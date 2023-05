Eliane Karp, la polémica exprimera dama que dejó a Alejandro Toledo en la cárcel para escapar a Israel y salvarse de la prisión

Eliane Karp y Alejandro Toledo días antes de la entrega del expresidente a las autoridades.

A pesar de que el abogado Roberto Su señaló que su patrocinada Eliane Karp tenía toda la disposición de venir al Perú para responder ante la justicia por el presunto delito de lavado de activos que se le imputa por el caso Ecoteva. “Eliane ya tiene su pasaporte, ella quiere venir al Perú”, dijo en diálogo con el programa ‘Al Estilo Juliana’ de ATV.

Sin embargo, tal parece que esa voluntad quedó en palabras. Hoy se conoció que la exprimera dama viajó a Israel, el país de origen de su madre Eva Fenenburg, en un vuelo comercial, de acuerdo a información compartida por el diario El Comercio.

La movida de Karp se dio tras haber recuperado sus tres pasaportes de peruana, israelí y belga que el juez Thomas S. Hixson, de la Corte del Distrito Norte de California, había ordenado.

Además, no contaba con impedimento de salida de Estados Unidos, donde residía con el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) antes de ser extraditado para que responda por los sobornos de 35 millones que habría recibido de las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo y Correa por los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica.

Eliane Karp, exprimera dama, también afronta un pedido de extradición por el caso Ecoteva.

La antropóloga no solo tenía la posibilidad de trasladarse a Israel, sino a Bélgica. Precisamente, ambos países no tienen un tratado de extradición con el Perú. Por ello, su regreso para que cumpla los 18 meses de prisión preventiva que en el 2019 se dictó en su contra resulta casi improbable. Karp no regresará y así dejó a Toledo Manrique en el penal de Barbadillo.

Personalidad polémica

Eliane Karp siempre fue una figura polémica al ser la esposa del expresidente Toledo. De hecho, antes de llegar al poder con el líder del desaparecido partido Perú Posible, tuvo una intensa actividad política en las campañas electorales del 2000 y 2001.

Un episodio memorable de Karp fue cuando en un mitin en la ciudad de Huaraz, en Áncash, dijo que los ‘apus’ habían lanzado la señal que Toledo era el elegido para ser el próximo jefe de Estado tras diez años de la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000).

Debido a este tipo de declaraciones, la antropóloga belga fue muy seguida por la prensa peruana. Es así que en el 2002 protagonizó un primer escándalo cuando se reveló que era consultora del Banco Wiese Sudameris, lo cual no podría darse, puesto que era familiar directo del entonces presidente Toledo. Por las críticas, Karp decidió renunciar a esta labor.

Eliane Karp fue la primera dama durante el gobierno de Alejandro Toledo.

Sin embargo, las polémicas no fueron lo único que acompañaron a Karp durante la gestión de Toledo Manrique. Es así que en el 2002 recibió el Premio Bartolomé de las Casas por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional de España. En esa ocasión, este reconocimiento se sustentó en su trayectoria decidida para la defensa y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Perú.

Al año siguiente recibió el premio Príncipe de Asturias de manos de Felipe de Borbón. Luego, en el 2005, tuvo una destacada exposición en la Universidad George Washington de Estados Unidos, donde defendió la política antidrogas que el Gobierno había implementado para combatir al narcotráfico.

Además, Eliane Karp se convirtió en una suerte de embajadora debido a que siempre llevaba piezas peruanas del incanato para que puedan ser exhibidas en museos reconocidos por su talla mundial como el Petit Palais de París, el Museo nacional de China de Pekín, el MARQ de Alicante, el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York y la sede de la National Geographic de Washington D.C.

Años diferentes que ahora quedan lejos debido a su situación legal. La última declaración de Eliane Karp que brindó a un medio de comunicación peruano fue al programa Sin Medias Tinta. “¡Aló! Buenas noches, señora Karp. ¿Cómo le va? Se le llamaba para recoger algunas impresiones a raíz de la extradición del señor Toledo, por favor”, consultó el periodista del programa de Latina.

“¡Good bye!”, fue la corta respuesta de Karp al otro lado del teléfono. Una frase que, sin duda, coincide bastante con la separación definitiva con su esposo Alejandro Toledo.