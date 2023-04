Día de la madre: las 20 mejores frases para los hijos que se ponen sentimentales

Día de la madre 2023 (Freepik)

El día de la madre es una de las fechas más importantes del calendario en el Perú, y en buena parte del mundo.

Te puede interesar: Día de la Madre 2023: Poemas para mamá para llenarlas de emoción

Y es que en este día especial, todos los que somos hijos hacemos todo lo posible para demostrar el amor inmenso que sentimos por la autora de nuestros días.

Algunas la llevarán a pasear, otros a su restaurante favorito. Otros preferirán ir a visitarla a casa. Eso sí, con su respectivo regalo, pues ella se merece eso y mucho más por todo lo que ha hecho por nosotros.

Puro sentimiento

Día de la madre 2023 (Freepik)

Otra de las maneras que tenemos de hacer sentir a nuestras madres es con un mensaje sencillo pero lleno de emoción.

Te puede interesar: Día de la madre: frases divertidas para reír con mamá en esta fecha

Y aunque hay una infinidad de frases que podemos usar, en las siguientes líneas les presentamos una lista de las mejores frases que podrías dedicar a tu mamá en este día:

1. Nos dan tanto sin pedir nada a cambio. Todavía no sé cómo es que algún día vamos a devolverte la mitad del amor que le regalas a tus hijos todos los días. Gracias por todo ¡Feliz día de la madre!

Te puede interesar: Día de la Madre 2023: Manualidades con material reciclable para regalar en esta fecha

2. Viejos sabios dicen que el amor de una madre no se puede comparar con nada en el mundo. Eso es cierto. Por eso me siento el hijo más afortunado del mundo por el receptor de tanto amor. ¡Te quiero, mamá!

3. Sé que a veces no te digo todo lo que siento, eso no significa que no sea verdad. Es por eso que en este día quiero recordarte lo mucho que te quiero y la importancia que tienes en mi vida. ¡Felicidades, mamá!

4. El amor de madre es ciego, pero nunca se equivoca. Y es que empezaste a amarme sin siquiera saber cómo era.

5. Se deletrea m-a-m-á, pero se lee: la mujer más importante de mi vida. ¡Feliz día, Mamá!

Día de la madre 2023 (Freepik)

6. Si hay alguien en el mudo que es un gran ejemplo de bondad, entrega, dulzura, amor y cariño; esa, sin lugar a duras, eres tu mamita.

7. Gracias por ese extraordinario talento que tienes de ser la mejor mamá del mundo. ¡Feliz día, madre!

8. Gracias al amor que tú me das, soy capaz de lograr hasta lo se creía imposible

9. Todos los días pienso en ti. Y en este día de la madre te deseo lo mejor con mucho amor.

10. Te deseo un feliz día de las madres a la más fantástica de todas: la mía. Eres una verdadera inspiración para nosotros.

11. La casa donde vives es el lugar donde pase los momentos más felices de mi vida. ¡Feliz día de la madre!

12. Fui bendecido con una madre maravillosa y quiere o que sepas la suerte que tuve de que me tocará alguien como tú, tan especial y amorosa como tú, mamá.

Día de la madre 2023 (Freepik)

13. Madre mía, eres una especialista en resolver hasta los mínimos detalles y dar grandes soluciones a cada problema.

14. Muchas gracias, mamá por haberte dado de todo sin haber pedido nada a cambio.

15. Esta vida viene sin instrucciones, pero tuve la gran suerte de tenerte siempre a mi lado para guiar mis pasos.

16. Dicen que el amor incondicional no existe. Es mentira, sí existe y lleva tu nombre. ¡Feliz día de la madre!

17. Desde que abrí los ojos por primera vez en este mundo, y hasta cuando lo cierre para siempre, siempre te llevaré en mi corazón.

18. Eres la historia de amor más bonita de mi vida entera. ¡Te quiero, madre!

19. Por brindarme paz aún en los momentos más turbulentos de mi vida, muchas gracias. ¡Te adoro!

20. Cuando siento que todo el mundo me da la espalda, la única persona que sigue confiando en mí eres tú.