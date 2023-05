Nathaly Terrores, candidata al Miss Perú, se mostró nerviosa por pregunta en inglés de Natalie Vértiz

Nathaly Terrores se mostró nerviosa por pregunta en inglés de Natalie Vértiz. Miss Perú / Youtube

La organización del Miss Perú ha publicado las entrevistas que dieron las candidatas ante los miembros del jurado, conformado por Natalie Vértiz, Olga Zumarán, Romina Lozano, Karen Schwarz y Alessia Rovegno. El video de Nathaly Terrones, pareja de Pancho Rodríguez, fue uno de los más comentados debido a su nerviosismo al momento de hablar en inglés.

Como se sabe, Terrones es una de las grandes favoritas para coronarse como Miss Perú 2023 porque, además de su gran parecido físico con Janick Maceta, se desempeña como modelo, bombero voluntario y es graduada en Medicina Humana. Dichos logros la llevaron a ganar el título Miss Perú Lima Este.

Sin embargo, el inglés no sería el fuerte de Nathaly Terrones. Aunque respondió con fluidez las preguntas en español durante su entrevista oficial, no pasó lo mismo cuando Natalie Vértiz, nacida en Estados Unidos, le preguntó qué haría en caso de ganar el Miss Perú 2023, tomando en cuenta que estudió Medicina.

Nathaly Andrea Terrones es una de las candidatas que aspira obtener el máximo título del Miss Perú 2023.

La respuesta en inglés de Nathaly Terrones

La actual pareja de Pancho Rodríguez, de 27 años de edad, cumplió la premisa de responder en inglés los cuestionamientos del jurado, aunque lo hizo con cierta dificultad.

“Hay muchas cosas en las que me gustaría trabajar con el Miss Perú. Por supuesto, darle la voz a la gente que no la tiene. Cuando terminas de estudiar Medicina, tú trabajas en el extranjero... bueno, no en el extranjero, trabajas fuera de Lima. Hice esta clase de trabajo en Cusco, así que viví allí por un año. Y yo sé los problemas de… ¿cómo puedo decir esto? Las cosas de salud que no tenemos y ellos necesitan. Así que… me gustaría levantar mi voz en la salud y… para otros… para todo tipo de gente”, contestó la modelo.

Tras su respuesta, Nathaly Terrones respiró con alivio y mostró su mejor sonrisa. “Gracias”, mencionó antes de retirarse de la sala.

Nathaly Terrones, Miss Perú Lima Este, respondió con dificultad la pregunta de Natalie Vértiz.

Cabe resaltar que minutos antes, la Miss Perú Lima Este señaló que estaba contenta de participar nuevamente en el certamen de belleza nacional. “Yo creo que todo pasa por algo. La vida y el oficio que ejerzo me ha hecho ver la realidad y lo que, realmente, este país necesito. Creo que la plataforma del Miss Perú es la plataforma idonea, de verdad y de corazón, para hacer algo por las personas que no tienen voz”, precisó.

Ampay con Pancho Rodríguez

Nathaly Terrones fue captada besando a Pancho Rodríguez, competidor de ‘Esto es Guerra’, por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ en febrero de 2023. Aunque el chileno prefirió no hablar del tema, pronto confirmó que están saliendo y que prefieren mantener su relación en estricto privado.

“Ella está en un concurso, el Miss Perú, y por ahí le dicen que cuiden su vida privada. De repente, nos grabaron y a ella le afectó mucho porque es un mundo que no conoce. Su nombre, de la noche a la mañana, salió en todos lados. Para mí era normal, pensé que iba a durar dos días, pero no pensé que tendría tanto rebote”, contó el chico reality en ‘Com FM’.