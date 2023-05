Descubridor de Catriel Cabellos en Racing Club le augura una carrera similar a la de estrella campeón del mundo con Argentina

Catriel Cabellos debutó con Racing Club ante Talleres de Córdoba y su descubridor lo llenó de halagos tras ello. (Racing/ 'Monchi' Medina)

El lunes 8 de mayo debutó una de las mayores promesas de Racing Club, el peruano Catriel Cabellos. Su entrenador Fernando Gago hizo que el volante de 18 años sume 13 minutos ante Talleres de Córdoba por la Liga Profesional de Fútbol Argentino. Sustituyó al experimentado mediapunta ‘Maxi’ Morález y aunque el resultado fue adverso (4-2) para la ‘academia’, fue un día inolvidable para el juvenil incaico.

Te puede interesar: Catriel Cabellos debutó en derrota de Racing Club ante Talleres por Liga Profesional Argentina

Así lo hizo saber por intermedio de sus redes sociales, en las que publicó un emotivo mensaje tras su estreno como profesional. En su publicación hizo mención a un hombre clave, no solo en su formación, sino en la estructura del club: Ramón Hugo Medina, que conversó con Infobae Perú y narró detalles del canterano del club de Avellaneda.

‘Monchi’ Medina, como lo conocen mayormente dentro del predio Tita Mattiussi (sede de entrenamiento de las divisiones menores de la institución), arrancó a trabajar en el ‘primer grande’ desde 1994 como utilero y a base de amor a la camiseta fue escalando posiciones dentro del organigrama y es hoy coordinador general del fútbol infantil.

Te puede interesar: ¿Qué le dijo Paolo Guerrero a Catriel Cabellos tras su debut con Racing Club en Liga Argentina?

Desde hace algunos años es uno de los primeros filtros para detectar talento en niños con la finalidad de formarlos como futbolistas de élite, potenciarlos y conseguir réditos deportivos y económicos para el cuadro de Avellaneda. Por sus ojos pasaron jugadores de talla internacional como Matías Zaracho y Ricardo ‘Ricky’ Centurión. Incluso es catalogado como el descubridor de un futbolista campeón del mundo en Qatar 2022 como el gaucho Rodrigo de Paul. Uno de esos pequeños fue Catriel y hoy se muestra emocionado con su progresión.

Catriel Cabellos nombró a Ramón Medina como la persona que lo acompañó en sus inicios como futbolista en Racing Club. (Archivo 'Monchi' Medina)

Su relación con Catriel Cabellos

- Fue a la única persona a la que Catriel le dedicó palabras tras su debut con Racing. ¿Cómo tomó ello?

Te puede interesar: Tabla de posiciones de Copa Libertadores tras derrota de Melgar ante Patronato y empate en Racing vs Flamengo con Paolo Guerrero

“La verdad fueron muy emotivas, muy lindo. Anoche (miércoles 11 de mayo) le mandé un mensaje para agradecerle, porque nosotros (los captadores de talentos) no somos los que salimos tanto en la televisión ni en la radio, pero somos los que trabajamos en silencio y de vez en cuando pegamos una con algunos de los chicos que llegan a primera división y que se acuerden de quien lo trajo, con quien se iniciaron, es muy gratificante”.

“Yo estoy en un lugar donde los chicos dan sus primeros pasos y uno siempre está cerca, en los momentos buenos y los malos, dándole apoyo y consejos. Creo que eso fue un motivo por el cual ‘Catri’ se acordó de mí”, agregó el cazatalentos de 52 años.

- Cabellos contó que llegó al predio a los seis años... ¿Recuerda su primer contacto con él? ¿Qué cualidades veía en él cuando era apenas un niño?

“A mí me asombró mucho el manejo con las dos piernas que tenía ya a los seis años, un chico muy activo, de querer siempre estar en contacto con la pelota. El manejo con ambos pies como si nada me causó admiración. Fue algo en lo que siempre se destacó y también por ser polifuncional. En el club jugó en varios puestos, de lateral izquierdo y derecho, doble contención, extremo. Se adapta a cualquier posición de las que te nombro por la facilidad que tiene con ambos perfiles”.

Un pequeño Catriel Cabellos junto a su descubridor, Ramón Medina, hoy coordinador del baby fútbol de Racing Club. (Archivo Ramón Medina)

- ¿Cree que cuenta con el potencial para tener una carrera similar a la de Rodrigo de Paul o Matías Zaracho?

“Sí, yo creo que sí. Es un chico muy profesional para poder hacerlo y siempre entrenó excelente. Es muy de cuidarse, de mentalizarse en mejorar en todo sentido, ya sea futbolísticamente o físicamente. Es joven y tiene mucho futuro, creo que lo van a disfrutar mucho en Perú”.

- ¿Trató de persuadirlo para que defienda a la selección argentina como lo hace su hermano Axel?

“Cuando le salió la oportunidad de ir a la selección de Perú le di todo mi apoyo, es más, le dije que me gustaría que vaya y juegue para ese país, que es de donde él tiene todos sus familiares. Jamás le dije que no vaya y que lo haga con Argentina, al contrario. Es un país que queremos mucho. Yo sabía que le iba a venir bien a él y al equipo juvenil”.

El momento del debut de Catriel Cabellos con Racing Club. (Video: ESPN Premium)

La presencia de Paolo Guerrero y la actualidad de Racing Club

- Paolo Guerrero, goleador histórico de la selección peruana, también está en Racing... ¿Cómo evalúa su llegada y el presente del equipo?

“Me puse muy contento cuando supimos que iba a llegar, porque es un tremendo jugador, de mucha experiencia y ojalá pueda darle a Racing lo que vino a hacer. Lamentablemente, estamos en una situación media complicada con el tema de resultados y creo que eso dificulta todo, pero no dejan de ser grandes jugadores que le pueden dar mucho al club y ayudar a levantar esta mala racha para que el equipo vuelva a ser protagonista”.

La semifinal de Copa Libertadores 1997 contra Sporting Cristal

- Fue parte del staff técnico que vino a Lima para enfrentar a Sporting Cristal por las semifinales de la Copa Libertadores 1997. ¿Qué recuerdos tiene de esa visita?

“Mi paso por Lima no fue muy bueno, hubo mucho lío. Los partidos de Copa Libertadores de aquellas épocas eran así, picantes. Fue un momento muy triste para nosotros porque íbamos entusiasmados con poder pasar a la final y no fue una noche buena de nuestro equipo. El Sporting estaba con todas las luces ese día y no nos fue bien. Después la pasamos mal con nuestros propios hinchas, que fueron al hotel a apretar a los futbolistas, pero nosotros teníamos un gran entrenador, muy respetado, como Alfio ‘Coco’ Basile, que tuvo que salir a parar un poco los reclamos. No fue un momento lindo, una noche negra como diría la cosa”.