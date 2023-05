Irven Ávila y el origen del mal momento de Sporting Cristal: “Luego de ganarle a Huracán pensamos que ya cumplimos”

El 'Cholito' enfatizó en la victoria con Huracán por Copa Libertadores como la causa para el crítico presente del equipo. (Video: Movistar Deportes)

Sporting Cristal viene atravesando un momento crítico en la Liga 1. Y es que lleva cinco partidos sin ganar que lo han colocado en el sexto lugar del Torneo Apertura con 19 puntos. Además, si no fuera por el reciente triunfo ante The Strongest, llevaría dos derrotas al hilo en la Copa Libertadores. Justamente, este mal momento del cuadro ‘cervecero’ fue explicado por Irven Ávila, quien hizo énfasis en la victoria agónica ante Huracán de Argentina como el punto de quiebre para pensar que no había más competir.

Te puede interesar: Brenner Marlos hizo autocrítica por bajo nivel en Sporting Cristal y reconoció apoyo del plantel

“A principio de año teníamos claro los objetivos y el más cercano era meternos a fase de grupos, lo conseguimos. Siento que muchos nos equivocamos en decir: ‘ya, listo, lo conseguimos. La fase de grupos ya está, cumplimos’, y no es así. Somos conscientes que ese era uno de los objetivos que teníamos trazados”; comentó en el programa Zona Mixta de Movistar Deportes.

De la misma manera, aseguró que ese pensamiento les ha perjudicado en los siguientes meses, aunque considera que tiene tiempo para revertir la situación. “Hoy en día nos hemos dado cuenta de que el campeonato es muy largo, que tenemos partidos muy difíciles. En Copa, de tener cero puntos estamos en la pelea nuevamente. En la Liga 1 nos alejamos del Apertura, pero somos conscientes que no solo ganando ese torneo podemos llegar a la final, sino que hay dos caminos más y vamos apuntar a eso”, dijo.

Te puede interesar: Tiago Nunes confesó el inédito motivo por el cual Sporting Cristal no gana desde hace 5 partidos en Liga 1

Pero eso no fue todo, ya que también mostró su apoyo para el técnico Tiago Nunes, quien le ha costado reconducir a los ‘celestes’ en las dos competiciones. “El ‘profe’ no solo tiene el respaldo de los hinchas sino de nosotros también que creo que es muy importante para sacar esto adelante. Al principio nos costó adaptarnos a su estilo”, agregó.

El DT Tiago Nunes tratará de reconducir el momento de Sporting Cristal. (Sporting Cristal)

Sporting Cristal en fase previa de Copa Libertadores 2023

Sporting Cristal había accedido a la fase previa de la Copa Libertadores 2023 luego de quedar en el tercer puesto de la Liga 1 el año pasado. Su primer rival fue Nacional de Paraguay, al que a pesar de que cayó 2-0 en Asunción, en Lima lo terminó volteando y se impuso por un marcador global de 5-2.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Cusco FC: cambio de estadio y horario para el partido de la fecha 16 por Liga 1

En el segundo enfrentamiento, los ‘bajopontinos’ chocaron con Huracán de Argentina. En la ida empataron sin goles, mientras que en la vuelta, en un Estadio Nacional abarrotado, lograron ganar con el agónico gol del mismo Ávila en los últimos segundos. Después vencieron a sus próximos dos rivales en la Liga 1, aunque luego cayeron en un bache deportivo del que no han podido salir.

Sporting Cristal venció 1-0 a Huracán en el partido de vuelta de la Fase 3 y clasificó a la etapa de grupos de la Copa Libertadores

Respaldo a Yoshimar Yotún

El bajo nivel de Sporting Cristal explotó luego del empate ante César Vallejo, donde al final del partido Yoshimar Yotún y Tiago Nunes protagonizaron una discusión a la vista del público. Los hinchas respaldaron al DT ante los rumores de que varios jugadores acusaban sobreexigencia en los entrenamientos, hasta tal punto que invadieron el entrenamiento dominical en el Estadio Nacional, siendo ‘Yoshi’ uno de los señalados. Irven Ávila habló al respecto.

“Estamos tranquilos, somos conscientes que no como quisiéramos. Sobre el hincha, entendemos el malestar por el tema de resultados, pero no compartimos la agresión. En ninguna parte del mundo se va a compartir este tipo de situaciones y menos ante el capitán que es Yoshimar, sobre todo después de lo que ha demostrado mucho amor por la camiseta, mucho respeto por la institución. Incluso tuviendo chances de ir a otro lado prefirió quedarse en Sporting Cristal”, declaró.

Finalmente, el ‘Cholito’ dejó en claro que este tipo de acciones ya las vivió en el pasado, aunque puntualizó en que queda en los propios jugadores y cuerpo técnico sacar adelante, contando con el apoyo de sus hinchas. “Como futbolistas sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. No es la primera vez que en el club se da esto. Personalmente me tocó vivir en años anteriores, así que trato de tomarlo con calma siendo consciente de que está el malestar del hincha. De ninguna manera comparto todo lo que está pasando con todo el plantel. En la interna estamos fuertes, sólidos, simplemente tratar de sacar algunos resultados adelante y todo esto va a quedar en el pasado”, sostuvo.