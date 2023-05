La inactividad de Edison Flores en Atlas que podría forzar su regreso a Universitario

Edison Flores no cuenta con muchos minutos en Atlas, por lo que podría forzar su vuelta a Universitario.

Hoy, sábado 6 de mayo, Atlas FC se enfrentó a Cruz Azul y consiguió un triunfo por la mínima diferencia que le permitió acceder a los cuartos de final del repechaje de la Liga MX. Una buena noticia para el peruano Edison Flores en cuanto a lo grupal, sin embargo, en lo personal, probablemente, no.

Y es que el popular ‘Orejitas’ se mantuvo en el banco de suplentes durante los 90 minutos del compromiso y no ingresó a la cancha del estadio Azteca. Su entrenador, Benjamín Mora, no le dio oportunidad al extremo nacional y alineó como titulares uruguayo Brian Lozano y al mexicano Jonathan Herrera por las bandas en su esquema 4-4-2.

El estratega de 43 años ni siquiera pensó en el integrante de la selección peruana al momento de hacer los cambios en la etapa complementaria. Solo metió a su compatriota Anderson Santamaría por Herrera y a los ‘charros’ José Abella por Mauro Manotas y Édgar Zaldívar por Ángel Márquez.

De esta forma, Flores está cerca de cumplir un mes sin jugar en Atlas. La última vez que tuvo acción en el conjunto mexicano fue el 10 de abril cuando ingresó a los 88 minutos en el empate 1-1 con Juarez. Desde ese entonces, solo fue convocado en dos ocasiones. En ambas permaneció en el banquillo.

Edison Flores permaneció en el banco durante el triunfo de Atlas ante Cruz Azul. (Atlas)

Se abre una puerta para Universitario

La marcada inactividad del jugador de 28 años podría forzar su regreso a Universitario, club del cual es hincha. En reiteradas ocasiones ‘Orejas’ ha manifestado su deseo de volver al equipo ‘crema’, sobre todo pensando en el centenario, es decir en 2024.

En abril de este año cuando estaba con la selección peruana en España, fue consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta ‘merengue’ una vez más, a lo que respondió, en conversación con Canal N, lo siguiente: “Vamos a ver qué dicen”. Meses atrás, en octubre de 2022, se había explayado más. “Espero en algún momento volver y conseguir cosas importantes”, dijo para ESPN.

Edison Flores desea volver a Universitario y lograr cosas importantes.

Desde la interna de la ‘U’ no ven con malos ojos la llegada de Flores, sin embargo, prefieren pensar en el presente, debido a que el libro de pases en el fútbol peruano aún no se abre. “No es el momento de hablar de contrataciones. Estamos hoy pensando en el partido en Sullana, no es momento de incorporaciones o desistir de algún futbolista”, declaró Jean Ferrari, administrador del club, en diálogo con Depor.

La directiva de Universitario deberá contemplar dos aspectos para concretar la incorporación de Edison. ¿Cuáles? Primero, el factor económico. Según el portal Transfermarkt, el atacante está valorizado en 1.8 millones de euros y tiene contrato vigente con Atlas. Por lo que, lo más accesible sería pedir el préstamo del deportista.

Segundo, el tema deportivo. El uruguayo Jorge Fossati juega con un esquema 3-5-2. En ese sentido, Flores se ubicaría como interior o segundo delantero. Precisamente en zonas donde el cuadro de Ate cuenta con muchas variantes. Pero, sin duda alguna, le aportaría jerarquía a los ‘merengues’.

Con pocas minutos en Atlas, la convocatoria de Edison Flores a la selección peruana es poco viable.

Los números de Edison Flores con Universitario

Flores debutó profesionalmente defendiendo los colores de la ‘U’. Esto ocurrió en 2011. Rápidamente, el extremo se fue ganando un lugar en el conjunto ‘merengue’ y sus buenas actuaciones lo llevaron a emigrar al Villareal de España. No logró mantenerse en el viejo continente y pegó la vuelta a Ate.

El categoría 1994 tuvo dos etapas en Universitario, completando un total de 118 partidos, 19 goles y 32 asistencias. Además, consiguió alzar el título nacional en 2013 ganándole la final a Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC. Edison podría regresar en búsqueda de su segunda conquista.