo, el hecho no fue del agrado de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela que no dudaron en compartir sus críticas.

El último recalcó que la fiscal de la Nación no tenía protagonismo alguno en la diligencia. “El caso está a cargo del fiscal José Domingo Pérez y Richard Concepción Carhuancho, juez de investigación preparatoria que está controlando el contenido de acusación”, señaló el magistrado en diálogo con Exitosa. El fiscal recalcó que la presidencia de Patricia Benavides era innecesaria.

José Domingo Pérez fue el fiscal que pidió la prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

“¿Usted quiere que me abran proceso disciplinario por señalar una actuación que no se encuentra dentro del marco legal? No quiero ser pasible de alguna investigación que me puedan iniciar los órganos de control”, fue la respuesta de José Domingo Pérez al ser consultado por los medios de comunicación. Semanas después, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público anunció el inicio de una investigación en su contra.

La investigación preliminar tendrá una duración de 30 días hábiles por las actuaciones de Vela y Pérez “en sus actuaciones como fiscal superior coordinador y fiscal provincial del Equipo Especial respectivamente con la finalidad de reunir información para precisar presuntas faltas disciplinarias”. Rafael Vela y José Pérez deberán presentar un informe en los próximos cinco días hábiles a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. La decisión ha sido confirmada por Javier Luna García, fiscal adjunto supremo titular.