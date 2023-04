Mark Vito ingresaría a ‘Esto es Guerra’ tras increíble transformación física

Mark Vito sería el nuevo jale de 'Esto Es Guerra'. Magaly TV La Firme / ATV

Magaly Medina comentó que Mark Vito, la expareja de Keiko Fujimori, ingresaría a “Esto es Guerra”. Durante su programa “Magaly TV La Firme”, se basó en el comentario de María Pía Copello, quien aseguró que, según fuentes bien informadas, Vito ingresaría al reality show.

“Yo tengo fuentes bien informadas que dicen que él podría integrarse a Esto es Guerra”, dijo Copello.

Su afirmación surgió a raíz del cambio físico de Mark Vito, quien en sus redes sociales luce un cuerpo distinto que habría obtenido tras ejercitarse durante 8 meses.

Te puede interesar: María Pía Copello asegura que Mark Vito quiere ingresar a ‘Esto es Guerra’: “Él sueña con entrar”

“Parece que quiere convertirse en integrante de ‘Esto es Guerra’”, opinó Medina.

Otra razón por la que la ‘Urraca’ hizo este comentario es la cercanía entre Mark Vito y Fabio Agostini, un chico reality que lo habría ayudado a lograr su radical cambio físico.

Te puede interesar: ‘Mark Frito’ y su cambio físico: la parodia de JB sobre el nuevo aspecto de Mark Vito Villanella

El modelo español habría creado una cuenta nueva en la red social Instagram al exnuero de Alberto Fujimori, donde publicaron fotografías de ambos.

“Lo estabais pidiendo a gritos y aquí lo tenéis. Mi nuevo discípulo. Más motivado que nunca y construyendo su mejor versión. Ya podéis seguirlo en su nuevo Instagram. El gran @markvitovillanella”, escribió Fabio Agostini.

Mark Vito y Fabio Agostini anunciaeron que lanzarán su primera colaboración para TikTok.

Productor de “EEG” responde sobre ingreso de Mark Vito

Sobre este rumor, el productor de “Esto es Guerra”, Peter Fajardo, no descartó la posibilidad de que Vito ingrese al programa televisivo. Aseguró que el aún esposo de Keiko Fujimori es un personaje polémico y querido.

“Tú sabes que el formato es un formato que gracias a Dios es muy moldeable y si entra él puedo poner a otra persona en el otro equipo a la par para que compita. Es un personaje muy polémico y muy querido a la vez ¿no?”, respondió a “Magaly TV: La Firme”.

Fajardo comentó que evaluaría la personalidad de Mark Vito antes de decidir si lo convocaría para “EEG”. Agregó que no le parece algo imposible.

Te puede interesar: “Mark Vito estará en ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina TV”, aseguró Rodrigo González

“(¿Lo ves como un guerrero más?) No me parece tirado de los pelos. Tendría que conversar con él, solamente lo he visto una sola vez. Porque tu sabes que, a aparte de tener físico, es tener personalidad, sé que físicamente sí, pero un poquito más que eso, él está metido en la política porque tú sabes que todo eso influye en el programa”, acotó.

Mark Vito se hace viral en TikTok

Mark Vito se hizo viral en TikTok luego de subir videos sin polo. A raíz de sus publicaciones, la expareja de Keiko Fujimori logró obtener 149.000 seguidores. En tanto, sus videoclips superaron el millón de reproducciones.

Cuando consiguió más de 100.000 seguidores, Vito subió un video en el que aparece pensando qué video nuevo podría grabar con un mensaje que indica “cuando me doy cuenta de que mis videos se hicieron virales”.

En el mismo contenido, invita a sus seguidores que le sugieran qué videos les gustaría ver.

“¿Qué tipo de contenido les gustaría ver? Gracias por el apoyo”, publicó.

Separación de Keiko Fujimori y Mark Vito

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que terminó su relación con Mark Vito el 21 de junio de 2022. Ambos se conocieron en Nueva York, en 2022, cuando la hija de Alberto Fujimori estudiaba en la Universidad de Columbia. Dos años después, el 13 de julio de 2004, se casaron por religioso en Miraflores.

Luego, nacieron sus hijas Kyara y Kaori, en el 2007 y 2009, respectivamente.