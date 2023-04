Mark Vito evitó dar declaraciones a ‘Amor y Fuego’: “Pueden seguirme en TikTok”. | Amor y Fuego.

Mark Vito se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares de TikTok, esto desde que dio a conocer su renovado estado físico. Los videos que ha subido a esta popular red social cuentan con millones de reproducciones, así como miles de comentarios.

Asimismo, hace poco, el exesposo de Keiko Fujimori se animó a realizar su primera colaboración y lo hizo al lado de Fabio Agostini, pues muchos de sus seguidores le pidieron que se acerque a este exchico reality para que muestre su renovada musculatura.

Sin embargo, en medio de su mejor momento, la mamá de sus hijas, la lideresa de Fuerza Popular, anunció mediante sus redes sociales que se le había encontrado un tumor en la tiroides, por lo que se sometería a un profundo análisis médico para descartar un posible cáncer.

A raíz de este comunicado, Mark Vito decidió poner una pausa a sus actividades en TikTok para solidarizarse con su exesposa, indicando que en una semana volvería con su contenido habitual.

“Quiero agradecer a toda mi comunidad de TikTok, Instagram y Facebook por la gran interacción de estos últimos días; se viene contenido muy bueno. A la vez quiero comunicar que tomando en cuenta la noticia de salud de Keiko no subiré videos a mis redes sociales hasta esperar los resultados del estado de salud de la madre de mis hijas, ya que no es un buen momento para crear contenido de humor”, escribió.

Tras este anuncio de la expareja de Keiko Fujimori, el programa ‘Amor y Fuego’ fue en busca del estadounidense, a quien le querían consultar sobre su increíble transformación física, pero este se negó a hablar con ellos y solo atinó a decir que lo sigan en TikTok.

“Si quieres declaraciones, las voy a dar la próxima semana. Puedes seguirme en TikTok”, fue el comentario que saltó mientras termina de entrenar en el gimnasio. “Con mucho respeto, he declarado que no voy a dar comentarios por el estado de salud de mi exesposa”, finalizó.

Mark Vito se retira de redes sociales tras diagnóstico de Keiko Fujimori

Estará en programa de cocina

Según Rodrigo González, Mark Vito participará en el programa de cocina que Latina lanzará pronto por sus pantallas; sin embargo, al exesposo de Keiko Fujimori no le habría ido tan bien, pues solo estará un programa.

“Te cuento que no funcionó en el programa, así que solo ha quedado como invitado. Solo una fecha y así se maneja en la primera temporada (...) Mark Vito solo se queda una fecha, no funcionó, no sigue para ese tipo de show, adiós”, dijo ‘Peluchín’.