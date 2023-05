Eva Fernenbug presenta un recurso de hábeas corpus para anular juicio oral por el caso Ecoteva

Eva Fernenbug y Alejandro Toledo

Una de las protagonistas del caso Ecoteva es Eva Fenenburg. La madre de la exprimera dama Eliane Karp fue la piedra angular en el 2013 que desató la primera investigación de la Fiscalía contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) por la comisión del presunto delito de lavado de activos, tras conocerse que tuvo cuantiosas compras inmobiliarias.

En concreto, Fenenburg adquirió una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega de Surco, valorizada en 882 mil dólares. Además, se pagó las hipotecas de sus casas de Camacho (US$ 217.000) y de Punta Sal (US$ 277.000). Todas fueron pagadas con dinero de la empresa Ecoteva que fue constituida en Costa Rica.

Se presume que los fondos provinieron de los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht entregó a Toledo Manrique por entregar las licitaciones de los tramos dos, tres y cuatro de la Carretera Interoceánica. Por este asunto, el exmandatario cumple 18 meses de prisión preventiva por haber cometido los presuntos delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos.

Por esta razón, la entonces procuradora anticorrupción, Julia Príncipe, decidió solicitar una investigación que, en estos momentos, se encuentra en la etapa de juicio oral. Aparte de Fenenburg también están el expresidente Toledo, Eliane Karp, el exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On, y el hijo de este, Shai Dan On. El pasado 20 de abril se instaló formalmente este proceso.

Sin embargo, todo podría dar un giro inesperado.

Eliane Karp, exprimera dama, está incluida en el caso Ecoteva.

Pide su exclusión

Según una nota del diario Expreso, la defensa legal de Eva Fenenburg ha presentado un recurso de hábeas corpus para anular la acusación y el proceso en su contra ante el Quinto Juzgado Constitucional. El principal argumento de su abogado, Roberto Su, es que la Novena Sala Penal Liquidadora vulneró sus derechos al no ser notificada de las disposiciones de la Fiscalía en su domicilio fiscal, que es Bélgica.

La medida recalca que la suegra del expresidente Toledo declaró dos veces ante la 48° Fiscalía Penal de Lima de Lavado de Activos en el 2013. En esa ocasión, informó que residía en la ciudad de Bruselas, a donde tenían que llegarles los avisos del Ministerio Público respecto a la investigación que se le abrió por lavado de activos.

“Lo último que conoció mi patrocinada es que el 16° Juzgado Penal de Lima reservó la apertura de una investigación penal”, dice el documento entregado por el letrado Su. En esa línea, agrega que se anule las disposiciones judiciales del 2017, 2019 y la de este año.

El 16° Juzgado abrió proceso por presunto lavado de activos contra Fenenburg en el 2017. En tanto, la Fiscalía solicitó a 10 años de prisión y pague S/ 6′300,000 como reparación civil a la madre de Eliane Karp en el 2019. Y el 20 de enero pasado inició el juicio oral en su contra.

Fuente: TV Perú

Salud complicada

Hay que recordar que, cuando se instaló el juicio por el caso Ecoteva, la exprimera dama Eliane Karp pidió un trato humanitario hacia su madre, a quien describió como una paciente crítica, sin habla y diagnosticada con coronavirus.

“Mi madre está encerrada en su cuarto, todavía no puede hablar. Es una persona de 96 años, me parece muchísima crueldad hacia ella. No sé hasta cuándo estará con nosotros. Un poco de humanidad, por favor”, dijo la esposa del expresidente.

Por su parte, la fiscal Liliana Briceño pidió que un médico legista analice los certificados médicos presentados por la defensa de Fernenbug y le advirtió que si no se presentaba se le declararía reo contumaz, calidad que la sala quitó al coacusado Shai Dan On, residente en Israel, quien elevó el pedido a la sala.