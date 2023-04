Carolina Braedt y su supuesta infidelidad a Bruno Vega: coincidencias, críticas y quién es el francés implicado

Carolina Braedt es protagonista de una nueva polémica en redes sociales.

Fueron una de las parejas más populares de las redes sociales. Desde que Carolina Braedt y Bruno Vega se casaron en una lujosa boda realizada en Miraflores, muchos creyeron que su historia de amor, que inició en el 2013 cuando ninguno de los dos era conocido, tendría el clásico final de cuento de hadas. Sin embargo, todo ha dado un giro inesperado.

Pero antes un poco de contexto. Carolina Braedt, llamada también Fashaddicti, es una blogger de moda, viajes y estilo de vida peruana. Debido a su fama, su entonces novio Bruno Vega también se hizo popular en las redes sociales. Juntos iniciaron varios negocios exitosos y se hicieron conocidos como los ‘Morsis’ (abreviación de ‘amorcitos’).

Sus muestras de afecto y su historia de superación en plena pandemia llevó a los usuarios a envidiar su romance de más de 10 años de duración. Y es que todo parecía ir bien entre ellos, especialmente luego de haberse casado en una boda de ensueño que se hizo viral en noviembre de 2021.

Carolina Braedt anunció el fin de su matrimonio con Bruno Vega.

Rumores de distanciamiento

Las especulaciones de un posible distanciamiento surgieron a partir de los constantes viajes de Carolina Braedt a París. Sucede que, a mediados del 2022, la influencer viajó sola a Francia para estudiar Fashion Image & Business en el Istituto Marangoni.

Tras la culminación del curso, Carolina se mostró bastante afectada por tener que regresar al Perú. “Nada es más difícil que dejar una parte de ti en otro país”, escribió en su cuenta de TikTok, mensaje que llamó la atención de sus seguidores, puesto que tenía toda una vida hecha en el territorio nacional.

Debido a las críticas, Braedt subió otro video para explicar por qué le costaba tanto dejar el país europeo. Indicó que se obsesionó con la ciudad y con el hecho de disfrutar su soledad en un país lejano.

“Entré en crisis existencial al regresar a mi país por el hecho de haber encontrado una partecita de mí que ni siquiera sabía que existía y que no sé si pueda convivir con la otra parte de mí que vive en el país, que está casada, que tiene negocios [...] No me arrepiento de haberme casado ni de haber estado todo este tiempo aquí, ni de haber salido a estudiar fuera cuando tuve la oportunidad. Nunca es tarde para reemplartearnos nuestra vida”, sostuvo.

Carolina Braedt en llanto antes de retornar al Perú. (TikTok)

Desde que inició el 2023, los usuarios notaron que Carolina Braedt continuó viajando sola a París y que su esposo aparecía cada vez menos en sus redes sociales. En medio de las especulaciones, un usuario se atrevió a preguntarle a la celebridad de Internet qué era lo que estaba pasando.

Para sorpresa de muchos, Fashaddicti confirmó que ya no estaban juntos.

Carolina Braedt anunció separación

“Muchas de ustedes me están preguntando esto, y sí, hace ya un tiempo Bruno y yo nos hemos distanciado como pareja por distintos motivos que no quiero especificar, pero seguimos súper unidos en todo como socios y amigos. Los quiero mucho y espero entiendan mi silencio sobre esto. Les pido que me den mi espacio sobre el tema y no me pregunten más. Un día hablaremos de esto cuando esté lista para contarlo”, fue el mensaje con el que Carolina Braedt anunciaba el fin de su matrimonio.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría a los seguidores de la pareja. “Ya no creo en el amor”, señalaban en redes. No obstante, los cibernautas respetaron el pedido de Carolina Braedt y no les quedó más que desearle fuerzas en ese difícil momento.

Carolina Braedt confirma que se separó de Bruno Vega.

¿Por qué terminaron su relación?

Una usuaria identificada como Alessandra Balarezo inició un fuerte rumor que se extendió por todo Internet. Según dijo, la influencer “ya no estaba con el anillo y se la pasó llorando” en el Festival Estéreo Picnic debido a su ruptura con el modelo Bruno Vega.

“La cosa es que ya no están hace tiempo, ya no viven juntos, están fingiendo por el tema de las marcas. ¿Por qué? Porque Bruno salió del closet (risas). O sea, yo lo sentía metrosexual, por su finura por ser modelo y todo, pero resulta que no. Salió del closet, están fingiendo por el tema Rutina Café, que se viene su tercer local”, expresó la cibernauta en sus historias de Instagram, que terminaron filtrándose en TikTok y Twitter.

Carolina Braedt y Bruno Vega iniciaron su romance en el 2013.

Pronto, Carolina Braedt se encargó de desmentir dichos rumores. Aprovechó la ocasión para aclarar que se encontraba en buenos términos con su expareja y que su ruptura se debió a un tema personal que solo ellos dos saben, pero nada tenía que ver con la supuesta homosexualidad de Bruno.

“No puede ser que se estén inventando con tanta seguridad que Bruno es gay. Yo no tengo nada en contra de los gays, amo a los gays, mis mejores amigos son gays, pero Bruno no lo es. No quiero dar explicaciones por qué la relación terminó, pero no hay una razón específica. A veces las relaciones simplemente terminan”, señaló en su plataforma.

Tras ello, dejó abierta la posibilidad de reconciliarse con Bruno Vega a futuro. “Creemos que lo mejor para la relación es darnos un espacio para que cada uno pueda crecer a su manera y cómo quiera crecer, y ya. Quizás el futuro nos vuelva a unir, cuando estemos listos de nuevo para darnos el cariño que nos merecemos”, añadió.

Carolina Braedt desmintió rumores sobre la orientación sexual de Bruno Vega. Instagram.

El pronunciamiento de Bruno Vega

El aún esposo de Carolina Braedt emitió un corto comunicado en sus redes sociales para afirmar que no sabía que estaba separado de la youtuber.

“Al igual que a ustedes, me tomó por sorpresa la decisión de Carolina. Mentiría en decir que no estoy triste, porque todo proceso de separación es difícil y, si bien tenemos un año de casados, llevamos casi 10 años de relación. Yo seguiré en lo mío, trabajando y construyendo con mucho esfuerzo mi futuro, como siempre lo he hecho desde los 16 años”, dijo.

Bruno Vega se pronunció tras su separación con Carolina Braedt. (Instagram)

Aseguran que Carolina Braedt fue infiel

La noche del miércoles 5 de abril, se viralizaron varios hilos de Twitter que contenían las evidencias de la supuesta infidelidad de Carolina Braedt a Bruno Vega. Según especularon los usuarios, la blogger de moda se encuentra en París en compañía del francés Anders Partouch.

Sucede que la influencer ha publicado en Instagram varias fotografías disfrutando de su estadía en París. Los cibernautas se percataron que algunos elementos, como pared, locación y hasta prendas de vestir, coinciden con las mismas imágenes que el francés Anders ha compartido también en su plataforma.

Por otro lado, los cibernautas indican que que esta no es la primera vez que Carolina Braedt se ve con el empresario europeo, puesto que las “coincidencias” datan desde marzo de este año, fecha en la que seguía en una relación amorosa con Bruno.

Usuarios mostraron pruebas de la supuesta infidelidad de Carolina Braedt.

Tras la viralización de las imágenes, el nombre de Carolina Braedt se ha hecho tendencia en Twitter. Los usuarios vienen criticando duramente a la influencer y hasta la han comparado con Melissa Paredes, modelo que anunció su separación y que fue desmentida por su entonces esposo Rodrigo Cuba.

Por el momento, la celebridad de Internet ha evitado pronunciarse sobre la polémica y solo ha atinado a deshabilitar los comentarios de Instagram.

Reacción de usuarios sobre caso Carolina Braedt.

Reacción de usuarios sobre caso Carolina Braedt.

¿Quién es Anders Partouche?

Se sabe que Anders Partouche es un empresario francés, dueño de un negocio dedicado a la elaboración de alfombras personalizadas.