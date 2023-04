Infantil expulsión de Alex Valera tras provocación de Christian Ramos en Universitario vs Sport Boys por Liga 1

Universitario enfrentó a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura por la Liga 1

Álex Valera no pudo terminar de la mejor manera el partido ante Sport Boys, en el que fue la gran figura al anotar un ‘hat trick’. El delantero de Universitario de Deportes tuvo una pelea con Christian Ramos sobre el final del partido, por lo que el árbitro Joel Alarcón expulsó a ambos futbolistas.

La jugada se produjo en los últimos minutos del encuentro disputado, cuando el delantero intentó cubrir un balón de la marca del central, quien le cometió falta y acabaron los dos tendidos en el suelo. En su intento por levantarse, la ‘sombra’ se apoyó en el cuerpo de su rival, el cual respondió de mala manera, metiéndole un manotazo en el brazo, a lo que este respondió con otro golpe en la cabeza.

Estos golpes ocasionaron que ambos futbolistas se pongan cara a cara y comiencen a insultarse, señalarse e incluso empujarse hasta quedar al borde de una pelea, la cual no se llegóa producir por la rápida intervención del juez, quien se puso en el medio y los separó. Posteriormente llegaron sus compañeros para llevarlos a cada uno por su lado, pero esto no los salvó de que les muestren la tarjeta roja, ya que el connato de bronca fue a la vista del referí.

Tras la expulsión, un Álex Valera aparentemente calmado, se vio sorprendido y comenzó a reclamar al árbitro junto al resto de su equipo, mientras que Christian Ramos se marchó haciéndo gestos contra la tribuna, referentes a la victoria de Alianza Lima 4-1 en el clásico del año pasado, en la que estuvo presente.

Universitario venció 3-0 a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura por la Liga 1

Esta fue la segunda expulsion consecutiva de Álex Valera en el campeonato, recordemos que ya había visto la cartulina roja en los últimos minutos de la victoria 2-1 sobre Deportivo Municipal, por lo que se perdió el partido contra Sporting Cristal, aunque los ‘cremas’ no lo extrañaron ya que ganaron 2-0.

Cabe señalar que, se especuló que el atacante no jugaría este partido, pues luego de su expulsión contra la ‘academia’, insultó al árbitro Édwin Ordóñez con la frase: ““Es un hijo de...”. No obstante, finalmente no hubo sanción alguna, por lo que estuvo presente ante los ‘rosados’.

Ahora el futbolista queda suspendido para el próximo choque contra Alianza Atlético, el cual se disputará el próximo domingo 15 de mayo a las 13:00 horas en el estadio Campeones del 36 por la fecha 2 del Torneo Apertura, la cual quedó pendiente debido al retraso en el inicio del campeonato por los problemas que se vivían en el Perú.

