Carolina Braedt y el escándalo de su separación con Bruno Vega que le hizo perder miles de seguidores por supuesta infidelidad

Carolina Braedt y el escándalo de su separación con Bruno Vega que le hizo perder miles de seguidores. Instagram.

Luego de que Carolina Braedt anunció el fin de su matrimonio, las redes sociales comenzaron acusarla de haberle sido infiel a su todavía esposo con Bruno Vega, con el empresario Anders Partouche.

Pero la historia de este matrimonio dio un giro inesperado porque aparecieron imágenes donde se veía al popular ‘Morsi’, besando a una mujer que no era Carolina en su despedida de soltero en Cancún, México.

Esto ha perjudicado tremendamente a la empresaria de moda, quien ha disminuido el número de sus seguidores, en un poco más de 10 mil usuarios en solo su cuenta de Instagram, afectando su carrera como influencer.

Sin embargo, a raíz de todo el escándalo en que ha sido involucrada, y las fuertes críticas que recibe en sus plataformas, Carolina Braedt permanece con su nuevo amor en París.

Ella se encuentra en Europa desde inicios de marzo, continuando con su vida, paseando, conociendo nuevos lugares y visitando diversas cafeterías. Sin descuidar su trabajo como imagen de marcas de productos de tecnología, ropa, accesorios en cueros y otros.

Carolina Braedt se refirió a los rumores de un presunto engaño a Bruno Vega. (Instagram/@carolinabraedt)

Carolina Braedt anunció su separación

A inicios de marzo de este año, Fashaddicti anunció, mediante su cuenta de Instagram, su separación de Bruno Vega, dejando sorprendidos a todos porque sus seguidores pensaban que estaban felizmente casados.

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo, Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo, como socios y amigos...”, escribió la bella modelo.

Carolina Braedt y Bruno Vega se casaron tras más de 10 años de relación amorosa.

Sin embargo, rápidamente, varios usuarios comenzaron especular los motivos de dicha separación, desde que Bruno era gay hasta que la influencer habría faltado a su matrimonio.

Con respecto a lo primero, la misma Carolina se encargó de desmentir y negar categóricamente que su exesposo sea homosexual, pero no quiso revelar los motivos del término de un compromiso de más de 10 años.

Pero, sorprendió a todos que Bruno Vega también publique un comunicado, señalando que no sabía que estaba separado de la youtuber.

“Al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste, porque todo proceso de separación es difícil y, si bien tenemos un año de casados, llevamos casi 10 años de relación. Yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años”, dijo.

Bruno Vega se pronunció tras su separación con Carolina Braedt. (Instagram)

Acusan a Carolina Braedt de ser infiel

La noche del miércoles 5 de abril, se viralizaron varios hilos de Twitter que contenían las evidencias de la supuesta infidelidad de Carolina Braedt a Bruno Vega. Según especularon los usuarios, la blogger de moda habría iniciado un romance con el francés Anders Partouch.

Sucede que la influencer ha publicado en Instagram varias fotografías disfrutando de su estadía en París. Los cibernautas se percataron que algunos elementos, como pared, locación y hasta prendas de vestir, coinciden con las mismas imágenes que el francés Anders ha compartido también en su plataforma.

Por otro lado, los cibernautas indican de que esta no es la primera vez que Caro se ve con el empresario europeo, puesto que las “coincidencias” datan desde marzo de este año, fecha en la que seguía en una relación amorosa con Bruno.

Todo esto sucedió mientras Anders Partouche permanece con la youtuber en París. Antes la ola de comentarios negativos, el empresario francés salió a defenderla y publicó un mensaje en su Instagram.

“Carolina ha sido una mujer independiente, increíblemente valiente y fuerte para defenderse a sí misma y su propia felicidad”, empezó el francés. “Ella es lo suficientemente fuerte como para querer pasar por todo esto, para encontrar la felicidad”, acotó.

Francés le dedica unas palabras a Carolina Braedt

Bruno Vega es captado besando a una chica en su despedida de soltero

La historia dio un vuelco totalmente inesperado, y es que una usuaria en Twitter publicó un video donde se le podía ver a Bruno Vega abrazando de la cintura y besar a una mujer que no era Carolina Breadt.

Esto habría sido en la despedida de soltero del peruano en Cancún, México. Además, Carolina ya habría tenido sus sospechas, pero no obstante se casaron. Este hecho sorprendieron a los usuarios, quienes creían que quien había fallado en la relación era la bloggera de moda.

Bruno Vega fue captado besando a otra mujer que no es Carolina Braedt | Twitter

Confirma los rumores de infidelidad por parte de Bruno Vega

La propia influencer fue quien decidió romper su silencio y le envió un mensaje al tiktoker Ric La Torre para confirmar los rumores a cerca de su ex Bruno Vega. En su mensaje, dejó entrever que con este video aseguraba que su aún esposo le era infiel y que tenía conocimiento desde hace un tiempo.

“Esa no soy yo. Literal confirma todos los rumores que me llegaban de él sacándome la vuelta. Y este no es el único. Eso fue en su despedida en Cancún. Nótese la pulsera del hotel all inclusive”, se lee en el texto publicado por el creador de contenido.

Twitter.

Influencer explica los motivos de su separación

Carolina Braedt decidió hacer un alto a todas las críticas que viene recibiendo por iniciar una nueva relación con el empresario francés Anders Partouche, aparentemente, mientras mantenía su matrimonio con Bruno Vega.

En un largo comunicado en sus redes sociales, Carolina explicó punto a punto que fue lo que pasó en su matrimonio y confirmó que tiene un romance con el parisino. Sin embargo, aclara que su aún esposo estaba al tanto de todo lo que ella sentía y estaba haciendo.

Primero, la blogger aseguró que desde ya hace un tiempo su matrimonio no venía bien y poco a poco lo iban notando. “Mi relación con Bruno estaba muy deteriorada, no teníamos ciertas dinámicas de pareja y menos un proyecto de vida en común que nos siguiera uniendo”, agregó.

Seguido, reveló que sí se enamoró de Anders Partouche en su viaje a París, por ello decidió terminar con Bruno para darse una nueva oportunidad en el amor. Pero, cuando llegó a Lima, lo hicieron de manera presencial.

“En mi viaje a París en febrero yo decidí terminar la relación, por eso dejamos de hablar en los últimos días y dar término real a la relación, ni bien yo llegara a Lima. Llegando a Lima, él fue el primero y único en enterarse de que yo había conocido a otra persona y que no había vuelta atrás”, reveló.

Carolina Braedt emitió comunicado. (Instagram)

Desmiente la versión de Bruno

Luego de que Carolina Braedt compartiera un post en el que señalaba que no estaba más con Bruno, el empresario peruano hizo lo propio y aseguró que la noticia le tomó por sorpresa como a todos los seguidores.

Ante ello, la influencer aseguró que esa versión no es real y que su aún esposo estaba enterado de todo, por lo que le molesta que haya dicho eso.

“No fue una sorpresa. Simplemente, estábamos tratando de llevar esto lo más cauteloso posible para no dañarnos más”, relató. Incluso, asegura que él sabía que ella volvió a comprar pasajes para volver a Francia por unas semanas.

Carolina Braedt emitió comunicado. (Instagram)

Carolina Braedt<b> </b>pierde cada día seguidores

Carolina Braedt viene asumiendo las consecuencias de sus actos y es que sus seguidores la han dejado de seguir en sus plataformas digitales. Por ejemplo, en Instagram, ha perdido un poco más de 10 mil seguidores, contando actualmente con 330 mil seguidores, cuando antes registraba 340 mil followers.

Carolina Braedt pierde seguidores en Instagram.

Es importante recalcar, que los influencers trabajan con marcas reconocidas mientras tengan redes sociales bastante atractivas y con gran número de seguidores, de no ser así, las grandes empresas comienzan a buscar a otros personajes.

Además, piden como requisitos que sus ‘embajadores’ gocen de una buena imagen y no estar involucrados en escándalos mediáticos porque esto perjudica a la reputación no solo a marcas peruanas sino también internacionales.

¿Cómo es su nueva vida en París?

Luego de que Carolina confirmó su romance con Anders, ambos están viviendo su amor en la ciudad parisina. Si bien es cierto, no publican fotos expresamente uno al lado del otro, pero si hacen mediante indirectas que evidencian que están juntos en Francia.

De acuerdo a las historias de su cuenta de Instagram, Caro se encuentra disfrutando de la visita de su madre.

Carolina Braedt y Anders Partouche. Instagram

Carolina Braedt y Anders Partouche. Instagram

La famosa empresaria sigue publicando videos haciendo menciones para algunas marcas publicitarias. Además, continúa publicando instantáneas de los nuevos ingresos de su marca de ropa AtteLima.